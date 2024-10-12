Уволенная из-за фото в Playboy чиновница стала бодибилдиршей и изменилась до неузнаваемости

Первое фото размещали в 2019 году в мужском журнале, второе было опубликовано недавно в соцсетях девушки Источник: Анна Ануфриева / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Анна Ануфриева из Тюмени, уволенная с госслужбы из-за откровенных снимков в журнале Playboy, кардинально изменилась. Теперь ее с трудом можно узнать по фотографиям из ее соцсетей.

Если в 2019 году Анна могла похвастаться аппетитными формами, то сейчас она заметно похудела. А причина тому — серьезное увлечение бодибилдингом.

— Увлечение бодибилдингом связно, наверное, с ценностями. Я поняла для себя, что красивая, близкая даже к идеальному фигура и вообще внешний вид делает меня счастливой независимо от того, что происходит в жизни. Но просто так ходить в зал без цели, даже без масштабной цели похудеть после родов не было достаточной мотивацией. И я решила попробовать нырнуть в подготовку к соревнованиям. Готовилась к чемпионату с прошлого года, — рассказала Анна Ануфриева нашим тюменским коллегам из 72.RU.

Откровенные снимки госслужащей Анны Ануфриевой появились в издании в 2019 году. Она сама их отправила в Playboy ради конкурса. Анна признавалась, что на такой смелый шаг ее вдохновила героиня сериала «Секс в большом городе» (18+). Но, кажется, на тот момент она даже не подозревала, чем это для нее закончится. Анна почти сразу потеряла работу. Потом стала испытывать трудности с выплатой ипотеки, из-за чего ей даже пришлось продать квартиру, а ее родной отец перестал с ней общаться. Обрушившаяся слава мешала ей найти новую работу.

Этот снимок попал в мужской журнал Источник: Анна Ануфриева / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На своей страничке Анна показывает свой спортивный путь Источник: Анна Ануфриева / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Анна уже успела поучаствовать в соревнованиях. В Кургане она попала в топ-6 Источник: Анна Ануфриева / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)