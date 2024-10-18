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Страна и мир Спецоперация на Украине проблема «Живым не дамся». Бойца с Урала с тяжелым психическим заболеванием отказываются комиссовать. Его отправили в Донецк?

«Живым не дамся». Бойца с Урала с тяжелым психическим заболеванием отказываются комиссовать. Его отправили в Донецк?

После контузии Андрея стали накрывать приступы паники, он пытался покончить с собой и лежал в психушке

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33 комментария

По словам родителей, Андрею поставили категорию Д

Уроженец Верхотурья Свердловской области Андрей Сомов сошел с ума после контузии под Авдеевкой. Он пытался покончить с собой, несколько месяцев лечился в психдиспансере. У него диагностировали тяжелое нарушение психики, но комиссовать не стали, а снова отправили в Донецк.

Родители Андрея написали жалобу в военную прокуратуру. Они считают, что в таком состоянии их сын опасен и для себя, и для сослуживцев. Наши коллеги из E1.RU рассказывают подробности.

— Он работал вахтами на Севере. В мае 2023 года заключил контракт с Минобороны, был штурмовиком. В августе его отряд попал под минометный обстрел, все «двухсотые» и «трехсотые». У него осколочные ранения и контузия, начались проблемы с головой, боли, приступы. Кричал: «Живым не дамся». Думал, что он в окружении. Пытался покончить с собой. Лежал в психушке несколько недель, — рассказала E1.RU мама Андрея.

Андрей служил в звании ефрейтора

В декабре 2023 года Андрея лечили в военном госпитале № 426 в Самаре. У него диагностировали тяжелое психическое заболевание, присвоили категорию Д (негоден) и назначили прием сильнодействующих таблеток, но так и не комиссовали. Он числился за 32-м военным городком. Осенью 2024-го его отправили военным бортом в Ростов, затем — в Донецк, а потом связь с ним пропала.

— Психиатр сказал, что ему ни в коем случае нельзя продолжать службу. Мы собрали все медицинские документы. Он полетел в Ростов. Говорили, что он там заберет военный билет и получит справку об увольнении. Оттуда его почему-то в Донецк переправили. Он звонил: «Пап, не волнуйтесь, я тут военную комиссию прошел, с Москвы придут документы, и я домой. Нас тут несколько с категорией Д. Через неделю буду дома». И пропал, — вспоминает отец.

Уже неделю Андрей не выходит на связь. Родители полагают, что его могли отправить на линию боевого соприкосновения (официальной информации о его судьбе нет). Они не теряют надежды вернуть сына.

— С таким диагнозом нельзя отправлять воевать. Ему надо таблетки принимать пожизненно, а не оружие давать в руки. Он три психушки прошел уже. А если его опять приступ накроет? Он же погубит не только себя, но и сослуживцев! Кто за это будет отвечать? —  задается вопросом отец.

По словам адвоката Дмитрия Логинова, который представляет интересы Андрея Сомова, забота о сохранении здоровья военнослужащих законом возложена на командиров.

— В жалобе мы просим военную прокуратуру провести проверку законности действий командования его части, а также обязать командира военной части подписать рапорт об увольнения Сомова из рядов Вооруженных сил РФ, — сообщил E1.RU адвокат (копия документа есть в распоряжении редакции).

Ранее мы рассказывали, как уральца мобилизовали с тяжелой болезнью суставов. В итоге ему стало хуже, он пережил шесть операций.

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СВО Болезнь Психическое расстройство Контракт с Минобороны
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Комментарии
33
Почётный гражданин Левосибирска
59 минут
Проблемы с психикой у мужика начались еще до контузии, когда он решил заключить контракт с МО. Видимо, денег, заработанных на вахте, ему не хватало.
275006922
13 минут
Столько покалеченных, столько убитых с обеих сторон, а виновник всего этого продолжает отсиживаться в бункере. Интересно, как ему спится по ночам?
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