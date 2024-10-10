На карту челябинского срочника упали 305 тысяч, мама забила тревогу. Она боится, что сына отправят на СВО

Игорь служит в военной части под Чебаркулем Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











Двадцатилетнему солдату-срочнику Игорю из Челябинска (имя изменено) на банковскую карту пришли 305 тысяч рублей как единовременная выплата за подписание контракта с Министерством обороны. Об этом редакции 74.RU рассказала его мама Татьяна, которая настаивает, что никакого контракта сын не подписывал. По ее словам, такие же переводы получили еще двое его сослуживцев, сироты. Татьяна боится, что таким образом Игорь и другие солдаты-срочники получат статус контрактников и будут направлены в зону СВО. Она обратилась в военную прокуратуру Челябинского гарнизона и в его военно-следственный отдел, требуя установить подлинность подписи на контракте, который послужил поводом для перевода денег. Копии обращений есть в распоряжении редакции.

«Мы видели твое имя в приказе»

По словам Татьяны, Игоря призвали на срочную военную службу в конце мая 2024 года и в начале июня он поступил в гарнизон Чебаркуля, служит в воинской части № 86000. Его направили в медбатальон, где он занимается сопровождением раненых на железной дороге. Татьяна говорит, что по натуре Игорь человек не военный и пытался получить разрешение на альтернативную военную службу. Но семья проиграла суд, поэтому Игоря призвали в армию.

— На прошлой неделе ребята ему сказали, мол, видели твое имя в приказе на контракт. И у нас сразу возник вопрос: может быть, просто ошибка? — рассказывает Татьяна. — Может быть, эти ребята его фамилию неправильно прочитали? А они говорят: «Если в течение десяти дней деньги придут, значит, мы не ошиблись». Проходит пять дней, и действительно деньги пришли.

Перевод из Татарстана

Татьяна имеет доступ к карте сына через интернет-банк, поэтому видит транзакции. Она прислала в редакцию скрин этой операции.

По приведенным реквизитам несложно установить, что эти 305 тысяч переведены в качестве подъемных при подписании контракта с Министерством обороны Источник: читатель 74.RU











Указанная сумма, 305 тысяч рублей, пришла от Министерства труда и социальной защиты Республики Татарстан с пометкой, что это единовременная денежная выплата по указу № 920 от 30.12.2023 согласно списку № 62. Указ подписан главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и устанавливает выплаты 305 тысяч рублей военнослужащим (в том числе солдатам срочной службы), которые подписали контракт через военкоматы республики или пункты отбора на военную службу по контракту 1-го разряда.

— Их трое таких, — говорит Татьяна. — Двое других ребят — детдомовцы, за них некому заступиться. Они пошли к старшему, им сказали: «Вы шумиху не поднимайте, никому не говорите, это всё спишут». Якобы произошел сбой в компьютере. А что, если приказ уже действительно есть?

Татьяна настаивает, что сын отрицает подписание контракта:

— Мы с ним по этому вопросу всегда на связи, — продолжает она. — Он говорит: «Нет, я ничего не подписывал». Я считаю, пусть проводят почерковедческую экспертизу. Написала заявление в прокуратуру, но там сказали, что в течение месяца будут рассматривать заявление, а наших ребят уже отослать куда-нибудь могут.

«Чтобы не уехать на СВО, нужно срочно разбираться»

Все изложенные факты Татьяна отразила в заявлениях в военную прокуратуру Челябинского гарнизона и военно-следственный отдел: документы проштампованы 8 октября 2024 года.

Мы направили редакционные запросы в Центральный военный округ и в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан с просьбой пояснить основание для перечисления указанных сумм, а также статус военнослужащего — считается ли он подписавшим контракт?

Юрист по делам призывников Алексей Табалов считает, это может быть как банальная ошибка, так и подлог.

— Кто-то мог сделать это, используя данные военнослужащего, — говорит он. — Чтобы не уехать на СВО, нужно срочно разобраться в ситуации.

Алексей Табалов советует не тратить полученные деньги и вернуть их отправителю. Также нужно написать заявление в военную прокуратуру и военно-следственный отдел — Татьяна поступила именно так. Кроме того, Алексей Табалов считает нужным обратиться в Минтруд Татарстана и уведомить их, что контракт не заключался.