Начинается рассылка электронных повесток? Юрист ответила на главные вопросы по новым правилам призыва

Осенний призыв уже начался и продлится до 31 декабря. Самые бурные обсуждения вызывает грядущий запуск Реестра воинского учета, который позволит военкоматам рассылать не только бумажные, но и электронные повестки. Сервис обещают ввести в работу уже 1 ноября.
Реестр воинского учета — это огромная база данных, в которой будет содержаться информация обо всех военнообязанных. Этот инструмент поможет цифровизировать работу военкоматов, которые раньше имели дело в основном с бумажными носителями.
Недавно глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что запуск Реестра будет перенесен на 2025 год. Пока нет оснований безоговорочно верить его словам — никаких изменений в сроках официально объявлено не было. В поручениях президента по-прежнему значится, что уже этот призыв будет проведен с использованием электронного сервиса.
Юрист и эксперт по призыву Клавдия Бакуменко рассказала MSK1.RU о новых правилах работы с военкоматом. Публикуем ответы на самые распространенные вопросы в карточках.
- Какую юридическую силу имеет электронная повестка?
- Какая электронная повестка считается врученной?
- Какие ограничения будут по электронной повестке?
- Как подготовиться к рассылке электронных повесток?
Какую юридическую силу имеет электронная повестка?
В плане юридической силы онлайн-повестка ничем не отличается от бумажной, первая дублирует вторую. В цифровом документе содержится такая же информация, как и в традиционном: например, причина вызова и дата, когда приходить в военкомат.
Получив электронную повестку, призывник обязан по ней явиться, как и по бумажной. Узнать, что вас вызывают в военкомат, можно будет в личном кабинете в Реестре или на «Госуслугах».
Из-за того, что уведомления о повестках будут приходить в личный кабинет «Госуслуг», некоторые парни думают, что если удалить аккаунт в этом сервисе, можно избежать повестки. Это всего лишь миф: документ будет считаться врученным, даже если вы его не видели и не знаете, что вас вызывают в военкомат.
Какая электронная повестка считается врученной?
Если вам направили электронную повестку, она в любом случае будет вручена: неважно, есть ли у вас личный кабинет в Реестре или на «Госуслугах», заметили ли вы уведомление, был ли у вас в этот момент доступ к интернету.
У получения электронной повестки есть свои нюансы. Если вы зарегистрируетесь в Реестре, документ будет считаться врученным сразу, как только его разместят. Если же вы не заведете личный кабинет, повестка всё равно вручится, но через 7 дней после размещения. Регистрироваться или нет — только ваш выбор, это не обязанность. Тем не менее хотя бы в одном сервисе (Реестр или «Госуслуги») лучше иметь личный кабинет и не забывать проверять уведомления.
Если вы случайно пропустите повестку, это будет только вашей проблемой, а в военкомате никто не посчитает невнимательность уважительной причиной неявки. Если вы не придете по повестке и не предоставите документы об уважительной причине (например, больничный лист), через 20 дней на вас наложат ряд ограничений, существенно усложняющих жизнь.
Какие ограничения будут по электронной повестке?
Призывник, который не придет по повестке, через 20 дней не сможет:
регистрировать ИП и самозанятость;
регистрировать недвижимость и ставить ее на кадастровый учет;
регистрировать транспорт и управлять им;
брать кредиты и займы.
Эти ограничения снимут, только когда вы посетите военкомат.
Также не стоит забывать, что сразу после размещения повестки вам временно запретят выезжать из страны. Если вы не увидите, что вас вызвали в военкомат, и поедете за границу, вас просто не выпустят.
Не стоит забывать, что неявка по повестке без уважительных причин — административное правонарушение. За это вас могут потребовать оплатить штраф от 10 до 30 тысяч рублей (статья 21.5 КоАП РФ).
Любому призывнику стоит ознакомиться со статьей 328 УК РФ. Она указывает, что если молодой человек намеренно «бегает» от военкомата и всячески пытается уклониться от военной службы, ему могут назначить серьезные наказания:
штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев;
принудительные работы до 2 лет;
арест до 6 месяцев;
лишение свободы до 2 лет.
Ваши действия могут расценить как уклонение, если вы несколько раз не приходите по повесткам, пытаетесь получить освобождение обманом и другими способами обходите закон, чтобы не идти в армию.
Реестр воинского учета уже работает в Сахалинской и Рязанской областях, а также в Республике Марий Эл, но пока только в тестовом режиме. Жителям этих регионов приходят уведомления из сервиса, но они информационные и ни к чему не обязывают.
Как подготовиться к рассылке электронных повесток?
Не стоит надеяться, что разработчики Реестра пропустят дедлайн и запуск сервиса будет отложен. Пока эта информация не подтверждена и распространяется на уровне слухов. Лучше всего заранее подготовиться к призывным мероприятиям, чтобы чувствовать себя уверенно.
Если у вас есть основания для отсрочки или освобождения от призыва, помните, что их нужно обязательно подтверждать документами. Проверьте свежесть медицинских справок и юридических бумаг, удостоверьтесь, что они подходят под законодательные критерии, и при необходимости соберите недостающие.
Подготовка к призыву — сложный и стрессовый процесс, который ставит многих парней в тупик. Лучше всего заручиться поддержкой квалифицированного специалиста, который разбирается в теме призыва и поможет не только грамотно оформить документы, но и защитить ваши права в спорной ситуации.