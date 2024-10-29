Модель с самыми большими губами в России нашли мертвой в канализационном коллекторе. Новости 29 октября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 29 октября.
Атаки ВСУ
За ночь средства ПВО сбили семь беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны. Также обломки БПЛА обнаружили в Калужской области. По данным губернатора Владислава Шапши, их нашел местный житель, на место направили оперативную группу.
Ранним утром атаке подвергся Российский университет спецназа в Чечне. Как заявил Рамзан Кадыров, в результате загорелась крыша пустующего здания на территории заведения. Пострадавших нет.
Еще один дрон уничтожили у побережья Крыма. Дважды под удар попала Белгородская область. Пять населенных пунктов региона остались без электроэнергии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Одну украинскую ракету сбили в Курской области.
Кристину Рэй нашли мертвой
Блогершу Кристину Рэй (настоящая фамилия — Кожевникова) нашли мертвой в канализационном коллекторе в Хостинском районе Сочи, сообщают наши коллеги из SOCHI1.RU.
О пропаже 35-летней обладательницы титула «Самые большие губы в России» стало известно 8 октября.
По предварительной информации, в день пропажи она употребляла наркотики в нескольких квартирах у своих знакомых в Сочи, а потом вышла за очередной дозой. После этого ее никто не видел, на звонки и сообщения Кристина не отвечала. Месяц ее искали волонтеры, полиция и знакомые. Тело обнаружили случайно во время работ. Источник SOCHI1.RU в правоохранительных органах отметил, что назначено проведение необходимых экспертиз для уточнения личности, предварительно ее опознали по татуировкам.
Пантера напала на ребенка
Пантера напала на трехлетнего ребенка во время выступления в передвижном цирке в Ангарске. Отец мальчика хотел сфотографировать сына с хищником, но животное внезапно набросилось на малыша. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по Иркутской области.
Ребенка госпитализировали. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Как пишут наши коллеги из IRCITY.RU, продажа билетов на цирковое выступление в Ангарске не приостанавливается. Организаторы заявили порталу, что в день происшествия выступлений не было, да и пантер у них нет. В цирке считают, что фейк о ЧП запустило зоозащитное сообщество.
Следователи провели доследственную проверку, по итогам которой возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Мальчик сейчас находится в больнице, его здоровью ничего не угрожает.
Чем отравились дети из Красноярского края
Следователи нашли главную причину отправления семьи их Красноярского края. Напомним, в середине сентября дети и их родители попали в больницу после ужина пельменями из магазина. Взрослых чудом удалось спасти, но четверо детей погибли один за другим.
— Согласно результатам экспертиз, на поверхности посуды обнаружены компоненты инсектицидного средства. Приоритетная версия следствия отравления на данный момент — попадание в организм детей компонентов инсектицидного средства, — сообщили в Telegram-канале СК по Красноярскому краю.
В ведомстве добавили, что инсектицидные средства были произведены без нарушений, заявленный состав активных компонентов соответствует обнаруженному веществу.
Впала в кому после спора
24-летняя девушка впала в кому после 20 рюмок, выпитых на спор в московском баре. По данным телеграм-канала Mash, инцидент произошел в баре «Руки Вверх!» на Тверской улице.
Бармен налил девушке два десятка шотов с водкой, виски, ромом, текилой, самбукой и абсентом. Посетители заведения не верили, что девушка сможет их осилить одна. Тем не менее и сотрудники, и гости бара подначивали ее и снимали всё на видео.
После выпитого девушка упала в обморок. Сообщается, что медики скорой помощи около часа пытались привести ее в чувство, но тщетно. Москвичку госпитализировали, за ее жизнь продолжают бороться врачи.
После случившегося руководство сети «Руки Вверх Бар» ввело ограничения по количеству алкоголя, наливаемого одному посетителю, сообщил пиар-директор Петр Шекшеев.
Новые законы
Госдума приняла ряд новых законов. Среди них:
о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом;
об уголовном наказании до 15 лет лишения свободы за организацию нелегальной миграции;
о запрете посредничества при проведении экзаменов для мигрантов.
Подробности нашумевших историй
Рэперу Гуфу (Алексею Долматову) надели электронный браслет, который не позволит ему покинуть московский регион. По данным ТАСС, ему разрешили выступать на концертах, но запретили общаться с пострадавшим в драке и посещать место преступления;
выживший после двух месяцев пребывания в Охотском море Михаил Пичугин выписался из магаданской больницы. Теперь он отправится в Улан-Удэ, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав.