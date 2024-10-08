В России заблокировали Discord

Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Discord из-за нарушений требований российского законодательства. Об этом официально сообщили в ведомстве.
— Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации, — указали в Роскомнадзоре.
Первые сообщения о том, что регулятор может ограничить доступ к Discord, появились еще в конце сентября. К тому моменту российские пользователи Discord уже не единожды сталкивались с проблемами в работе мессенджера. В августе произошел масштабный сбой, затронувший, помимо Discord, многие другие популярные сайты и приложения, а 18 сентября Discord вновь перестал работать у пользователей из разных регионов РФ.
Уже тогда было известно, что с 20 сентября Роскомнадзор вынес в отношении мессенджера пять новых решений о нарушении законодательства.