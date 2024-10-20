Избушка с дырявой крышей: как выглядит сегодня дом, где провел детство Дима Билан

Источник: 116.RU

Одноэтажная деревянная избушка с дырявой крышей и покосившимся, поломанным забором в огромных зарослях крапивы. Такой, как в детстве, выше тебя ростом, и с которой так славно сражаться, вооружившись длинной палкой. Именно таким наши коллеги из 116.RU увидели дом деда Димы Билана в селе Пестрецы, что недалеко от Казани.

Еще несколько лет назад победитель «Евровидения» мечтал купить этот дом, с которым у него связана масса ярких, радостных воспоминаний. Мать и бабушка певца родились в Татарстане, а у дедушки Мити маленький Дима провел много времени, тот учил его разным премудростям, но и не забывал о строгости.

К огромному сожалению певца, купить заброшенный участок и разваливающийся дом не получилось — нынешние владельцы загнули нереальную цену, узнав, кто хочет приобрести недвижимость. Соседи деда Билана рассказали корреспонденту 116.RU, что с тех пор в избушку никто и не приезжал.