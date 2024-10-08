Пятеро человек погибли в давке в Индии. Посмотрите на толпу в 1,2 млн человек: новости 7 октября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 7 октября.
Смертельная давка в Индии
В городе Ченнаи посмотреть на одно авиашоу пришли 1,2 миллиона человек. Пятеро погибли, еще 40 — попали в больницу.
Шоу было посвящено 92-летию военно-воздушных сил Индии. Площадка оказалась не подготовлена к такому количеству зрителей. Когда шоу подходило к концу, на выходе возникла давка и паника.
Ситуацию обострило долгое нахождение под солнцем и отсутствие воды. Люди падали в обмороки.
— Было душно, мы вообще не могли двигаться, — поделился один из индийцев.
Всего за первой помощью обратились более 150 человек. Пятеро — умерли.
Пожар в Феодосии
В Феодосии введен режим ЧС из-за пожара на нефтяном терминале. Глава местной администрации Игорь Ткаченко отчитался, что люди не пострадали, на месте работают расчеты МЧС.
Временно остановлено движение поездов на участке Феодосия — Владиславовка. В Феодосию выехал вице-премьер РФ Игорь Михайличенко.
В пяти регионах той же ночью было перехвачено более 20 БПЛА, в Крыму — 12.
Тувинец сжег 500 га леса
В Тыве мужчина развел костер ради обряда и сжег лес. Его признали виновным по статье об «уничтожении или повреждении лесных насаждений».
Мужчина развел костер ради обряда «Сан» — таким образом местные жители просят высшие силы о благополучии в наступившем году. Мероприятие проводится с подношением можжевельника и «чем дээжизи» — частичек белой пищи из традиционных тувинских молочных продуктов, молока или чая с ним.
Мужчина плохо подготовился к ритуалу, и огонь вышел из-под контроля. Сгорело 494 га леса.
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