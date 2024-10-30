«Госуслуги» попросили россиян сменить почтовый ящик

С 30 октября пользователи с учетными записями, привязанными к почте на Gmail, стали получать сообщения от «Госуслуг» Источник: читатель Городских порталов











Пользователи «Госуслуг», чьи учетные записи привязаны к сервису Gmail, 30 октября начали получать сообщения с просьбой сменить почтовый адрес.



«Вы используете для доступа к „Госуслугам“ почту @gmail.com. На нее приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля», — написано в рассылке.

— Недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать, — объясняют необходимость смены ящика на «Госуслугах».