«Лучшее средство — стать бедными»: обозреватель НГС ответил всем, кого смущают трудовые мигранты

Стас Соколов Эксперт

Посетители парка Magic City в Ташкенте Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В комментариях под статьей про отпуск в Узбекистане оказалось неожиданно большое количество сторонников тезиса «если там так хорошо, то пусть в своей стране и сидят». Редакция НГС посчитала полезным процитировать наиболее характерные высказывания, а сам автор статьи — ответить на них. Потому что в Ташкент можно и не ездить, а вот с выходцами из стран Средней Азии нам в любом случае ещё жить и жить.

«Проводите их всех на иховую родину»

Репортажи из путешествий выходят на НГС регулярно. Как правило, журналисты просто ездят куда-то в отпуск (как любые граждане РФ) и рассказывают о своих впечатлениях. Для читателей, которые тоже ездят в отпуск, такие материалы могут стать поводом задуматься о новом для себя направлении, вспомнить о собственной поездке или просто посмотреть красивые картинки.

Удивительно при этом, как ни на что не претендовавший особо репортаж про Ташкент и Самарканд как будто разбудил осиный рой. Едва ли не треть комментариев относилась не столько к самому Узбекистану, сколько к «понаехавшим» в Новосибирск выходцам из стран Средней Азии — приводим некоторые из них без изменений.

— Вау! Да это уже не Узбекистан, а Швейцария! Зачем же к нам из такой благополучной страны едут целыми аулами?

— Ну вот и проводите туда ИХ всех, на иховую родину. Кстати, реставрацию иховых дворцов, как раз плохие русские и делали.

— Такая шикарная страна. Зачем же оттуда к нам едут десятки миллионов узбеков всеми своими семьями сразу?

— Мало этих здесь — ещё и к ним ехать? : (((

Так зачем они едут

Проще всего было бы отмахнуться от таких комментариев, назвав их авторов шовинистами. Но давайте разберемся — проблема-то актуальная.

Главный двигатель трудовой миграции — конечно же, разница в уровне доходов. Средняя зарплата в Узбекистане в этом году приблизилась к 5 миллионам сум (37 тысяч рублей) в месяц. В Новосибирске, по данным Росстата, этот показатель превысил уже 71 тысячу. Разница почти в два раза — уже достаточный повод для того, чтобы отправиться на заработки. Особенно если на родине вы и этого среднего дохода не имеете. У нас ведь тоже большая часть новосибирцев зарабатывает меньше этой среднестатистической зарплаты.

Работник магазина готовит мясо для продажи в Ташкенте Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Стоит помнить, что Узбекистан — это одна из центрально-азиатских стран. В соседнем с ним Таджикистане средняя зарплата ещё ниже — где-то 18 тысяч рублей в месяц. Здесь уже разница с нашими 70 тысячами колоссальна. Представьте просто, что где-то сравнительно недалеко (три часа лета) есть страна, куда вас пустят без визы, язык которой вы более или менее понимаете, и где у вас есть реальные шансы зарабатывать больше 250 тысяч в месяц, просто работая курьером (хотя и на износ).

У сибиряков такая «страна» тоже есть — называется она Москва. Просто там они теряются в общей массе. При этом никуда не деваются ни новостройки Новосибирска, ни его новые парки, ни бурная ресторанно-барная жизнь.

И безо всякой трудовой миграции в одном отдельно взятом городе сосуществуют разные люди. Те, кто может каждый день обедать в ресторанах, да ещё и вечерами выбираться выпить с друзьями, и те, кто экономит каждую копейку, чтобы оплатить ипотеку. Так же и в Узбекистане: кому-то хорошо на родине, кто-то вынужден ехать на заработки в далекую Сибирь.

Нужны ли нам мигранты

Этот вопрос звучит всё чаще. Причины опасений, в принципе, понятны. Приезжающие в страну люди, как правило, отличаются внешне, разговаривают друг с другом на непонятном языке и живут обособленно в своей диаспоре, не особенно смешиваясь с местным населением (как будто бы население особенно хочет с ними смешаться само). И при этом весьма активно рожают детей.

В довершение ко всему любое преступление с участием мигранта моментально попадает в соцсети и СМИ. Потому что когда насильника зовут Иван или Петр — это мало кому интересно, если преступление не сопровождается леденящими душу обстоятельствами. А вот если он Мухмадали или Мустафо — это же совсем меняет дело. Тут достаточно одного только подозрения. Публика живо откликается на такие сюжеты.

На Центральном рынке точки для выходцев из Средней Азии даже вынесли за пределы Гастрокорта Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Абсолютное большинство мигрантов просто работают. Возят нас на такси, трудятся на стройках, сидят за кассой в супермаркетах, убирают торговые центры. Они не отнимают ничьи рабочие места — вы легко можете потеснить их на рынке труда. Если, конечно, готовы работать по 10-12 часов. Ну или хотя бы просто трудиться за ту же зарплату, выполняя такую же работу. Что-то не слышно о случаях, когда лицу «славянской национальности» по причине этой национальности отказали у нас при трудоустройстве.

Можно ли «избавиться» от мигрантов

Конечно, можно. Более того, сделать это куда проще, чем многие думают. Помните, ещё в первой половине 2000-х на новосибирских стройках было полно китайцев? Их привозили сюда целыми «батальонами», они жили в вагончиках, ходили в супермаркет за «дошираком» и сосисками, часто не могли двух слов связать по-русски. А потом куда-то пропали.

Китайские рабочие на стройке ТЦ Golden Park в Новосибирске Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Никто не запрещал им въезд в Россию. Просто даже средняя (включая население провинции) заработная плата в КНР сегодня в рублевом эквиваленте превышает 90 тысяч. А если взять жителей крупных городов, то это будет уже где-то 130 тысяч рублей. Так что если современный китаец и приедет в Россию, то либо на зарплату, в разы превышающую среднероссийскую, либо за приключениями.

Выходцы стран Восточной Европы, конечно, были не столь многочисленны, но их тоже можно было встретить в России конце нулевых и в первой половине десятых. Специалисты по маркетингу, управленцы, повара из Чехии, Польши или Болгарии ехали к нам, потому что растущий российский бизнес мог предложить им существенно больше, чем родные работодатели. Да что там управленцы — ещё в 2015 году в Праге, помню, удивился тому, что зарплата в метро (вакансии висели в вагонах, как у нас) в рублях была немного меньше, чем у коллег в Новосибирске. Сейчас средняя зарплата в Чехии эквивалентна примерно 140 тысячам рублей, а в Праге она ещё выше.

В Средней Азии тоже жизнь на месте не стоит. Если в Узбекистане средняя зарплата в этом году превысила 37 тысяч рублей в месяц, то в Киргизии — 55 тысяч рублей в месяц, а в Казахстане она уже выше средней по Новосибирску — 77 тысяч рублей в месяц. И если руководство этих стран не наделает каких-нибудь очевидных глупостей, то уровень жизни будет постепенно расти и дальше.

Студенты и курьер Яндекса на улице Ташкента Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Не стоит забывать также, что Россия — не единственная страна в мире, куда гражданин Узбекистана, Киргизии или Таджикистана может отправиться за заработки. Особенно если приложит хоть немного усилий.

В сервисе, рассчитанном на туристов (например, в отелях и кафе), норма, когда молодые сотрудники неплохо говорят по-русски и по-английски. Много ли вы найдете официантов с двумя иностранными языками в Новосибирске? А судя по многочисленной рекламе языковых курсов, они еще учат турецкий, французский, китайский, арабский. И наиболее успешные ученики уже могут выбирать между, например, Новосибирском и Стамбулом. Или Новосибирском и Ниццей, Дубаем — и далее по списку. Работа та же, но климат приятней и платят больше.

В Россию едут в основном жители провинции, у кого не было денег и связей получить хорошее образование и востребованную специальность. Они действительно могут выглядеть не так, как нам тут хотелось бы. Но так же неказисто выглядели и китайцы на новосибирских стройках в 2000-х.

Самое верное средство от мигрантов — это стать бедным. И тогда даже те, кто здесь успел осесть, сами задумаются о переезде. Но вот изменится ли от этого наша жизнь к лучшему?

Реклама курсов иностранных языков в Ташкенте Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В страну с достаточно высоким уровнем жизни всегда будут стараться приехать люди из стран победнее. Так происходит в Европе, в США — везде, где существует этот разрыв в доходах. Чтобы трудовая миграция не становилась проблемой, нужно не «запрещать» мигрантов, а управлять этим процессом, который всё равно неизбежен. Предъявлять понятный набор требований к приезжающим (язык, официальная регистрация), стараться, чтобы они интегрировались в общество, а не оставались жить в своём мирке.

И уж конечно не стоит позволять себе сбиваться на этот примитивный шовинизм. Все мы люди, все хотим лучшей жизни. И не дай бог никому оказаться в ситуации, когда нам самим в чужой стране придётся услышать: «Понаехали».

Согласны с автором? Да, мигранты — признак достатка, лучше с ними Нет, пусть ищут работу за пределами России Напишу свой ответ в комментариях