Бархатный сезон в Крыму: стоит ли ехать на полуостров в октябре

В бархатный сезон качество морской воды становится идеальным — никаких медуз, толп отдыхающих и брызгающихся детей. Прозрачность и покой Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

Из-за продолжающегося лета и низких цен пляжи полуострова заполнены отдыхающими. Кажется, что осень в этому году решила не наступать и каникулы продолжаются. Подробности — в материале MSK1.RU.

«Время местных»

В сентябре-октябре лучше серьезные дела в Крыму не планировать — половина населения полуострова уходит в отпуск. Теплая осень — это «время местных». Устав за лето от жары, отдыхающих, высоких цен и пробок на дорогах, крымчане ждут, когда пляжи опустеют, основная масса туристов вернется домой, владельцы отелей и гостевых домов снизят цены, а воздух перестанет напоминать раскаленную духовку. И вот тогда к морю стекаются местные жители.

Осенью Крым, а особенно его южный берег, всё так же зеленеет благодаря величественным кедрам, пушистым соснам и стройным кипарисам — полное ощущение лета Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











«Приехали в Алушту и в шоке — пляжи забиты! В Профессорском уголке не припарковаться! А что, туристы решили не возвращаться домой?» — комментариев недоумевающих жителей Крыма в телеграм-каналах огромное число.

«Наконец-то это аномальное лето превратилось в нормальное — можно ходить по улицам без риска ожогов. Решили покупаться в Малом Маяке — тут туристов мало, а к октябрю вообще не должно быть. Это мы так с мужем думали. Тут-то и пляжей нормальных раз-два, и все они забиты! Думали, наши из Симферополя. Нет, из Ростова пара рядом, еще соседи из Москвы. Октябрь!!!» — удивлена жительница Симферополя Лариса.

«Такое ощущение, что сезон в этом году закрывать не собираются — в Заозерке полные пляжи. В октябре тут, как правило, только из Евпатории народ бывает. Рыбаки еще. А сейчас на „Лазурном“ лежаки все заняты, и не местными! Дальше по берегу — дети из оздоровительных лагерей на пляжах. Давно такого не видели», — пишет Кристина из Евпатории.

Онлайн-сервис Watsen ​​​сообщает о температуре Черного моря у берегов Крыма в режиме реального времени. На фото — 3 октября Источник: онлайн-сервис Watsen











Несмотря на то что по календарю уже середина осени, туристы не только не уезжают, но и продолжают прибывать на крымские пляжи.

«На 18:00 со стороны Тамани на ручные досмотры 400 машин, ожидание на сканер — 3,5 часа. В очереди со стороны Керчи на ручные досмотры 63 машин, ожидание на сканер — около 4 часов», — сводка активности движения 1 октября, которую публикует телеграм-канал «Крымский мост», свидетельствует, что туристы, взявшие разгон с начала лета, действительно пока не затормозили. И до середины октября поток, по мнению аналитиков, падать будет очень медленно. «Пока стоят пробки на Крымском мосту — сезон не закончен», — вывели новую примету участники крымской туриндустрии.

В октябре вместо персиков в садах южного берега Крыма созревает гранат Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

— Сентябрь и даже октябрь унаследовали летнюю динамику — Крым в этом году «прирос» туристами на 40 процентов, в сравнении с прошлым годом, — рассказывает Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России, глава туроператора «Дельфин». — Тенденцию на увеличение числа туристов мы видели еще в апреле-мае, она четко прослеживается и осенью.

Слова эксперта подтверждает и статистика. Средняя загрузка отелей, домов отдыха и санаториев в сентябре, по данным губернатора Крыма Сергея Аксенова, составила 52 процента, что на 42 процента выше, чем в аналогичный период прошлого года.

«Схватить лето за хвост»

— Уже ездили в Крым в июле и вот решили поймать лето за хвост в октябре. Прибыли 3 октября в Алушту: воздух +26, море +23. Идеально! Лето, оставайся до весны!» — с решением Фаины из Пензы согласны многие туристы. Поездка в Крым — отличный шанс превратить дождливый октябрь в средней полосе в «очередной месяц лета».

— Сейчас идеально путешествовать по Крыму. Еще тепло, море комфорт, а дороги уже пустые, очередей на заправках нет. И всё дешевле, — делится мнением в «Дзен» пользователь под именем Alex Ionov.

Чтобы убедиться, что октябрь в Крыму — пятый летний месяц, достаточно посмотреть на электронное табло на одном из алуштинских пляжей Источник: онлайн-сервис Watsen

— На мой взгляд, есть несколько факторов, которые влияют на увеличение турпотока в Крым вообще и в бархатный сезон, в частности. Один из них, хоть и не очень надежный, но существенный, — это погода, — говорит Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР. — В нынешнем сезоне после аномально жаркого лета началась небывало теплая осень и многие жители холодных регионов России решили провести это время в тепле и у моря.

Синоптики пока радуют прогнозами — до конца октября воздух будет держаться на отметке 23–26 градусов, а температура воды не опустится ниже 22 градусов. Но Черное море пока не остыло и в Краснодарском крае, где побережье длиннее, а инфраструктура более приспособлена к межсезонью.

— Отдых в Крыму летом был дешевле аналогичного отдыха в Краснодарском крае на 10–20 процентов, — объясняет Сергей Ромашкин. — А в бархатный сезон цены на крымском побережье могут опуститься еще ниже. Вопрос стоимости отдыха для многих туристов остается одним из решающих. Крым в этом году не поднял цены, в отличие от соседей, поэтому и получил прирост турпотока. Да, в абсолютных цифрах Краснодарский край по-прежнему впереди. Не дотянул полуостров и до рекорда в постковидном 2021 году — 8–9 миллионов туристов. Но всё же цифра в 6 миллионов, которые ожидают до конца года в Крыму, — достижение, ведь авиасообщение так и не возобновилось, да и вопросы безопасности отдыха остались.

Действительно, в сравнении с высоким сезоном в июле-августе, цены на отдых в Крыму упали на 50–60 процентов. Особенно в частных гостевых домах и мини-отелях. Крупные здравницы, а также отели премиум-класса предлагают номера с сезонным понижением цены на 30 процентов в среднем.

Пляжный сезон в октябре — это здорово Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU Что почем Стоимость номера в сутки в октябре (2-местный стандарт), гостевые дома, мини-отели • восточное побережье — Феодосия, Судак — от 900 до 2500 рублей; • западное побережье — Оленевка, Евпатория — от 1100 до 3500 рублей; • южный берег — Алушта, Ялта, Форос — от 2500 до 6000 рублей.

Лето продолжается Источник: Алена Хазинурова / E1.RU Крупные средства размещения • отель 3 звезды — от 2500 рублей; • отель 4 звезды — от 6000 рублей; • отель 5 звезд — от 9000 рублей.

«В Турции „всё включено“, а здесь — „всё выключено““

У Крыма есть настоящие фанаты Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











Но не все туристы в восторге от путешествия в Крым. Многим, особенно тем, кто отправился впервые после присоединения полуострова, не хватает привычного комфорта.

— В Турции «всё включено», а в Крыму — «всё выключено»! Связь работает ужасно, надо покупать местные симки, навигатор не работает, банкоматов нужных нет, доставки нет. Дешево, но как в прошлое приехал», — москвичка Тамара в телеграм-канале «Крым Туристический» отмечает основные недостатки крымской жизни, с которыми сталкиваются жители российских мегаполисов.

— На мой взгляд, главный минус Крыма — дорога на несколько дней, пробки на мосту. На поезде тоже небыстро. Но, как только полетят самолеты, взлетят и цены, — считает Михаил из Санкт-Петербуга.

Но большинство туристов, которые выбрали Крым, готовы смириться с отсутствием привычных торговых сетей, операторов такси и банков.

— А мы каждый год кайфуем. С большим удовольствием покупаем продукты на рынке, где всё свежее и красивое. Ах, доставки нет, ну да, прогуляться придется — беда какая. Едете отдыхать — так отдыхайте. Везде есть вайфай, а на пляже мне телефон не нужен. А что хорошего в Сочи? Он прекрасен только зимой, а летом это просто свалка народа, — парирует в «Дзен» фанатка полуострова Мария Пачес.

— Да мы наоборот рады отдохнуть подальше от «Магнитов» и «Пятерочек». В Крыму свои сети с вкусными продуктами, молочка — объедение, на рынках фрукты и овощи местные. А вернемся и начнем снова есть московскую пластмассовую еду, — пишет Виктория из Долгопрудного.

Но все сложности с отсутствием привычных маркетов и сервисов перекрывает проблема безопасности отдыха. Два предыдущих года это был главный стоп-сигнал для туристов, особенно с детьми. В этом году, несмотря на воздушные угрозы, атаку на пляж в севастопольском районе Учкуевка, где погибли четыре человека, в том числе двое детей, отдыхающих стало больше на 40 процентов.

Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

— На мой взгляд, россияне за эти годы адаптировались к тревожным новостям из Крыма. Те, кто едут, четко понимают риски и принимают их. Слабонервных, тех, кто собирался отдыхать на полуострове и передумал из-за каких-то событий, в этом году нет, — говорит Сергей Ромашкин, глава туроператора «Дельфин». — И это, я считаю, еще один очень важный фактор, которые повлиял на такое серьезное увеличение туристического потока. К тому же, люди стали хорошо ориентироваться и понимать, где более безопасно, где нет военных объектов, частей, а значит риск воздушных атак минимален. Поэтому и летом, и особенно в бархатный сезон 60 процентов отдыхающих выбирали безопасные Большую Алушту и Большую Ялту. Кстати, на новогодние каникулы мы тоже ожидаем увеличения потока туристов. Главное, чтобы не случилось ничего плохого.