В Москве до смерти избили известного искусствоведа — подозревают мужчину из Киргизии. Новости 24 октября

Раиса Кирсанова — доктор искусствоведения, крупнейший эксперт по истории русского национального костюма, автор множества книг и монографий. Была ведущим научным сотрудником сектора русского искусства Нового и Новейшего времени в Государственном институте искусствознания Источник: materialitydotinfo / Anna Antonova











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 24 октября.

В Москве до смерти избили известного искусствоведа Раису Кирсанову

В столице до смерти избили доктора искусствоведения и писательницу Раису Кирсанову. К ней в квартиру пробрался нетрезвый приезжий, который несколько раз ударил 78-летнюю женщину по голове, а потом уснул. Подозреваемый, которым оказался 39-летний уроженец Киргизии, задержан, сообщает Следственный комитет столицы. Возбуждено уголовное дело об убийстве и нарушении неприкосновенности жилища.

По данным следствия, 19 октября фигурант пробрался в квартиру к женщине на Открытом шоссе. Он избил хозяйку дома, от полученных травм она скончалась в больнице.

Подозреваемый утверждает, что ничего не помнит и мотивы своего поступка объяснить не может. Следствие намерено ходатайствовать об аресте. Расследование взяли на контроль в центральном аппарате СК РФ.

В Перми подожгли офис «Единой России»

В пермское отделение партии «Единая Россия» кинули коктейль Молотова, начался серьезный пожар. Прибывшим спасателям пришлось взламывать дверь в офисное помещение.

Источник: Пермь с огоньком / Telegram

В поджоге подозреваются две женщины. Подробности сообщает 59.RU. Всего бутылок с зажигательной смесью было семь — по числу окон офиса отделения. Женщины кинули две. Саму жидкость отправили на экспертизу.

Источник: Пермь с огоньком / Telegram

Перед поджогом прохожие видели, как две женщины бросили в офис «Единой России» зажигательные смеси, одна из них снимала происходящее на видео. Офис партии сильно пострадал. Со слов свидетелей, сначала женщины разбили окна, а затем закинули коктейли Молотова внутрь. У одной из поджигательниц загорелась куртка, которую она в итоге унесла.

Источник: телеграм-канал «Прикамские витязи»











По словам первого замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Григорьева, подозреваемые — мать (1970 года рождения) и дочь (2004 года рождения), они жительницы поселка Гайны, пишет издание.

— Причины, побудившие их к совершению преступления, установят в рамках расследования уголовного дела, — отметил Вячеслав Григорьев.

Рэпер Гуф попал в скандал, ему грозит тюрьма

Подмосковные полицейские привлекли Алексея Долматова, известного как Гуф, к административной ответственности за мелкое хулиганство из-за нецензурной брани в соцсетях. Вменяемая ему статья предусматривает до 15 суток ареста. Об этом сообщает 24 октября ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Правоохранители посмотрели прямой эфир Долматова в запрещенной соцсети и услышали нецензурные выражения. Это и стало основанием для протокола об административном правонарушении за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ).

Долматов стал участником потасовки в подмосковной Апрелевке. В это время он вел прямой эфир. В кадре появился мужчина, который говорил, что Долматов бил его по голове и просил вызвать скорую. После этого рэпера забрали в полицию. В Сети появилась информация, что Долматов принес наркотические вещества в баню и употребил их, но адвокат исполнителя ее опроверг.

Позже рэпер извинился за случившееся.

— Опять приношу извинения свои. Мне не привыкать. <…> Мне вообще не нужна лишняя статья за спиной, и садиться в тюрьму я точно не хочу, но как пойдет, так пойдет, — сказал Гуф.

В Москве задержали экс-замминистра энергетики

Бывший заместитель министра энергетики Анатолий Яновский задержан в Москве сотрудниками ФСБ, сообщает 24 октября «Коммерсантъ». По данным источников издания, решение о предъявлении обвинения будет принято после допроса.

Источник: Globallookpress.com











Как пишет издание, задержание, предположительно, связано с делом Андрея Моисеенкова — директора ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов, подведомственного Минэнерго. Следствие полагает, что предприятие получило десятки миллиардов, но часть работ выполнялась лишь «на бумаге». Арестованы сам Моисеенков и бенефициар компаний, получивших почти все госконтракты от ГУРШ, Роберт Шагинян.

По информации издания, вместе с Яновским задержаны еще несколько чиновников, которые подозреваются в причастности к особо крупному мошенничеству во время ликвидации шахт (в частности, Кизеловского бассейна в Пермском крае). В числе задержанных — еще один заместитель министра энергетики России Сергей Мочальников.

Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР

Согласно одному из положений документа, одна из сторон обязуется оказать военную и иную помощь второй в случае нападения на нее.

В МИД РФ подчеркнули, что договор носит оборонительный характер и не направлен против третьих стран. Также документ нужен, чтобы снизить риски эскалации на Корейском полуострове, в том числе ядерной, добавили в министерстве.

Сам документ был подписан 19 июня 2024 года. На ратификацию в ГД его внес президент РФ Владимир Путин.

Договор предусматривает, что стороны на постоянной основе развивают отношения на принципах взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела. При возникновении угрозы против одного из государств страны-участницы договора задействуют каналы для консультаций и согласования позиций по оказанию помощи друг другу. В случае вооруженного нападения на одну из сторон вторая обязуется помочь военным или иными способами.

РФ и КНДР обязуются не заключать с третьими странами соглашений, направленных против политической, социальной, экономической и культурной систем одной из стран-участниц договора. Стороны также обязуются сотрудничать в вопросах борьбы с международным терроризмом и информационной безопасности.

В Норвегии сошел с рельсов пассажирский поезд

В Норвегии с рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший вдоль северного побережья страны из Тронхейма в Будё. На борту находились от 50 до 90 человек. О происшествии сообщает издание VG.

ЧП случилось около 14:15. Помимо локомотива, в нем было пять вагонов.

— На месте обнаружены раненые, — рассказал Кеннет Лауритсен из полицейского участка Нордланд, не уточнив количество пострадавших.

По данным информационного агентства NTB, полученные людьми ранения — легкой степени тяжести.

По предварительной информации, причиной катастрофы мог стать оползень. К месту происшествия направились геологи, чтобы оценить обстановку.

РКН предложил ограничить сбор персональных данных россиян

В Роскомнадзоре предложили стандартизировать сбор и обработку персональных данных граждан. Об этом со ссылкой на представителя ведомства пишет РБК.

РКН предложил разработать обязательные стандарты работы с персональными данными и закрепить их законодательно, чтобы все участники оборота таких сведений были обязаны их соблюдать. По идее ведомства, организации смогут собирать только те данные, которые необходимы для выполнения конкретных задач.

При этом сбор сведений будет возможен не по согласию пользователей, как сейчас, а только на основании закона. Получать данные организации будут не напрямую от граждан, а от уполномоченных органов.

Петербургского чиновника взяли при получении 2,5 миллиона рублей

Заместителя председателя петербургского комитета по транспорту Рената Ягудина задержали при получении взятки в особо крупном размере, пишет «Фонтанка».

Источник: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу











По версии следствия, не позднее сентября 2024 года Ягудин уговорил своего знакомого стать посредником в получении взятки в размере 2,5 млн рублей от представителя коммерческой организации. За это чиновник якобы обещал содействие при заключении госконтракта на поставку элементов транспортной инфраструктуры.

Источник: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

23 октября Ягудин, по данным СК, припарковал свой автомобиль на одной из улиц Санкт-Петербурга, в салоне которого получил от посредника 2,5 миллиона. За передачей наблюдали оперативники УФСБ. Когда замглавы комтранса увидел оперативников, он выбросил деньги на дорогу и попытался скрыться, однако был задержан.

Группе «Звери» не разрешили провести концерт в Твери из-за «неоднозначной позиции»

В Твери отменили запланированный концерт группы «Звери». Администрация отказалась согласовывать выступление из-за «неоднозначной позиции артиста», сообщили в официальном telegram-канале группы.

— Причина — «неоднозначная позиция артиста». К сожалению, мы никак не смогли повлиять на это решение, — говорится в соцсетях группы.

В свою очередь в тверской администрации отрицают, что причиной отмены стала позиция артиста. Отказ в согласовании изданию «Подъём» объяснили тем, что устав «Юбилейного» не предусматривает проведение концертов, только «шоу-программы, культурно-массовые мероприятия типа праздников со спортивным уклоном». Иные мероприятия проводятся только по специальному распоряжению правительства.

Пограничная охрана Финляндии полностью прекращает работу двух КПП на границе с Россией

Пограничная охрана Финляндии объявила о полном прекращении работы двух временных КПП на границе с Россией — «Париккала» и «Инари» в городе Лиекса, передает ТАСС.

Через эти пункты в основном перевозили лес, но уже несколько лет они не работали. На КПП «Париккала» движение остановили из-за санкций ЕС, а на «Лиекса-Инари» — из-за прекращения импорта древесины.

О планах свернуть пункты финские пограничники сообщили в феврале 2024 года. Тогда, как писали СМИ, город Лиекса не одобрил окончательное закрытие «Инари», и муниципалитет Париккалы тоже хотел сохранить свой переход в надежде на то, что когда-нибудь он станет международным.

Тропический шторм «Трами» бушует на Филиппинах. Более 150 тысяч человек покинули дома, свыше 20 погибли

Тропический шторм «Трами», обрушившийся на северо-восточное побережье Филиппин, унес жизни по меньшей мере 26 человек и вынудил более 150 тысяч человек покинуть свои дома. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные официальных лиц республики.

Источник: Соцсети

«Трами» обрушил на главный остров Лусон проливные дожди, вызвав масштабные наводнения и оползни.

По данным Государственного метеорологического агентства, шторм с максимальной устойчивой скоростью ветра 95 км/ч (59 миль/ч) пронесся на запад через горную северную часть Кордильер в сторону Южно-Китайского моря.

Большинство смертей в результате шторма за последние несколько дней были вызваны утоплениями и оползнями в центральном регионе Бикол, в том числе в городе Нага, где в четверг сообщили о 14 погибших.

Источник: Соцсети

Правительство приказало закрыть предприятия и школы, находящиеся на пути шторма, в ожидании сильных дождей и наводнений. Из-за шторма также было отменено не менее десятка рейсов по всей стране.

В эвакуационных центрах укрылись более 163 000 человек, большинство из которых покинули свои одноэтажные дома после того, как уровень паводковых вод достиг крыш.

На Солнце произошла мощная вспышка

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН публикует видео сегодняшней мощной вспышки. Несмотря на то, что она была направлена не в сторону Земли, нас всё равно может задеть: вещество распространяется в секторе, близком и даже превышающем 180 градусов.