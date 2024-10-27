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Страна и мир «На кровати чей-то черный волос!» Россиянин разнес пятизвездочный отель в Египте

«На кровати чей-то черный волос!» Россиянин разнес пятизвездочный отель в Египте

За недельный отдых в Хургаде Сергей заплатил 107 тысяч рублей

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23 комментария

Номер в отеле привел туриста в ужас

Житель Екатеринбурга Сергей купил за 107 тысяч рублей путевку в Хургаду на семь суток и полетел туда в предвкушении прекрасного отпуска. Но вместо роскошных обедов по системе «все включено» гостя ждало резиновое мясо и пюре с комочками, а вместо чистых простыней — чьи-то волосы на кровати. Впечатлениями от отдыха в пятизвездочном отеле Сергей поделился с E1.RU

Неприятности начались уже в аэропорту. Сергею пообещали, что представитель туроператора встретит его группу. Но гида там не оказалось, и никто из отдыхающих не знал, куда идти. Тогда местные показали, как пройти на паспортный контроль.

Много времени у туристов ушло на то, чтобы заполнить анкету и поставить визу. Дальше начались приключения с получением чемодана: Сергею пришлось искать нужную багажную ленту — она оказалась в самом конце зала.

Гид встретил путешественников только в автобусе до отеля — искать транспорт тоже пришлось самостоятельно. Однако самое большое разочарование было еще впереди. Путевка у Сергея была куплена в пятизвездочный отель Hawaii Paradise Aqua Park Resort, но, по его рассказам, на пять звезд эта гостиница не тянет.

— Придя в номер, видишь следующую картину: лампочка висит с потолка, полотенца на полу раскиданы, на кровати чей-то черный волос. Постельное [белье] в пятнах, диспенсер для мыла сломан и бежит, чайник грязный. Сейф не работает. И это пять звезд! — возмущается Сергей.

На постели красовался длинный черный волос

Лампочка была не в лучшем виде

Туристу пришлось потратить два часа, чтобы заставить работников отеля все починить и исправить.

Чайник был грязным

— С постельного [белья] просто убрали волосы, перестилать не стали, так как нет горничной. Идешь в душ, а там шампунь и гель не положили, — вспоминает Сергей. — За весь отпуск уборка номера постоянно велась грязной тряпкой. Человек сначала все моет, а потом этими же руками кладет пакетики с чаем и сахар. Белье с пятнами.

В номере оказалось очень темно

При выборе экскурсий гид предложил купить их на все время отдыха, заявив, что потом заказать не получится — якобы нужно сразу вписать все в страховку. При этом чеков Сергею никто не выдал: не оказалось кассового аппарата.

Полотенце встретило туриста в таком виде

Самая длинная экскурсия стала испытанием, а не отдыхом для туристов. Их забрали из отеля в три часа ночи, выдали сухпаек из двух булочек, пирожных, кусочка сыра, джема, зеленого апельсина и воды.

— Два часа мы ездили по городу, собирали часть туристов, потом сели в большой автобус и поехали на экскурсию. Пока собирали всех людей, нормально поспать не получалось, поскольку на дороге много лежачих полицейских, — негодует турист. — На экскурсии смотреть особо нечего. Один раз пообедали, и все. На обратном пути всех развозили тоже два часа.

В итоге в отель Сергей вернулся спустя 19 часов. Он пропустил ужин, был злой и невыспавшийся.

— Вечерняя шоу-программа ориентирована только на местных, которые приехали отдыхать. Русскоязычные песни включают очень редко, и то когда попросишь. Репертуар маленький. Говорят: «Сейчас песня доиграет — и включим». Уходишь, садишься за стол и ждешь. Песня заканчивается, а они снова ставят свою. И так пока не подойдешь ругаться, — возмущается Сергей.

Вид из окна

Грязь была повсюду

Питание в отеле его тоже не устроило. Оказалось, что в гостинице есть две столовые, которые можно посещать европейцам, но на ресепшене туристам об этом не говорят.

— Еда однообразная: рис, пюре, которое не могут нормально растолочь, и макароны. Рыба суховатая, мясо резиновое, его жуешь как жвачку, котлеты невозможно есть. Суп только один — веганский. Каждый день блюда одни и те же, — отмечает Сергей.

Уютно ли в номере, по-вашему?

Такой отдых Сергею, разумеется, не понравился. Он считает, что условия, в которых он жил целую неделю, не соответствуют договору, и намерен получить компенсацию.

И он может на нее рассчитывать, отмечает председатель свердловского Общества защиты прав потребителей Александр Мильчаков.

— В такой ситуации нужно составить претензию в адрес туроператора, описать в ней все и потребовать частичную компенсацию. Нужно, чтобы кто-то мог это подтвердить, чтобы это было не только со слов, нужен свидетель. Подобные обращения доходят до суда, сами туроператоры не торопятся возвращать деньги клиентам, — отмечает Александр Мильчаков.

Справедливы ли претензии Сергея?

Да, такой отдых точно не стоит 107 тысяч
По-моему, он просто придирается, нормальный отель
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Египет Хургада Отпуск Отель Отзыв
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Комментарии
23
Картавый
24 минуты
Сергея на TripAdviser заблокировали что-ли? Всегда смотрю отели и читаю отзывы перед тем как купить тур.
Урлулуууу
37 минут
Волос кучерявый?
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