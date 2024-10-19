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Страна и мир обзор Корабль опрокинулся кверху дном на Сахалине, моряки погибли. Новости 18 октября

Корабль опрокинулся кверху дном на Сахалине, моряки погибли. Новости 18 октября

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Фото перевернувшегося корабля

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 18 октября.

На Сахалине перевернулся корабль

При входе в порт Корсаков на Сахалине опрокинулся грузовой корабль «Григорий Ловцов». Он перевозил щебень и песок.

— Предварительно, при перегрузке произошли крен и переворачивание судна, — сообщил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Снимок корабля

На место крушения выслали два буксира и судно со спасателями. В ходе операции троих моряков спасли, еще двоих нашли мертвыми. Шестого моряка экстренно доставили в больницу. Судьба последнего, седьмого, остается неизвестной.

Видео с места ЧП

Восточное МСУТ СК возбудило уголовное дело. Статья — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Заявления Путина

Путин обсудил возможный конец СВО и переговоры с Украиной. Главные тезисы президента:

  • Зеленский — «глава киевского режима», который вновь выступил против переговоров с РФ;

  • Путин против «перемирия на неделю, на две или на год» на Украине, так как нужны условия прочного мира;

  • Путин похвалил страны Запада за признание невозможности «победить Россию на поле боя»;

  • базой для мирного соглашения должны стать «Стамбульские соглашения».

Путин сказал, что сложно назвать точную дату конца спецоперации

Другие заявления Путина мы собрали отдельно.

Новые иноагенты

Минюст РФ пополнил реестр иноагентов. В него были включены:

  • Алексей Барановский* (член Легиона «Свобода России»**);

  • Андрей Волна* (врач-травматолог, который уехал на Украину лечить солдат ВСУ);

  • Сергей Илюхин* (один из активистов Шиеса);

  • политик Даниил Константинов*;

  • экономический обозреватель Максим Матвейченков (Максим Блант)*;

  • новостной проект «Ateo»*.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

** Признан в РФ террористической организацией.

Другие новости

  • Процесс вступления Грузии в Евросоюз де-факто остановлен. Причина в том, что действия грузинских властей «противоречат европейским ценностям».

При этом по турецким законам молодой матери грозит пожизненный срок.

  • Погиб глава ХАМАС Яхья Синвар. Смерть наступила в результате операции ЦАХАЛ, о гибели официально сообщил глава МИД Израиля.

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Корабль Сахалин Судно Моряки Младенец Турция
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Комментарии
41
Grape Reflection 🍇
1 час
🔸 Встретил где Гор*Портального Тюленя, проведи с бедолагой воспитательную беседу в духе "разговоров о важном"
Grape Reflection 🍇
1 час
Встретил где Гор*Портального Тюленя, сопроводи этого квадробера до военкомата
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