«Госуслуги» попросили россиян сменить почтовый ящик

Пользователи «Госуслуг», чьи учетные записи привязаны к сервису Gmail, 30 октября начали получать сообщения с просьбой сменить почтовый адрес.
«Вы используете для доступа к „Госуслугам“ почту @gmail.com. На нее приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля», — написано в рассылке.
— Недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать, — объясняют необходимость смены ящика на «Госуслугах».
Новый адрес можно указать в настройках личного кабинета. Клиентам предлагают перейти на любую другую платформу, приводя в качестве примера сервис @xmail.ru российской компании VK, уже интегрированный с «Госуслугами».