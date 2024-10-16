Полиция поговорила с россиянкой, которая родила в аэропорту Турции. Она объяснила, почему бросила ребенка в туалете

Полицейские сняли с рейса как роженицу, так и ее мать Источник: velev.news











14 октября Турцию потрясла новость о россиянке, которая родила в аэропорту Антальи — и бросила ребенка в унитазе.

Ребенка спасла уборщица. Роженица тем временем пыталась пройти паспортный контроль, чтобы сесть на рейс. Однако охрана аэропорта задержала ее.

Турецкое СМИ Velev News узнало подробности этой истории. По их данным, имя роженицы — Екатерина Бурнаскина. Ей 28 лет, она пыталась улететь из Антальи в Москву вместе со своей матерью.

Екатерина сказала полиции, что не подозревала о беременности.

— Новорожденного ребенка отправили в больницу после первого вмешательства медицинских бригад. Мать малыша Екатерину Бурнаскину доставили в другую больницу и оказали помощь.

Бурнаскина после процедур в больнице сказала: «Я не знала, что беременна», — пишут журналисты.