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Страна и мир Одна «пощекотала» Родину-мать, другой предложил прикрыть грудь: как блогеров судили за реабилитацию нацизма

Одна «пощекотала» Родину-мать, другой предложил прикрыть грудь: как блогеров судили за реабилитацию нацизма

Подробности двух громких уголовных дел

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4 комментария

Поступок блогера из Башкирии, который публично заявил об излишней сексуальности Родины-матери и попросил президента переделать монумент, обернулся неожиданными последствиями. На днях его признали виновным в реабилитации нацизма. Волгоградский областной суд приговорил Марселя Ахияретдинова к наказанию в виде года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также он на 2 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в Интернете.

До этого обвинительный приговор вынесли 23-летней блогерше из Самары Алене Агафоновой. Ее также признали виновной в реабилитации нацизма за то, что она «пощекотала» на видео грудь монумента «Родина-мать». После общественного резонанса девушка удалила видео и заявила, что не хотела кого-либо обидеть или тем более оскорбить этим роликом. Но суд всё равно приговорил ее к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также ей на два года запретили заниматься блогерством.

Подробности двух уголовных дел смотрите в коротком видео чуть выше.

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Родина-мать Башкирия Уголовное дело Суд
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Комментарии
4
Libertу
6 минут
Это ж Киеве памятник
Гость
28 минут
В чем состоит реабилитация нацизма в обоих случаях?
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