«Лучше поехать в Сочи»: путешественник назвал единственную причину не отдыхать в Тбилиси

Иван посетил Тбилиси, чего и каждому желает Источник: Иван Шестак











Наш бывший коллега из E1.RU Иван Шестак взял отпуск и поехал в путешествие по Кавказу. В этом материале он делится наблюдениями и рассказывает про столицу Грузии: где гулять, где пировать, сколько это стоит и стоит ли ехать туда туристу из России в 2024 году. Вывод такой: конечно, ехать! А причины для этого — в путевых заметках.

Что посмотреть

Можно обойтись кратким — посмотреть стоит всё. Но на детальный осмотр скрытых достопримечательностей и тысяч домов в сотнях петляющих улочек уйдет около двух-трех месяцев, поэтому программой-минимум будет старый город — Мтацминда и Вера.

Стоит еще прогуляться до монумента Матери Грузии, а оттуда по канатной дороге до парка Рике, через мост Мира — в Старый Тбилиси. Затем, добравшись до площади Свободы — вперед по проспекту Руставели до парка Мзиури. Этого маршрута вам хватит на два-три дня.

По улицам Тбилиси можно бродить неделями Источник: Иван Шестак











Источник: Иван Шестак











Здесь много домов XIX века Источник: Иван Шестак











Как вам такая панорама? Источник: Иван Шестак











Помните, такая же атмосфера была на аллее художников, что на проспекте Ленина в Екатеринбурге? Источник: Иван Шестак











Дань памяти автору «Горя от ума» Источник: Иван Шестак











Где поесть обязательно

Я рекомендую обходить стороной большинство кафе и ресторанов, которые жмутся и ютятся на центральных улочках, разве что загляните в «Хинклис сахли» — там прекрасные баклажановые рулетики по относительно демократичным ценам. В остальном же советую петлять по старым улочкам и заглядывать в небольшие заведения.

Мать Грузия — один из символов страны Источник: Иван Шестак











Во-первых, так вы сможете сэкономить, если такая задача стоит. Понятия конкуренции, как, например, в Питере, в Тбилиси нет. Ну лениво народу устраивать рекогносцировку рынка, отстаньте от них. Одно и то же блюдо с разницей в два-три квартала может быть на 10 лари дешевле (один лари по текущему курсу — примерно 35 рублей. — Прим. ред.).

Во-вторых, в маленьких заведениях клиентов ценят сильно больше. Вас десять раз спросят, понравилось ли, окутают теплым грузинским гостеприимством и расскажут всевозможные истории — при этом без желания ободрать посетителя как липку.

Котикам в Грузии хорошо Источник: Иван Шестак











Эта лестница принадлежит котам! Источник: Иван Шестак

Если вы любитель чебуреков, булочек и пышек — загляните на Або Тбилели, 10. Там одна очаровательная женщина открыла небольшую булочную и, пока дело не встало на поток, в каждое блюдо вкладывает свою большую семейную душу. И не пугайтесь, если ваш столик она поставит прямо на дороге — здесь так принято.

Еще зайдите в ресторанчик Cloud 9 на Александра Чавчавадзе, 11. Если будет теплый вечер и свободные столики на веранде, можно будет пить вино, есть вкуснейшие во всём городе драники и наслаждаться отличным видом на город. А если совсем повезет — всё это можно будет делать под живую музыку.

Что поесть

То же самое, что и в обычных грузинских ресторанах в России: хинкали, хачапури и прочее и прочее. Из алкоголя — вино и только вино, его здесь текут реки. Но я не люблю алкоголь, поэтому рассказать про него мне почти нечего, кроме того, что в обязательном порядке стоит попробовать домашнее молодое вино — оно тут вроде компота.

Мест для фотосессий здесь предостаточно Источник: Иван Шестак











Столики выставляют прямо на улице. Обычное дело! Источник: Иван Шестак











А из безалкогольного — лимонады Лагидзе. Есть такой бренд, вроде Coca-Cola, только местный. Но речь не про бутилированные лимонады, а про установки с сиропами. По крайней мере, на Або Тбилели, 10 такая есть. Выбираешь нужный сироп — лимонный, гранатовый, тархун или вишню, можешь выбрать несколько — и приятная женщина разбавляет его холодной газированной водой.

Архитектурное наследие СССР Источник: Иван Шестак











Уж не знаю, что в нее подмешивают, но даже если ты сыт и не испытываешь жажду — ты его пьешь, и пьешь, и пьешь. Потом лопаешься от переизбытка жидкости, доползаешь до стойки — и снова заказываешь лимонад.

Цены

Чтобы не чувствовать себя стесненным ни в чём — 100 тысяч рублей на одного человека в неделю вполне хватит. Но можно попробовать и сэкономить, заранее обо всём договорившись, всё разведав и забронировав все билеты заранее.

Я летел из Екатеринбурга во Владикавказ — туда билет обошелся в семь тысяч рублей. На автовокзале взял билет на маршрутку за 2,5 тысячи рублей. Тут можно подгадать, чтобы сразу с самолета на маршрутку, но я еще хотел посмотреть Владикавказ, поэтому остался в городе на две ночи.

Обратно летел прямым рейсом из Тбилиси за 22 тысячи рублей. Где-то за два-три месяца до поездки я видел билеты туда-обратно за 36 тысяч рублей.

В Тбилиси есть метро (и в нем на одну ветку больше, чем в Екатеринбурге) Источник: Иван Шестак











Узкие улицы сменяются широкими площадями Источник: Иван Шестак











Проживал я в отеле Tbilisi Tales пять дней за 500 лари. Знакомые ребята говорили, что можно было найти дешевле, но меня подкупили локация и радушие хозяев. Десять минут пешком вниз по улочкам — и ты на площади Свободы, откуда дороги ведут во все края.

Сама гостиница — это особняк, который доведен до ума крепкими хозяйственными руками. Если вокруг винтаж и хлам, то здесь всё добротное и крепкое. Видно и чувствуется, что ребята вложились в дело. Словом, очень рекомендую это место для остановки.

Некоторые улицы легко перепутать с пейзажами уральских городов Источник: Иван Шестак











Итого мои передвижения, с учетом трансфера от и до аэропортов, плюс проживание мне обошлись примерно в 50 тысяч рублей. Всё остальное — еда, общественный транспорт по городу и сувениры — еще около 30 тысяч рублей. Общественный транспорт в Тбилиси дешевый, автобусы и метро — 1 лари. Но я советую всё же ходить пешком и смотреть по сторонам, наслаждаясь видами.

Хорошо ли в Тбилиси, если ты из России?

Русских людей здесь много, много экспатов — особенно, если заглядывать в ночные бары. К слову, недалеко от площади Свободы есть бар «Оптимист», который открыл екатеринбуржец. По его словам, о том, что такое же заведение с таким же названием есть в Екатеринбурге, он не знал.

На русском говорят почти все, кто старше 40 лет. Другое дело, что некоторые могут этого не хотеть. Но как понять, когда собеседник готов, я так и не разобрался.

Вечерами Тбилиси особенно прекрасен Источник: Иван Шестак











Решением такой ситуации будет вопрос: «Do you speak Russian or English»? В 99% вам скажут на русском с грузинским акцентом: «Могу и так, и так». Мне мой ломаный английский за пять дней пригодился лишь дважды.

Отдельная и непростая тема — отношение к русским. Если читать надписи на стенах (по понятным причинам их публиковать я не могу) и воспринимать их на свой счет, то лучше поехать в Сочи. И если ехать с целью разговаривать на политические темы — тоже, пожалуй, Тбилиси не про это.

Как вам такая эклектика? Источник: Иван Шестак











Хоть Грузия — и соседка России с давних времен, всё же это отдельная страна со своим укладом и мировоззрением. Туристов здесь любят, холят и лелеют почти все. Русских холят и лелеют малое количество населения. Слишком много нелегких моментов в общей истории наших стран, а потому здесь лучше оставить в стороне статус русского и взять общий статус туриста — это сделает жизнь проще всем.

В остальном же Грузия и в частности Тбилиси обязательны для посещения. Вкусная еда и напитки, теплая погода, прекрасная архитектура и то самое легендарное гостеприимство — всё это ждет вас за 2,7 тысячи километров от Екатеринбурга.

Это грузинское кладбище совсем не похоже на типичный погост в России Источник: Иван Шестак











Если же вы предпочитаете отдыхать в России, то вот отчет о поездке с семьей в Новомихайловский поселок на Черном море.

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