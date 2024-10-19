Турки хотят посадить на пожизненное россиянку, которая бросила младенца в туалете. Почему так жестоко?

Семьи Екатерины и Алексея приличные и вполне могли бы воспитать ребенка Источник: Velev.news











14 октября Турцию потрясла новость о россиянке, которая родила в аэропорту Антальи и бросила ребенка в унитазе. После этого она прошла регистрацию на рейс и хотела улететь из страны. Новорожденного спасла уборщица, а новоиспеченную мать и бабушку тут же задержала полиция. О том, почему произошедшее за рамками понимания, высказалась наша коллега, которая долгое время жила в Турции.

Об этой ситуации хочу высказаться неравнодушно, очень страстно и эмоционально. За долгие годы в журналистике, кажется, что уже выработался иммунитет и невосприимчивость к трагедиям – уже не так трогают сердце. Однако есть еще новости, которые потрясают и долго отзываются эхом в сердце. Одна из них – о том, как россиянка родила в туалете Антальи и попыталась избавиться от него там же.

Чувства смешанные – брезгливость, шок, ужас и недоумение. Как и у многих. Новость о попытке убить новорожденного вызвала бурные обсуждения в пабликах русскоязычных, живущих в Турции. Многие девушки, особенно имеющие детей, как и я, задавались вопросом: как чисто технически возможно родить в туалете? Это ж не пяти минут дело, да и обычно довольно болезненное – редкая женщина может пройти через это без стонов. И как вообще возможно не знать о беременности до последнего момента – родоразрешения? Всё же девушка уже совершеннолетняя, да и не в средневековье мы живем, про то, как и откуда берутся дети, знают многие школьники. Да даже если и так: неужели ее мать, педагог, не смогла заметить, что с дочерью творится что-то не то?

Жители Турции, что женщины, что мужчины, тоже шокированы – как мать могла покуситься на жизнь своего младенца вот таким образом! Даже мой знакомый адвокат – турок, которого я попросила прокомментировать, какое наказание грозит россиянке, очень долго эмоционировал. И это человек, который уже больше двух десятков лет занимается уголовными делами и повидал/услышал за время своей карьеры немало всего ужасающего.

Сперва он переспросил меня – это правда? Брутальный и привыкший ко всему мужчина просто не поверил сперва в реальность происходящего и решил, что это ужасная газетная утка. Затем, когда я сообщила, что случившееся в аэропорту Антальи – реальность, долго повторял про ужасающее и крайне тяжелое преступление. И наказание за него, по законам Турции, очень суровое – как правило, пожизненное заключение. Причем для обеих его соучастниц – и самой роженицы, и ее матери. Срок, говорят, могут скостить – но не сильно и при условии, что молодая горе-мать была в невменяемом состоянии. В отличие от России, условным сроком россиянкам не отделаться, и судить их будут именно по турецкому законодательству, по месту совершения преступления.

О том, что может произойти, если о статье и попытке детоубийства узнают их сокамерницы, думать тоже страшно. Ведь в Турции, в силу менталитета, крайне трепетное отношение к детям, а особенно новорожденным. В этой стране малыши – это те самые цветы и радость жизни, величайшее счастье, награда Всевышнего, величайшая любовь и полное в попу целование. Как их можно не любить?

Однажды, разговаривая с соседками-турчанками, я упомянула правило гипермаркета «Метро» - покупателей с детьми до 10 лет туда не пускали. Дамы разохались и были неподдельно удивлены – им тоже в голову не залазило, как такое может быть вообще. Шок и невообразимое. А тут родить и попытаться избавиться от ребенка в унитазе – для жителей Турции это высшая форма зашквара.

В России эта новость вызвала столь сильную бурю эмоций не у многих. То ли мы привыкли к тому, что похожие преступления, увы, не редкость и сроки за них не такие большие, то ли действительно в обществе так сильно поменялось отношение к детям.

А какое наказание вы сочли бы справедливым? Достаточно будет условного срока Наказание должно быть, конечно, но не пожизненный срок Пусть дают пожизненный срок