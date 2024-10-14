В Петербурге человек сгорел на глазах у прохожих. Новости 13 октября

Видео с места трагедии в Петербурге Источник: читатель «Фонтанки»

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 13 октября.

В Петербурге сгорел человек

В Петербурге на глазах у прохожих человек сгорел в костре. На присланных в редакцию «Фонтанки» кадрах отчетливо видны части обгоревшего трупа, в том числе нога и пальцы на ней. Рядом сновали прохожие, на место приехали машины МЧС.

Позднее выяснилось, что жертвой огня стал бездомный. Рядом с ним были его вещи в нескольких пакетах.

Не исключено, что погибший уснул с сигаретой. Точную причину его смерти установят в морге.

Прорыв в космонавтике

Ракета-носитель Super Heavy совершила обратную посадку на стартовый комплекс. Это удалось сделать впервые в истории.

Высота Super Heavy — 71 метр, это самая мощная ракета-носитель в мире. Она предназначена для пилотируемых полетов на Луну и на Марс. Ее разработкой занимается SpaceX, компания Илона Маска.

Запуск и приземление ракеты Источник: SciNews / YouTube.com

Пока ракета провела испытательный полет, совершив виток вокруг Земли, и успешно вернулась на стартовую площадку. Предполагается, что такие «многоразовые» ракеты позволят сильно удешевить космические полеты в будущем.

ЧП на Первом канале

Выпуск новостей на Первом канале прервало забавное ЧП: под ведущей развалился стул. Тем не менее Екатерина Андреева не повела и бровью — и лишь на секунду запнулась в речи.

Момент, разошедшийся по соцсетям Источник: Первый канал

Дело против блогера

Против блогера Сергея Косенко возбудили уголовное дело. Он прославился еще в январе — когда бросил своего двухмесячного сына в сугроб. Косенко подписал это видео фразой «Первый полет Лео».

Скандальное видео Источник: sergey_kosenko / Instagram (деятельность запрещена в России)

Многих россиян потрясли кадры такой «игры». После множества комментариев от возмущенных подписчиков Косенко стал утверждать, что на кадрах не настоящий ребенок, а кукла.

Всё, что известно о скандале Источник: Городские порталы

13 октября против Косенко возбудили дело по двум статьям: неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение тяжкого вреда здоровью. Тем же вечером в России арестовали все его счета на сумму более 206 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Взрыв газа в Уфе

В квартире в Уфе взорвался газ. Из дома эвакуировались 20 человек, пожар быстро потушили.

От взрыва серьезно пострадали несколько квартир Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Следствие считает, что житель дома нарушил работу газовых систем, чтобы убить своего соседа.

— Подозреваемый, испытывая личную неприязнь к своему соседу, решил его убить, — сообщили в СК. — С этой целью фигурант, находясь у себя в квартире, демонтировал заглушку с газовой трубы, установленную сотрудниками газовой службы за неуплату коммунальных услуг, обеспечив тем самым поступление газа в свою квартиру.

Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Примерно в девять часов утра помещение наполнилось газом, из-за чего произошел взрыв, а потом вспыхнул пожар. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Люди провалились под платформу

В Ленинградской области во время съемок фильма провалились декорации — платформа, на которой актеры ждали поезд.

Снимали фильм «Василий Теркин». Режиссер картины Карен Геворкян тоже пострадал.

— Провалился кусок платформы. Около семи человек упали вниз. Я тоже упал вместе с камерой, — сообщил Shot Геворкян. Режиссер отделался легкими травмами.

Платформа провалилась под актерами Источник: Фонтанка SPB Online / T.me











Предварительно, три человека находятся в тяжелом состоянии. Всего пострадавших — 23.

Обвалился потолок в больнице

В психоневрологическом диспансере в Кореновске (Краснодарский край) обрушились перекрытия. Сто метров потолка упало на первый этаж.

Потолок упал на первый этаж Источник: ЧП Краснодара и края / Telegram