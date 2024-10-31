«Тебя ждет очень много открытий и потрясений»: как хорошо и недорого провести бархатный сезон в Абхазии — опыт туриста

В Абхазии Петр оказался впервые Источник: предоставлено героем публикации

В разгар бархатного сезона 32-летний специалист в сфере IT Петр из Ханты-Мансийска бросил всё, внезапно взял билет в один конец и уже через несколько дней переместился из холодной Сибири в солнечную Абхазию. И ни о чем не пожалел. О поездке в место с безумной природой, голубыми горами и озерами, морскими пляжами, вкусными винами и шумными праздниками он рассказал порталу 86.RU. Далее — от первого лица.

«Ни путевок, ни билетов, ни направления»

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Так вышло, что в первую неделю отпуска я задержался в Ханты-Мансийске. А потом понял, что надо срочно куда-то лететь, а у меня нет ни путевок, ни билета, ни конкретного направления. Но я знал, что хочу на Юг. Подумывал о тех местах, где еще не был.

Я взял билет на прямой рейс в Сочи за три дня до вылета. Он стоил 9800 рублей. Обратный билет потом брал за 20 000 рублей. Захватил с собой загранпаспорт. Летел налегке: рюкзак за спиной, немного вещей и тапочки. В общем, только ручная кладь. Люблю путешествовать налегке и не засиживаться на одном месте.

В Сочи я стал думать, куда двигаться дальше. Выбирал между Турцией и Абхазией. Мне об Абхазии говорили неоднозначные вещи: кто-то отзывался очень тепло, а кто-то вспоминал антисанитарию и отсутствие хорошего сервиса. Я взвесил все за и против: в Абхазии безвизовый режим, это недалеко и я там не был. Решил лететь.

Источник: предоставлено героем публикации

Маршрут составлял спонтанно, просто забил в поисковик: «Как добраться до Абхазии?». Выбрал столицу — Сухум. Абхазия — небольшая республика, семь исторических областей, как и звездочек на флаге. До границы добрался на автобусе, а там уже было много трансфера, водители сами предлагали довезти. Ко мне подошел седой пожилой абхаз. Речь у него была душевная, не коммерческая, что меня зацепило. Но сумма, за которую он предложил довезти — 4000 рублей, — мне не понравилась. Я сказал, что пройду подальше и на маршрутке за 250 рублей доеду. Через некоторое время он снова подошел и назвал цену в два раза ниже — 2000 рублей. Я согласился.

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Во время поездки мы разговорились. «Тебя ждет очень много открытий и потрясений», — говорил водитель.

О жилье

Я — турист-спартанец. Многого для удобств мне не нужно, главное, чтобы был горячий душ, цивильная обстановка без грязи и мягкая чистая кровать.

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В Абхазии я остановился в гостевом доме «Тали» — он недорогой и приличный. Сначала я арендовал номер на неделю, платил около 2500 рублей за ночь. Номер трехзвездочный: двухспальная кровать, телевизор, отдельный душ и туалет, кондиционер.

А вообще, если приехать туда дикарем, походить по гостевым домам, поинтересоваться, то можно снять до 1500 рублей за ночь неплохой номер.

Я везде расплачивался рублями, другая валюта тут туристу не нужна. Cим-карту при необходимости можно легко приобрести, знаю минимум три местных оператора связи.

О природе и достопримечательностях

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Туры предлагались и от отеля, и в самом городе. На огромной набережной много людей, которые приглашают на экскурсии. Мы в составе группы из четырех человек и гида поехали в Долину семи озер. Сначала на внедорожнике добрались до перевала, а оттуда был выбор: либо идти пешком до семи озер, либо конная прогулка. Конная прогулка занимала 40–60 минут только в одну сторону. Я выбрал ее и не пожалел. Лошадки были на привязи, шли колонной, как будто маленьким паровозиком. На половине пути нас отвязали: лошади свою дорогу знают, их надо было только чуть-чуть направлять. Это была моя первая поездка верхом, очень классно, много эмоций!

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После Долины семи озер мы отправились в сердце Абхазии — на озеро Рица. Путь неблизок, но оно того стоило.

В Абхазии в бархатный сезон +22… +27 градусов днем. Природа безумная и дикая. Просто дикое место. Ты садишься в джип на экскурсию, с дороги сворачиваешь на грунтовку и едешь в гору. Приезжаешь, а на месте лишь протоптанная туристическая тропинка. И вот ты идешь по ней, среди зарослей, деревьев, поросших мхом. Смотришь, а вода в озерах просто голубая, холодная. И ты понимаешь, что здесь — настоящая природа. Ощущаешь ее близость.

О еде

Источник: предоставлено героем публикации











Гастрономия в Абхазии — это отдельная тема. Я пообщался с местными и понял, что надо есть только в проверенных местах, которые вызывают доверие. Уличные лавочки, шаурмичные, стрит-фастфуд не брал. Заходил только в магазины, пил бутилированную воду и ел в кафе. В отеле мы завтракали за 350 рублей. Я никогда не мог съесть завтрак полностью: большой омлет, хлеб, колбаса, яйца, кофе, чай.

В кафе на набережной цены доступные. Я всегда выбирал овощи. Они там словно с маминой грядки, очень насыщенные по вкусу помидоры, огурцы, лук. Из национальной кухни пробовал солянку по-абхазски и мясо по-абхазски — 450 рублей за большую тарелку.

Естественно, раз это Кавказ, еда там острая, но по желанию могут сделать менее острой. Лаваш всегда горячий, очень вкусно с мясом. В Абхазии много турецкой кухни, турецких сладостей. Повсюду большой выбор вин, коньяков, чача.

Заказывал осьминога в ресторане, щупальца огромные. Резал его, а он прямо на волокна расплывается — интересно, вкусно.

Большая миска салата в кафе стоит около 350 рублей. Мясо, сыры и вина — всё очень вкусно. Еще в этом месте есть промысел форели. Она везде. Брал, советую.

К слову про чаевые. В Абхазии в заведениях чаевые включают в счет сразу. Процент чаевых указан в каждом меню — примерно 7–10% от заказа. А среди официантов много ребят из России, приезжают работать в курортные сезоны.

О людях

Источник: предоставлено героем публикации











«Абхазия» в переводе с абхазского — это «страна души». Как ты туда приедешь, с каким отношением будешь заводить разговоры с местными, с персоналом, с людьми на улице, так же и к тебе будут относиться. Если приедешь с таким коммерческим моментом «я тут за всё заплатил, так что мне всё полагается», то отдых не удастся.

Источник: предоставлено героем публикации











Абхазия приняла меня радушно. Впечатления безумные, на следующий год обязательно вернусь.