Покорил весь мир, танцуя на руках: как брейкдансер с инвалидностью нарушает законы физики

Человек с железным характером Источник: Предоставлено Дмитрием Воющевым / Виктория Ставская











Все знают фразу: «Законы созданы, чтобы их нарушать», но томич Дмитрий Воющев адаптировал ее и однажды сказал себе — «Законы физики созданы, чтобы их нарушать». После этого мальчик, который всё детство провел в больничных палатах и на операционных столах, научился танцевать на руках, вписав свое имя в мировую историю брейк-данса.

Сейчас Диме 28 лет. Для того чтобы побеседовать с журналистом NGS70.RU, он приехал в Томск из атомного Северска, в котором родился и живет по сей день. Встречаемся мы на третьем этаже гастрохолла, где находится томская школа танцев «Бит Бомбит». Там Дима работает помощником тренера и учит детей брейку.

— Ну, как учу. Я просто помощник тренера, — скромно уточняет танцор.

Мотивирующую историю о врачебной ошибке, благодаря которой весь мир узнал о сибиряке Диме Воющеве, читайте в материале наших коллег из NGS70.RU.

Источник: Городские порталы

«Наврали, что я таким родился»

28 лет назад маме Димы Татьяне Воющевой сообщили в роддоме, что у ее сына врожденная патология. Женщина эту новость приняла, но не смирилась. С первых дней жизни маленький мальчик практически жил в больницах, а его броней от жестокого внешнего мира стали бесконечные гипсы на ногах.

— Маме при моих родах наврали, что я такой родился. Ее после моего рождения два или три дня вообще ко мне не подпускали, а потом где-то через три или пять лет акушерка нашла маму и рассказала всю правду. Сказала, что это врач свернул мне бедро, когда принимал роды. Наверное, ее совесть замучала, — поделился своей историей Дима.

Все трюки и элементы Дима выполняет исключительно на руках Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU











«Занимался где-то на картонке»

Однажды маленький Дима, не имея возможности полноценно ходить на ногах, встал на руки и начал не просто передвигаться, а танцевать брейк-данс.

Фан-факт от Димы. Его мама до 11 лет не знала, что ее сын занимается брейком. Татьяна это выяснила, когда мальчик отдыхал в лагере «Здоровье», где его и заметили танцоры из коллектива «ЮДИ».

— Лет до 10–11 я сам занимался в Северске. Где-то на картонке танцевал, иногда выступал у ДК «Современник» — выпендривался, можно сказать. А потом попал в команду, где встретился с пацанами из моей нынешней команды. Почти 9 лет я в «ЮДИ» провыступал. У меня был там зал, где я сам тренировался и чему-то учился.

Вместе с «ЮДИ» парень ездил на британские, украинские и российские шоу талантов.

Операция от Елены Малышевой и грустные последствия

В 2015 году танцоров, которые только-только вернулись домой из Великобритании, где они принимали участие в финале шоу Britain's Got Talent, пригласили выступить в Москве на вручении премии лучшим врачам России.

— Там была Елена Малышева и много известных людей. Ребята из «ЮДИ» предложили мне обратиться к ней, чтобы она помогла решить проблему с ногами. В итоге я к ней обратился. Она сказала, что поможет и поставит меня на ноги.

Дима рассказал, что операцию ему назначили в кратчайшие сроки. Еще в среду он выступал с командой на московской сцене, а уже в пятницу его ждала долгожданная операция.

Воющеву удалили часть кости на левой ноге, чтобы обе конечности стали примерно одинаковыми по длине. Операция прошла успешно и немного улучшила ситуацию. Но не всё так однозначно.

— Во-первых, больше никаких операций не было, а значит и обещание, что меня поставят на ноги, не было выполнено. Во-вторых, после операции я должен был снять пластину внутри ноги через 4 месяца, но у прошлой команды были свои интересы и какие-то планы на меня, поэтому пластину из ноги я снял только через три года, после ухода из команды. Она доставляла неудобство и некоторые болевые моменты.

Сейчас, спустя несколько лет после операции, Дима может передвигаться без костылей, но только по ровной поверхности. Если же на его пути встречается яма или другая неровность — возникают трудности.

«Вертушка» от Димы на одной руке Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU











«Меня много крутых танцоров замечали»

Но вернемся к истории о том, как брейкер из глубинки обрел мировую популярность и десятки тысяч подписчиков в соцсетях. А случилось это благодаря коротким видео и клипам, на которых он выполняет акробатические трюки на руках. В соцсетях комментаторы пытаются уличить Диму в монтаже, но всё, что он выкладывает, — это результат многолетних тренировок.

Кстати, необычному танцору из сибирской глубинки не раз респектовали мировые звезды брейка.

— Меня много крутых танцоров замечали. Например, танцор JUNIOR из Франции или bboy Cico из Италии. Танцор Lil Amok — это вообще, наверное, самый крутой чел в брейк-дансе, потому что у него есть страница во «Вконтакте», куда он выкладывает самых топовых и самых жестких брейкеров. Я там частенько появляюсь. А JUNIOR — это просто мой кумир! Потому что мы оба учились танцевать самостоятельно и сейчас танцуем практически на одинаковом уровне, — объяснил Дмитрий.

«Видимо, боялся, что будет трудно со мной»

Безоговорочную поддержку и респект спортсмену выражают не только коллеги по цеху, но и семья. Дима — средний ребенок. Еще у него есть младший брат и старшая сестра. Все они, по словам парня, поддерживают его в танцах, спорте и тренерстве. Что касается опоры и поддержки для любого мальчишки — отца, то он ушел из семьи, когда Дима был еще совсем маленьким.

— Видимо, боялся ответственности, что будет трудно со мной и всё в этом духе. Какое-то время после ухода он присутствовал, но отрывками. С годами эти так называемые отрывки были всё больше и больше, в итоге уже лет 5–7 я его если и видел, то мельком, — рассказал танцор.

Школьное образование Дима получал дистанционно, поэтому с одноклассниками виделся только на улице. После 9-го класса он поступил на программиста в Северский промышленный колледж, но хватило его лишь на полгода.

— Пропал интерес. Возможно, еще было немного сложно. После этого я еще два раза пробовал учиться, но история повторялась, и больше полугода я не учился.

«Ощущение, что ты вложил в ребенка частичку души»

Несмотря на то что образование Дима так и не получил, сейчас он вместе с бывшими танцорами из «ЮДИ» создал танцевальную группу New Name и школу «Бит Бомбит», где Воющев работает помощником тренера и учит детей брейку.

— Для меня тренировать детей — это что-то особенное. Да, есть проблемные дети: кто-то капризничает, а кто-то просто ничего не хочет делать, но сам момент, когда ты научил ребенка чему-то и вот это ощущение, что это сделал именно ты: вложил, получается, частичку души в него, — того стоит, — поделился Дима.

В 2020 году Дима принимал участие в конкурсе на федеральном канале Источник: Программа «Удивительные люди» (Россия 1) / официальный YouTube-канал компании WeiT Media











«Меня за границей знают больше людей, чем в России»

Несмотря на то что Дима любит работать с детьми, он задумывается о переезде за границу: за пределами России больше возможностей реализовать себя как танцора, а не как тренера, говорит Воющев.

— У меня всегда лежала душа либо к танцам, либо к пению. Я тянулся к сцене. Именно к большой сцене. И, когда я увидел танцора JUNIOR из Франции, то сразу захотел переехать куда-то и остаться там жить. Я просто понимаю, что там очень много возможностей. У меня в Instagram* почти 100 тысяч подписчиков, и все они — иностранцы. Меня за границей знают больше людей, чем в России, поэтому я уверен, если я уеду, например, в Италию или Францию, то найду себе там место. Еще больше раскроюсь, чем в России, — объяснил он.

Журналист NGS70.RU поинтересовался у Димы, когда у танцоров наступает пенсионный возраст.

— Он есть, но возникает, когда сам человек перестает тренироваться. Если ты перестаешь делать элементарные упражнения, которые делаешь перед каждой тренировкой, то можно и в 30 лет просто загнуться. Брейк-данс — это такая штука, если ты не поддерживаешь связь с этим спортом, то очень быстро можно потерять силы и умение, которые ты нарабатывал годами, — говорит Воющев.

«Закрыть глаза на то, что я такой, я не могу»

Дима объяснил, что не принижает себя, сравнивая со здоровыми людьми, но и не ставит выше остальных, вспоминая все свои танцевальные достижения.

— В зале — перед своими — я порой забываю, что я на костылях. Здесь все свои. Я знаю их много лет, поэтому тут я в своей тарелке. На улице я больше один хожу под музычку. Чисто вот такое одиночество. Закрыть глаза на то, что я такой, я не могу, поэтому совру, если скажу, что чувствую себя, как все, — признался танцор.

Дмитрий мечтает развиваться не только как тренер, но и как танцор Источник: личный архив Дмитрия Воющева / Виктория Ставская









