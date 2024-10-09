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Страна и мир обзор В Гималаях нашли тела пятерых опытных альпинистов из России. Новости 8 октября

В Гималаях нашли тела пятерых опытных альпинистов из России. Новости 8 октября

Что произошло за сутки

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8 комментариев

Альпинисты пытались покорить гору Дхаулагири

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 8 октября.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО перехватили 16 беспилотников над территорией Белгородской области и над Черным морем, сообщили в Минобороны. В МЧС отметили, что за сутки уничтожили 16 суббоеприпасов в Курской области.

Режим свободной экономической зоны начнет действовать в отдельных районах Белгородской, Брянской и Курской областей. Ее участники смогут пользоваться льготами по налогу на прибыль и на имущество, а также платить пониженные страховые взносы. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

Трагедия в Непале

В Непале нашли тела российских альпинистов, которые пропали без вести. В экспедиции участвовали пять человек, они исчезли во время попытки покорить гору Дхаулагири 6 октября.

Тела были обнаружены на высоте 7,1 тысяч метров спасательным вертолетом, сообщил проводивший спасательную операцию Мингма Шерпа, директор компании Heli Everest. Предположительно, альпинисты сорвались с высоты 7,6 тысяч метров и пролетели вниз почти 500 метров. Чтобы эвакуировать их тела, по всей России начали сбор средств. Потребуется около 70 тысяч долларов.

Место, где нашли тела альпинистов. Фотография утреннего облета

Известно, что среди альпинистов было два жителя Архангельской области. Они и другие участники экспедиции были опытными спортсменами, побеждали на чемпионатах по альпинизму и имели квалификацию инструкторов. Всё, что известно о трагедии в Гималаях, читайте в этом материале.

Самые матерящиеся города

Агентство «Интериум» собрало рейтинг самых матерящихся городов России. На первом месте оказалась Москва, на втором — Санкт-Петербург. За ними следуют Новосибирск, Краснодар, Ростов-на-Дону, а замыкает пятерку Екатеринбург.

Рейтинг составили на основе мониторинга соцсетей, блогов и мессенджеров. В прошлом году список возглавил город Дно в Псковской области, Москва же заняла второе место. Аналитики предполагают, что появление столицы на первой позиции связано с тем, что жители маленьких городов перестали указывать их в графе «место проживания», упоминая более крупные города.

Блокировка Discord

Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Discord из-за нарушений требований российского законодательства.

— Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации, — указали в Роскомнадзоре.

В России Discord используют для общения в видеоиграх, а также в образовании и области корпоративной коммуникации. По разным оценкам, число зарегистрированных пользователей составляет от 29 до 40 миллионов.

ЧП в московской школе

В московской школе учитель химии случайно опрокинул раствор брома на девятиклассника. Инцидент произошел, когда преподаватель готовил препараты для проведения лабораторной работы на уроке. Об этом сообщили нашим коллегам из MSK1.RU в департаменте образования Москвы.

— Учитель выронил ампулу, и реагент попал на ученика 9-го класса. Ему экстренно вызвали скорую помощь, — рассказали в департаменте.

Директор школы уточнила, что после ЧП была создана внутренняя комиссия. Сейчас изучаются все обстоятельства произошедшего, проводится служебное расследование. По его итогам будут приняты меры.

Самая крупная взятка в истории

Экс-руководителя следственного отдела по Тверскому району московского ГСУ СКР Марата Тамбиева приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки в криптовалюте на сумму 7,3 миллиарда рублей, сообщает «Интерфакс».

Его подчиненную, Кристину Ляховенко, кроме срока в колонии, также лишили звания старшего лейтенанта юстиции, запретили работать в органах власти на восемь лет.

Экс-майора признали виновным в получении миллиардных взяток от подследственных хакеров

Тамбиева признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), получении особо крупных взяток (девять эпизодов по ч. 6 ст. 290 УК РФ), крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приготовлении к получению взятки (четыре эпизода по ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, Марат Тамбиев получил от хакеров группировки Infraud Organization взятку в 1032,1 биткоина. Сами хакеры продавали в даркнете украденные данные банковских карт и номера страховок и в ходе следствия сдали подельников из следствия. Тамбиев и Ляховенко свою вину не признали. Подробнее о их деле читайте здесь.

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Комментарии
8
Гость
43 минуты
А зачем эвакуировать тела российских альпинистов и собирать на это средства у Россиян? Бред бредячий
Гость
24 минуты
Рыбаки весной тонут, так им по крайней мере рыба нужна, у них неразумная тактика, но зато разумная цель. А эти вообще ради понтов.
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