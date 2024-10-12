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Страна и мир эксклюзив Уволенная из-за фото в Playboy чиновница стала бодибилдиршей и изменилась до неузнаваемости

Уволенная из-за фото в Playboy чиновница стала бодибилдиршей и изменилась до неузнаваемости

Показываем фото этой невероятной красотки

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2 комментария

Первое фото размещали в 2019 году в мужском журнале, второе было опубликовано недавно в соцсетях девушки

Анна Ануфриева из Тюмени, уволенная с госслужбы из-за откровенных снимков в журнале Playboy, кардинально изменилась. Теперь ее с трудом можно узнать по фотографиям из ее соцсетей.

Если в 2019 году Анна могла похвастаться аппетитными формами, то сейчас она заметно похудела. А причина тому — серьезное увлечение бодибилдингом.

— Увлечение бодибилдингом связно, наверное, с ценностями. Я поняла для себя, что красивая, близкая даже к идеальному фигура и вообще внешний вид делает меня счастливой независимо от того, что происходит в жизни. Но просто так ходить в зал без цели, даже без масштабной цели похудеть после родов не было достаточной мотивацией. И я решила попробовать нырнуть в подготовку к соревнованиям. Готовилась к чемпионату с прошлого года, — рассказала Анна Ануфриева нашим тюменским коллегам из 72.RU.

Откровенные снимки госслужащей Анны Ануфриевой появились в издании в 2019 году. Она сама их отправила в Playboy ради конкурса. Анна признавалась, что на такой смелый шаг ее вдохновила героиня сериала «Секс в большом городе» (18+). Но, кажется, на тот момент она даже не подозревала, чем это для нее закончится. Анна почти сразу потеряла работу. Потом стала испытывать трудности с выплатой ипотеки, из-за чего ей даже пришлось продать квартиру, а ее родной отец перестал с ней общаться. Обрушившаяся слава мешала ей найти новую работу.

Этот снимок попал в мужской журнал

На своей страничке Анна показывает свой спортивный путь

Анна уже успела поучаствовать в соревнованиях. В Кургане она попала в топ-6

После скандала с увольнением чиновницы журнал Playboy встал на защиту тюменки и пригласил ее на заочный кастинг. А модель Лидия Пономарева и вовсе записывала видео в ее поддержку.

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Комментарии
2
Alx_nsk
18 минут
зарабатывает чем бог наградил. Ума не дал, но дал тело. Какая красота в копченых курах? Загадка!
Гость
26 минут
т.е вопреки ожиданиям мигустина, бабы не способны работать головой, а предпочитают более лёгкий труд - торговать своим телом
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