НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

4 м/c,

зап.

 757мм 39%
Подробнее
6 Пробки
USD 96,06
EUR 105,31

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

Новые детали смерти школьницы
Лайфхаки для уютного дома
Почему дорожает аренда
Видео ДТП с подростками из-за ГАИ
10 лет Бугринскому мосту
Новости в Telegram
Страна и мир Личная жизнь Павла Дурова: с кем миллиардеру приписывают романы

Личная жизнь Павла Дурова: с кем миллиардеру приписывают романы

Основатель Telegram поддержал в своем блоге девушку, потерявшую их ребенка

842
10 комментариев

За последнее время мы узнали аж слишком много о личной жизни основателя Telegram Павла Дурова. То он признает, что в мире может быть около сотни его детей, то Ирина Булгар выложит очередное фото Павла с тремя своими детьми, то сам он опубликует фото десятилетней давности с дочерью. А на днях миллиардер поделился тем, что они с Юлией Вавиловой потеряли ребенка.

О беременности девушка узнала на следующий день после того, как власти Франции задержали Дурова.

— 4 октября врач сказал, что сердце ребенка больше не бьется, — написала Юлия Вавилова в своем блоге. — Сложно описать боль. К тому времени мы так привыкли к этой мысли. Это была 10-я неделя. Нам удалось справиться со многим сразу. Но для малыша это было слишком.

Павле Дуров поддержал возлюбленную:

— На Юлию оказывалось безумное давление. Какой-то блогер пустил слух, что она «агент „Моссада“». Другим людям пришла в голову абсурдная идея, что именно ее посты побудили полицию встретить меня в аэропорту. Юлия была стойкой. Но, в отличие от меня, она не привыкла к враждебности.

И хотя всего 4 года назад Деров уверял, что для продления молодости необходимо жить одному, ему то и дело приписывают романы. С кем — смотрите видео выше.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Татьяна 53
59 минут
Зачем здесь про него??
kolhoznik
50 минут
умный парень, который всего достиг сам, не обобрал сограждан , не прихватизировал ничего, пусть куражится как ему нравится , он на свой кураж честно заработал
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост
Анонимное мнение
Мнение
«Будто там коровы стоят»: дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался про туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Мнение
Пластмассовые короны и дрожащие ноги: как презентацию нового глянца в Новосибирске выдали за секретную вечеринку — мы побывали там
Анонимное мнение
Мнение
«Вылетите из машины — водитель даже не подойдет»: журналистка НГС — о равнодушии тех, кто несет ответственность за вашу жизнь
Анонимное мнение
Мнение
«Закройте эти страницы»: журналистка НГС несколько дней изучала живодёрские каналы — почему так делать не надо
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Ilya,36

Евгений,41

Игорь,27

Lika,30

Оксана,45

Echo,36

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление