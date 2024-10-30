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Страна и мир «Госуслуги» попросили россиян сменить почтовый ящик

«Госуслуги» попросили россиян сменить почтовый ящик

Пользователи с аккаунтами на @gmail.com начали получать предупреждения

227
3 комментария

С 30 октября пользователи с учетными записями, привязанными к почте на Gmail, стали получать сообщения от «Госуслуг»

Пользователи «Госуслуг», чьи учетные записи привязаны к сервису Gmail, 30 октября начали получать сообщения с просьбой сменить почтовый адрес.

«Вы используете для доступа к „Госуслугам“ почту @gmail.com. На нее приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля», — написано в рассылке.

— Недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать, — объясняют необходимость смены ящика на «Госуслугах».

Новый адрес можно указать в настройках личного кабинета. Клиентам предлагают перейти на любую другую платформу, приводя в качестве примера сервис @xmail.ru российской компании VK, уже интегрированный с «Госуслугами».

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Комментарии
3
Гость
15 минут
Всё правильно. Нельзя доверять свою личную информацию враждебному ресурсу ❗
Гость
12 минут
Ещё год назад привязал к Госуслугам почту Яндекс, вместо ставшего вражеским микрософтовского оутлука
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