«Торнадо в 20 минутах от нашего дома». Что говорят россияне, которые застали смертельный ураган «Милтон» в США

Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / T.me, BRYAN R. SMITH / AFP via Getty Images











На Флориду в США обрушился мощный ураган «Милтон»: американские СМИ сообщают об отключении электричества, серьезных разрушениях и жертвах. Жители штата подробно рассказали об обстановке на побережье.

Ураган достиг суши вечером 9 октября, около 4 часов ночи по московскому времени. По словам местных жителей, предупреждать о надвигающейся стихии их начали за несколько дней. Ожидалось, что мощность «Милтона» превысит показатели самой опасной, 5-й категории. Власти предупредили жителей штата о необходимости эвакуации.

— Люди начали выезжать со страшной силой со всех зон — округа Флориды разделены на специальные зоны эвакуации. Ближайшие свободные гостиницы находятся в 7–8 часах езды, с учетом пробок это все 12–18 часов, — объяснила свое решение переждать ураган дома Кристина Смирнов, живущая в Майами. — Тех, кто остался полицейские предупреждают, что лучше покинуть свои дома, потому что в случае ЧС им никто не сможет помочь.

На трассах, ведущих на север Флориды, образовались пробки из-за массовой эвакуации Источник: Joe Raedle / Getty Images











Девушка живет на восточном побережье, а ураган должен был пройти по западному, поэтому она сочла эвакуацию нерациональным решением.

— Единственное, что у нас может случиться, — отключение электричества, затопление и, конечно, торнадо. Их видели уже в 20 минутах от нашего дома, — рассказала Кристина в соцсетях.

Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / T.me

Штат бесплатно предоставляет людям мешки с песком и места в шелтерах, то есть бесплатных убежищах. Даже те, кого по прогнозу стихия должна была миновать, прятали машины и засыпали их песком. Как оказалось, не зря: ураган буквально разбрасывал автомобили по улицам американских городов.

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Опустевшие полки в преддверии урагана «Милтон» Источник: Spencer Platt / Getty Images











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Эвакуация началась еще в понедельник, сообщается, что из штата выехало более миллиона человек. Как пишет CNN, ураган лишил электричества более 3 миллионов потребителей.

Второй смертельный ураган за две недели

Президент США Джо Байден отменил зарубежные поездки, узнав о приближающейся стихии. Политик даже заявлял, что «„Милтон“ похож на шторм столетия». Усиленные меры эвакуации связаны в том числе с тем, что это уже второй мощный ураган за последние две недели.

Разрушительный ураган «Хелен» накрыл юго-восток США 26 сентября. Ему присвоили 4-й из пяти ранг опасности. Шторм породил катастрофические наводнения и многочисленные торнадо, которые унесли жизни более 230 человек.

— Накануне ведущий ТВ-программы, который рассказывал про «Милтон», даже заплакал, — рассказала другая жительница Майами Светлана. — «Хелен» оставил серьезные разрушения: из города еще не успели вывезти весь мусор.

Ураган «Милтон» разрушил около 125 домов Источник: BRYAN R. SMITH / AFP via Getty Images











— Для Флориды ураганы — это не необычное явление, — объяснил переехавший в США журналист Виталий Атаев-Трошин. — Сезон ураганов начинается в конце лета и продолжается несколько месяцев. Например, в 2018 году был «Майкл» на этом побережье. Он снес здесь всё подчистую, но дома «выросли» снова как грибы.

После урагана «Хелен» в некоторых домах остались забиты окна Источник: News in California & West Usa / YouTube Источник: News in California & West Usa / YouTube

По словам местных, из-за паники многие заправки на побережье остались без топлива. По состоянию на утро среды почти каждая четвертая заправочная станция во Флориде опустошена.

Последние данные о пострадавших

На данный момент «Милтон» уже разрушил около 125 домов. Жители Флориды сообщают о торнадо в разных районах Флориды. Одно из них настигло дом престарелых в городе Форт-Пирс.

— Мы потеряли несколько человек, — заявил шерифа округа Сент-Луси Кит Пирсон.

Официально подтвердили информацию о двух погибших. Еще несколько человек доставлены в больницы.

Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / T.me

«Милтон» не оправдал пугающих ожиданий и дошел до Флориды уже ослабевшим. Его силу на пике оценивали как ураган третьей категории. Сейчас его мощность уже снизилась до первого ранга.

Источник: ТАСС / Reuters

Несмотря на это, американский город Венеция частично оказался под водой, а в Сент-Питерсберге сорвало крышу стадиона. Наводнение дошло до парка «Дисней-Ленд» в Орландо.

Наводнение в парке развлечений «Дисней-Ленд», Орландо, Флорида Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / T.me Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / T.me