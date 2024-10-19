«Там происходили жуткие трагедии»: усыновленный семьей из Италии мальчик ищет свою русскую маму

Вся история семьи Филатовых — в одном ролике Источник: Городские порталы

33-летний Евгений Филатов вырос в счастливой итальянской семье. Сейчас он живет с любимой девушкой в Риме и занимается производством сыра. Мужчина не понимает и не говорит по-русски, хотя родился он в русской семье — в провинциальном городе Даниловка Волгоградской области.

В далеком 1997 году его отдали в детской дом и почти сразу усыновили в Италию с помощью Надежды Фратти, которая в то время незаконно вывозила детей за границу. Спустя 27 лет Евгений Филатов захотел найти свою биологическую маму и узнать настоящую историю семьи, о которой он даже не догадывается. Ведь у него остались лишь небольшие обрывки воспоминаний о детстве и России.