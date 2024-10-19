Корабль опрокинулся кверху дном на Сахалине, моряки погибли. Новости 18 октября

Фото перевернувшегося корабля Источник: Дальневосточная транспортная прокуратура











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 18 октября.

На Сахалине перевернулся корабль

При входе в порт Корсаков на Сахалине опрокинулся грузовой корабль «Григорий Ловцов». Он перевозил щебень и песок.

— Предварительно, при перегрузке произошли крен и переворачивание судна, — сообщил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Снимок корабля Источник: Дальневосточная транспортная прокуратура

На место крушения выслали два буксира и судно со спасателями. В ходе операции троих моряков спасли, еще двоих нашли мертвыми. Шестого моряка экстренно доставили в больницу. Судьба последнего, седьмого, остается неизвестной.

Видео с места ЧП Источник: Дальневосточная транспортная прокуратура

Восточное МСУТ СК возбудило уголовное дело. Статья — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Заявления Путина

Путин обсудил возможный конец СВО и переговоры с Украиной. Главные тезисы президента:

Зеленский — «глава киевского режима», который вновь выступил против переговоров с РФ;

Путин против «перемирия на неделю, на две или на год» на Украине, так как нужны условия прочного мира;

Путин похвалил страны Запада за признание невозможности «победить Россию на поле боя»;

базой для мирного соглашения должны стать «Стамбульские соглашения».

Путин сказал, что сложно назвать точную дату конца спецоперации Источник: СМОТРИ / T.me

Другие заявления Путина мы собрали отдельно.

Новые иноагенты

Минюст РФ пополнил реестр иноагентов. В него были включены:

Алексей Барановский* (член Легиона «Свобода России»**);

Андрей Волна* (врач-травматолог, который уехал на Украину лечить солдат ВСУ);

Сергей Илюхин* (один из активистов Шиеса);

политик Даниил Константинов*;

экономический обозреватель Максим Матвейченков (Максим Блант)*;

новостной проект «Ateo»*.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

** Признан в РФ террористической организацией.

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