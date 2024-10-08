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Страна и мир обзор Пятеро человек погибли в давке в Индии. Посмотрите на толпу в 1,2 млн человек: новости 7 октября

Пятеро человек погибли в давке в Индии. Посмотрите на толпу в 1,2 млн человек: новости 7 октября

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2 комментария

Вид на толпу в Индии

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 7 октября.

Смертельная давка в Индии

В городе Ченнаи посмотреть на одно авиашоу пришли 1,2 миллиона человек. Пятеро погибли, еще 40 — попали в больницу.

Шоу было посвящено 92-летию военно-воздушных сил Индии. Площадка оказалась не подготовлена к такому количеству зрителей. Когда шоу подходило к концу, на выходе возникла давка и паника.

Авиашоу и его зрители

О жертвах рассказала газета The Indian Express

Ситуацию обострило долгое нахождение под солнцем и отсутствие воды. Люди падали в обмороки.

— Было душно, мы вообще не могли двигаться, — поделился один из индийцев.

Видеосюжет о трагедии

Всего за первой помощью обратились более 150 человек. Пятеро — умерли.

Пожар в Феодосии

В Феодосии введен режим ЧС из-за пожара на нефтяном терминале. Глава местной администрации Игорь Ткаченко отчитался, что люди не пострадали, на месте работают расчеты МЧС.

Временно остановлено движение поездов на участке Феодосия — Владиславовка. В Феодосию выехал вице-премьер РФ Игорь Михайличенко.

Дым над Феодосией

В пяти регионах той же ночью было перехвачено более 20 БПЛА, в Крыму — 12.

Тувинец сжег 500 га леса

В Тыве мужчина развел костер ради обряда и сжег лес. Его признали виновным по статье об «уничтожении или повреждении лесных насаждений».

Мужчина развел костер ради обряда «Сан» — таким образом местные жители просят высшие силы о благополучии в наступившем году. Мероприятие проводится с подношением можжевельника и «чем дээжизи» — частичек белой пищи из традиционных тувинских молочных продуктов, молока или чая с ним.

МЧС России по Республике Тыва

Мужчина плохо подготовился к ритуалу, и огонь вышел из-под контроля. Сгорело 494 га леса.

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Комментарии
3
265889986
1 минута
В Сибе примерно такая толпа была на белорусской ярмарке
Гость
5 минут
Нам эта новостьЗАЧЕМ?
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