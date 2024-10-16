В России «легли» сайты МВД и ГИБДД — все, что известно о сбое

15 октября на сайтах МВД случился сбой.
Речь о сайтах мвд.рф, гибдд.рф и других. Сайты не работают ни с VPN, ни без VPN.
Официальная причина сбоев — «обрыв линии связи». Пострадали сайты, входящие в АПК «Официальный интернет-сайт МВД России». Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.
— Специалисты работают над устранением неполадок, — объяснила Волк.
Когда доступ к сайтам восстановят, пока неизвестно.
При этом в России до сих пор не работают сайты судов, почтовые ящики, ГАС «Правосудие» и головной сайт системы sudrf.ru.
Проблемы с сайтами судов начались еще 6 октября.
Судебный департамент при Верховном суде РФ назвал проблемы с сайтами «инцидентом информационной безопасности». Согласно документу, направленному председателям судов, работы по восстановлению продлятся как минимум до 18 октября. Его подлинность подтвердили источники коллег из «Фонтанка.ру».
Ответственность за «инцидент» брали на себя проукраинские хакеры.
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