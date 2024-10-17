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Страна и мир обзор В Петербурге мать оставила младенца с няней — и тот умер от удара по голове. Новости 17 октября

В Петербурге мать оставила младенца с няней — и тот умер от удара по голове. Новости 17 октября

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В смерти младенца разбираются следователи

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 17 октября.

Младенец погиб при няне

В Петербурге погиб шестимесячный младенец, за которым следила няня. Подробности трагедии узнали наши коллеги из «Фонтанки».

По их данным, няня — 24-летняя гражданка Узбекистана. Она присматривала за сыном земляков, мать ребенка нашла ее через «Телеграм».

Со слов няни, младенец в течение дня капризничал и плохо спал — у него резались зубы. Во второй половине дня градусник показал 38 °С, няня решила сбить жар лекарством, которое ей оставила мать ребенка. После этого у младенца начались судороги, он перестал дышать. По словам няни, она вызвала скорую и, пока ждала медиков, делала массаж сердца.

Однако следователи выдвинули другую версию событий. Медики зафиксировали у младенца тупую травму головы. Предварительно, именно травма и стала причиной гибели.

Отец ребенка — также гражданин Узбекистана. Как выяснилось, в России он находится без регистрации. На него составили протокол о нарушении миграционного законодательства. Аналогичные получили няня и ее муж. Их полуторагодовалого сына поместили в дом ребенка.

Мальчик проглотил щипцы

В Уфе шестилетний мальчик жаловался на боли в животе. Оказалось, что он проглотил щипцы для стрижки ногтей. О случае рассказал местный Минздрав.

Проблема стала ясна после рентгеновского снимка. Мальчику экстренно провели фиброгастроскопию под общим обезболиванием. Во время процедуры медики использовали эндокорзину — специальное устройство, с помощью которого подхватили щипцы и достали их наружу.

Врачам удалось не повредить слизистую желудка и пищевода, сразу после вмешательства состояние мальчика заметно улучшилось. Уже спустя несколько дней ребенка выписали из стационара.

Взорвалась фура с фейерверками

В Амурской области легковушка влетела в грузовик с салютами. Тот завалился на бок, задел электрический провод и загорелся.

Фейерверки сдетонировали и устроили страшноватое шоу. Тушили его пожарные.

Обрушился рудник на Камчатке

Три человека погибли на Камчатке во время обрушения рудника. Тела уже найдены под завалами. Сейчас их поднимают на поверхность.

— В штреке № 3 рудника АО «Быстринская горная компания Кумрач» произошло обрушение породы, — объяснил Сергей Лебедев, краевой министр по ЧС.

О причинах ЧП пока не сообщается.

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Комментарии
25
Grape Reflection 🍇
58 минут
🔸 Встретил где Гор-Портного Тюленя, угости его от души
Гость
26 минут
Читая эти комментарии просто оторопь берет, во что превращается эта страна и что в головах у населения. Это не дно даже. P. S. Хамским ботам, переводящим стрелки, не отвечу.
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