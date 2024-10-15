На могилу Хюррем пустят бесплатно, за остальное придется прилично заплатить: туристка — о поездке в Стамбул

В октябре в Стамбуле еще очень тепло Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU











В конце сентября наша коллега из 86.RU Анастасия Шевякова с семьей решила провести неделю в Стамбуле: окунуться в многовековую историю этого города, походить по достопримечательностям и побаловать себя шопингом. Путевка с вылетом из Екатеринбурга на двоих обошлась в 167 тысяч рублей. Самолет летит до Стамбула около 5 часов. Погода в это время года, наверное, лучшая для неспешных пеших прогулок и катания по Босфору. Днем было от +17 до +26 градусов, вечерами — немного прохладней. Читайте ее рассказ о путешествии.

Отель

Отели в исторической части города небольшие Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Остановиться решили в отеле Aviasenna (4 звезды) в исторической части Стамбула. Маленькая гостиница расположена на уютной узкой улочке. На верхнем ее этаже, как и у многих других, находится ресторан с видом на Босфор. Отель предоставляет гостям завтраки, которые входят в стоимость путевки. Голодным, как говорится, не останешься, но на особые изыски рассчитывать не стоит. Стандартное меню — вареные яйца, сыр, колбасная нарезка, тушеные и свежие овощи, йогурт, джемы и варенье, чай и кофе. Пару раз были сосиски, запеканка из шпината. Из выпечки — несколько видов печенья, пирог а-ля манник. Из фруктов — апельсины и арбуз.

Номера в гостинице в основном двухместные, небольшие. В некоторых есть крошечная терраса, на которой можно посидеть вечером. Персонал приветливый, но могут забыть положить полотенце или поставить питьевую воду. Шумоизоляции в номерах нет никакой. Слышно, как разговаривают соседи, по вечерам дискомфорт будет доставлять музыка из соседнего ресторана, если только вы не веселитесь со всеми вместе в том самом заведении. Тишина за окном наступает после полуночи. Но будьте готовы, что уже в 6 утра вас разбудит призыв к молитве, доносящийся с мечетей, расположенных рядом.

Завтракать можно в уютном дворике Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Почти у каждой гостиницы стоят столы и столики Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Основное преимущество гостиницы, безусловно, ее расположение. Историческая часть города состоит из узких уютных улочек с многочисленными ресторанами и сувенирными лавками. Путь до знаменитой Голубой мечети, собора Святой Софии (Айя-София) и дворца султанов Топкапы, известного многим по сериалу «Великолепный век» (16+), занимал всего 4–5 минут.

Посещение достопримечательностей

Одна из главных достопримечательностей Стамбула — Айя-София Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Приехав в Стамбул с целью окунуться в многовековую историю Османской империи, вы обязательно попадете на площадь Султанахмет. Это сердце старого города. Там постоянно кипит жизнь. Толпы туристов фотографируются, бегут за гидом, стоят в очередях, чтобы попасть в знаковые места. Цены на входные билеты, прямо скажем, кусаются. Стамбул 10-летней давности и нынешний разительно отличаются. Раньше плата была скорее символическая, сейчас же нужно раскошелиться.

Айя-София производит впечатление на путешественников Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

К примеру, посещение старого дворца Топкапы, в котором 400 лет жили султаны со своим гаремом, обойдется в 1700 лир с человека (около 4700 рублей), попасть в Айя-Софию, цистерну Базилика и взобраться на Галатскую башню можно за 900 лир (около 2500 рублей), во дворец Долмабахче — за 1200 лир (3300 рублей). В Голубую мечеть и мечеть Сулеймание (где покоятся султан Сулейман и его жена Хюррем) пока пускают бесплатно.

Голубая мечеть — первая по значению мечеть Стамбула. Насчитывает шесть минаретов: четыре, как обычно, по сторонам, а два чуть менее высоких — на внешних углах. Считается выдающимся образцом исламской и мировой архитектуры. Мечеть расположена на берегу Мраморного моря в историческом центре Стамбула — районе Султанахмет. Мечеть является одним из символов города.

Айя-София — всемирно известный памятник византийского зодчества, символ «золотого века» Византии. Самое величественное здание юстиниановской эпохи находится в историческом центре Стамбула — районе Султанахмет. После захвата Константинополя османами собор был обращен в мечеть, а затем он приобрел статус музея. В 1985 году собор был включен в состав всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2020 году он снова стал мечетью.

Могила Хюррем-султан Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Как обменять деньги и оставаться на связи

Национальная валюта Турции — лира. Обменять рубли, доллары и евро можно в пунктах обмена. Их в городе очень много. В аэропорту этого делать не стоит, курс там значительно ниже, чем в городе. Сим-карты в Турции дорогие — 500–600 лир (1350–1600 рублей). За 350 лир можно купить их на почте, если вы ее, конечно, отыщете. Я подключала роуминг на 7 дней. Пакет от российского оператора мобильной связи обошелся мне в 1000 рублей за весь период.

Как добираться до достопримечательностей

Голубую мечеть можно посетить бесплатно Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

По исторической части Стамбула курсирует туристический трамвай Т1. На нём можно добраться до знаменитого Гранд-базара и рынка Лалели, до Галатского моста и площади Султанахмет, о которой шла речь выше. Проезд в трамвае стоит 20 лир (54 рубля). Но перед первой поездкой надо купить транспортную карту за 130 лир (350 рублей), которую нужно потом пополнять. Одной карты достаточно для всей семьи.

Где питаться

Креветки с овощами стоят 1350 рублей Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Голодными в Стамбуле остаться сложно. На каждом шагу вас будут зазывать в местные заведения. Правда, для того чтобы питаться исключительно в ресторанах, расположенных в историческом центре, денег понадобится много. В среднем обед стоит 1000–2000 рублей на человека. В меню — куриные и говяжьи шашлыки, шаурма, кебабы и бургеры, салаты, гарниры из картофеля и овощей, восточные десерты. Из недорогого и вкусного — чечевичный и томатный супы за 90–110 лир (250–300 рублей). Во многих заведениях берут сервисный сбор, который составляет 10 процентов от суммы заказа. О нём никто предупреждать не будет, так что лучше поинтересоваться заранее, есть он или нет. Русский язык в магазинах и кафе понимают достаточно неплохо. Отдельно стоит сказать об уличной еде Стамбула. На небольших передвижных торговых точках продают жареные каштаны, кукурузу и хлебные кольца с кунжутом. Стоят они от 30 до 200 лир (80–500 рублей). На каждом шагу можно заказать свежевыжатый гранатовый и апельсиновый соки (250–400 рублей за стакан). Есть в Стамбуле и небольшие магазинчики с продуктами.

Бесплатные места с платными туалетами

В парке есть красивые локации для фото Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Помимо Голубой мечети и мечети Сулеймание в Стамбуле, безусловно, есть интересные места, которые можно посетить бесплатно. Например, парк Гюльхане. Он примыкает к дворцу Топкапы. В парке много красивых локаций, фонтанов, скульптурных композиций. Находится там и одна из цистерн, в которой раньше хранили питьевую воду, а сейчас выставляют экспонаты современного искусства. А вот туалеты в парке платные. И оплатить можно только банковскими картами, которые сегодня у большинства россиян за границей не работают. Еще можно за минимальную плату прокатиться по Босфору на пароме, прогуляться по набережной и покормить чаек, которых в Стамбуле так же много, как и кошек. Кстати, пернатые, не стесняясь, воруют еду у четвероногих.

Шопинг

На Истикляль всегда много людей Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

День-два в Стамбуле можно уделить шопингу. На известной улице Истикляль расположено множество магазинов известных брендов, ушедших из России. Правда, H&M и Zara разочаровали. Они до сих пор распродают коллекции, с которыми уходили от нас. Другие бренды предлагают неплохой ассортимент трикотажа, парфюмерии, аксессуаров. В каждом магазине есть стойки с распродажей.

Улица Истикляль — одна из самых популярных пешеходных улиц в Стамбуле. Улица берет свое начало на площади Таксим и идет по направлению к заливу Золотой Рог примерно 1,4 километра. На улице расположены магазины многих международных брендов одежды, украшений, аксессуаров, множество кафе и ресторанов преимущественно турецкой и европейской кухонь. По улице курсирует исторический трамвай.

В целом Стамбул — это один большой рынок, самый известный из которых — Гранд-базар. Там продают сумки и обувь, украшения, антиквариат, сувениры и специи. Цены немаленькие. Но можно торговаться. Если проехать одну остановку на трамвае или пройти пешком, попадете на оптовый рынок Лалели. В розницу там тоже можно купить обувь, одежду или, например, чемодан.

Аэропорт

Отдельно хотелось бы сказать о новом аэропорте Стамбула, вернее, даже предостеречь и предупредить. В авиагавани вы не услышите ни одного объявления о вылете или прилете самолета, о начале регистрации или посадке в самолет. Рассчитывать нужно только на себя и внимательно следить за информацией на табло. При нас была ситуация, когда семейная пара не попала на рейс, не уследив за временем. Цены в аэропорту бешеные. Гамбургер в «Бургер Кинге» стоит 1200 рублей, нарезанное зеленое яблоко с двумя виноградинами — 900 рублей, бутерброд с колбасой и хлебом тоже в районе 1000 рублей. На перекус лучше прихватить с собой что-то из отеля или магазина.

В целом семидневное путешествие по Стамбулу оставило приятные ощущения. Город с многовековой историей, безусловно, производит впечатление. Местные жители ведут себя с туристами приветливо. Всегда откликнутся на просьбу и подскажут дорогу. За короткий отпуск посмотреть всё, что хотелось в городе, не удалось. Поэтому планируем вернуться в Стамбул еще раз.

Уличная еда недорогая и вкусная Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Кошек в Стамбуле так же много, как и чаек Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Знаменитый стамбульский Гранд-базар Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

В цистерне Базилика особая атмосфера Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Вот такие необычные инсталляции установлены в цистерне Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

У Галатской башни всегда много людей Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

В теплую погоду приятно обедать на набережной Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Во дворе дворца Долмабахче Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU