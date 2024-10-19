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Страна и мир «Там происходили жуткие трагедии»: усыновленный семьей из Италии мальчик ищет свою русскую маму

«Там происходили жуткие трагедии»: усыновленный семьей из Италии мальчик ищет свою русскую маму

Сейчас Евгений Филатов живет в Риме и занимается бизнесом

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5 комментариев

Вся история семьи Филатовых — в одном ролике

33-летний Евгений Филатов вырос в счастливой итальянской семье. Сейчас он живет с любимой девушкой в Риме и занимается производством сыра. Мужчина не понимает и не говорит по-русски, хотя родился он в русской семье — в провинциальном городе Даниловка Волгоградской области.

В далеком 1997 году его отдали в детской дом и почти сразу усыновили в Италию с помощью Надежды Фратти, которая в то время незаконно вывозила детей за границу. Спустя 27 лет Евгений Филатов захотел найти свою биологическую маму и узнать настоящую историю семьи, о которой он даже не догадывается. Ведь у него остались лишь небольшие обрывки воспоминаний о детстве и России.

Наши коллеги из V1.RU отправились в Даниловку, которая находится в 220 километрах от Волгограда, побывали в доме семьи Филатовых, где жил маленький Женя и где в куче угля закопали тело его младшей сестры, поговорили с его дядей и соседями, после чего отправились на поиски могилы Галины Филатовой — мамы Жени. Что из этого получилось — смотрите в видео чуть выше.

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Надежда Фратти Дети-сироты Усыновление Даниловка
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Комментарии
5
Гость
1 час
Его спасли и подарили ему нормальную жизнь. Остался бы в детдоме, сейчас бы уже возможно был мертв.
Гость
31 минута
Повезло парню, а искать папаню биологического ни к чему. Так что Фратти далеко не всем жизнь искалечила.
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