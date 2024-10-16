В России «легли» сайты МВД и ГИБДД — все, что известно о сбое

Сайты и веб-сервисы МВД РФ не работают в течение нескольких часов Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











15 октября на сайтах МВД случился сбой.

Речь о сайтах мвд.рф, гибдд.рф и других. Сайты не работают ни с VPN, ни без VPN.

Официальная причина сбоев — «обрыв линии связи». Пострадали сайты, входящие в АПК «Официальный интернет-сайт МВД России». Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

— Специалисты работают над устранением неполадок, — объяснила Волк.

Источник: Скриншот сайта мвд.рф











Когда доступ к сайтам восстановят, пока неизвестно.

При этом в России до сих пор не работают сайты судов, почтовые ящики, ГАС «Правосудие» и головной сайт системы sudrf.ru.

Источник: Скриншот / downdetector.su











Проблемы с сайтами судов начались еще 6 октября.

Источник: сбой.рф









