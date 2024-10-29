Модель с самыми большими губами в России нашли мертвой в канализационном коллекторе. Новости 29 октября

Девушка пропала месяц назад Источник: Любимый Сочи №1 / Telegram











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 29 октября.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО сбили семь беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны. Также обломки БПЛА обнаружили в Калужской области. По данным губернатора Владислава Шапши, их нашел местный житель, на место направили оперативную группу.

Ранним утром атаке подвергся Российский университет спецназа в Чечне. Как заявил Рамзан Кадыров, в результате загорелась крыша пустующего здания на территории заведения. Пострадавших нет.

Еще один дрон уничтожили у побережья Крыма. Дважды под удар попала Белгородская область. Пять населенных пунктов региона остались без электроэнергии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Одну украинскую ракету сбили в Курской области.

Кристину Рэй нашли мертвой

Блогершу Кристину Рэй (настоящая фамилия — Кожевникова) нашли мертвой в канализационном коллекторе в Хостинском районе Сочи, сообщают наши коллеги из SOCHI1.RU.

О пропаже 35-летней обладательницы титула «Самые большие губы в России» стало известно 8 октября.

По предварительной информации, в день пропажи она употребляла наркотики в нескольких квартирах у своих знакомых в Сочи, а потом вышла за очередной дозой. После этого ее никто не видел, на звонки и сообщения Кристина не отвечала. Месяц ее искали волонтеры, полиция и знакомые. Тело обнаружили случайно во время работ. Источник SOCHI1.RU в правоохранительных органах отметил, что назначено проведение необходимых экспертиз для уточнения личности, предварительно ее опознали по татуировкам.

Пантера напала на ребенка

Пантера напала на трехлетнего ребенка во время выступления в передвижном цирке в Ангарске. Отец мальчика хотел сфотографировать сына с хищником, но животное внезапно набросилось на малыша. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по Иркутской области.

Ребенка госпитализировали. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

В шапито-цирке в Ангарске пантера напала на ребенка Источник: «ИрСити»

Как пишут наши коллеги из IRCITY.RU, продажа билетов на цирковое выступление в Ангарске не приостанавливается. Организаторы заявили порталу, что в день происшествия выступлений не было, да и пантер у них нет. В цирке считают, что фейк о ЧП запустило зоозащитное сообщество.

Следователи провели доследственную проверку, по итогам которой возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Мальчик сейчас находится в больнице, его здоровью ничего не угрожает .

Чем отравились дети из Красноярского края

Следователи нашли главную причину отправления семьи их Красноярского края. Напомним, в середине сентября дети и их родители попали в больницу после ужина пельменями из магазина. Взрослых чудом удалось спасти, но четверо детей погибли один за другим.

— Согласно результатам экспертиз, на поверхности посуды обнаружены компоненты инсектицидного средства. Приоритетная версия следствия отравления на данный момент — попадание в организм детей компонентов инсектицидного средства, — сообщили в Telegram-канале СК по Красноярскому краю.

В ведомстве добавили, что инсектицидные средства были произведены без нарушений, заявленный состав активных компонентов соответствует обнаруженному веществу.

Впала в кому после спора

24-летняя девушка впала в кому после 20 рюмок, выпитых на спор в московском баре. По данным телеграм-канала Mash, инцидент произошел в баре «Руки Вверх!» на Тверской улице.

Бармен налил девушке два десятка шотов с водкой, виски, ромом, текилой, самбукой и абсентом. Посетители заведения не верили, что девушка сможет их осилить одна. Тем не менее и сотрудники, и гости бара подначивали ее и снимали всё на видео.

Девушка мгновенно опьянела, а после потеряла сознание Источник: Mash / T.me

После выпитого девушка упала в обморок. Сообщается, что медики скорой помощи около часа пытались привести ее в чувство, но тщетно. Москвичку госпитализировали, за ее жизнь продолжают бороться врачи.

После случившегося руководство сети «Руки Вверх Бар» ввело ограничения по количеству алкоголя, наливаемого одному посетителю, сообщил пиар-директор Петр Шекшеев.

Новые законы

Госдума приняла ряд новых законов. Среди них:

о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом;

об уголовном наказании до 15 лет лишения свободы за организацию нелегальной миграции;

о запрете посредничества при проведении экзаменов для мигрантов.

Подробности нашумевших историй