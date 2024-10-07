НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

2 м/c,

южн.

 747мм 56%
Подробнее
0 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74

Очевидцы — о нападении на владельцев киоска в Новосибирске

Чиновницу записали в автохамы
Лайфхаки для уютного дома
Кладбище трамваев
Иски на 100 миллионов
Новости в Telegram
Контрактник исчез по дороге на СВО
Страна и мир обзор Под Красноярском грузовик поехал по мосту — и утонул. Погибли все: новости 6 октября

Под Красноярском грузовик поехал по мосту — и утонул. Погибли все: новости 6 октября

Что произошло за сутки

182
1 комментарий

Кадр с реки, где утонул грузовик

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 октября.

ДТП с грузовиком

В Красноярском крае грузовик утонул в реке. Его водитель заехал на понтонный мост, несмотря на запрещающие знаки — и тот не выдержал.

— Под тяжестью конструкция не выдержала, и автомобиль рухнул в воду. Водителю и пассажиру не удалось выбраться из кабины, — сообщило МЧС России.

Спасатели опубликовали ролик о своей работе

Трагедия произошла на реке Чулым. Спасатели уже достали из нее тела мужчин.

Игра про СВО

Компания «Студия 22» вместе с Минобороны РФ разрабатывает игру по мотивам СВО. Она будет называться «Отряд 22: ZOV», выход ожидается уже в конце года.

Основой для сюжетов станут бои в Донбассе в 2014 году, в Мариуполе в 2022-м, контрнаступление 2023 года и сражение за Авдеевку в 2024 году. В качестве консультантов выступают участники СВО и сотрудники Минобороны.

Кадры из будущей игры

Умер Андрей Неретин

Умер актер Андрей Неретин. Он был известен по роли вымышленного главы исполнительного комитета Уссурийского района Виталия Наливкина в шоу на YouTube-канале BARAKuda.

Неретину было 49 лет. Сатирическое про Виталия Наливкина стартовало в 2019 году, приостанавливалось в 2022-м. Актеры, сценаристы и режиссер Андрей Клочков высмеивали недостатки власти. Некоторые серии набирали по шесть миллионов просмотров.

Актер переживал из-за окончания съемок шоу

Точная причина смерти пока неизвестна. По предварительным данным, это мог быть оторвавшийся тромб, пишет Mash. Baza уточняет, что он пил несколько дней.

Подробнее о нем мы писали в отдельном материале.

Пожар в Дагестане

В Каспийске (Республика Дагестан) загорелся трехэтажный торговый центр «Пир». Делимся кадрами с места происшествия.

— Огонь охватил 700 квадратных метров второго этажа. На месте работают 39 специалистов и 13 единиц техники, — сообщили в МЧС России.

Огонь распространился почти по всему зданию

По официальным данным, пострадали три сотрудника МЧС России. Их доставили в больницу с ожогами. Mash также пишет об отравлении угарным газом. О пострадавших среди сотрудников или посетителей торговой базы не сообщают.

Местные успели снять здание, пока его полностью не охватил огонь

Другие новости

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
8 минут
💥 И3BEстия СВ0 за 6 октября 💥 от которых проносит ГорПортальную агентуру и проч. 3A-украинскую нечистЪ - ВКС доставляли подарки по всей т.н. "Украине", а ВС России продолжали активное наступление на Донбассе и замачивание бандитов в Курской обл. - - отбито 24 🥩-атаки каkл0-жыв0тныxx (6 под Курском), - в минусе - более 1820* украинских 🐷🐷 (200 под Курском). Всего >565,3* тыс. с 04.06.23, из них >20800 под Курском, - разбито >70* ед. боевой и авто техники (7 под Курском). Всего >28,3 тыс. ед. с 04/06/23, в т.ч. 1 таnк, 4 боевых бронемашины, 24 артсистемы и 8 станций РЭБ/КББ, - поражены 137 объектов и скоплений сил врага, включая 9 полевых складов БК, база ГСМ под Одессой, аэродром в Хмельницкой обл. и пункт управления БПЛА, - ПВО сбиты - 68 БПЛА и 3 реакт. снаряда, *, без учёта огромных санпотерь и работы ВКС по тылам противника - 💥 Слава 3ащитникам нашей Родины! Победы у России каждый день, а главная всё ближе! 👍 - Судьба IIIkyлъ-проБлyaDEй печальна, БEЖАTЬ из страны или продолжать изворачиваться, стараясь как-то BЫЖИВAТЬ после содеянного. 🔸 Встретил где Гор-Портного Чужого, 0TРi3Dи либераsта от души! 👊🤪💀 Негоже в Новосибирске и дальше терпеть филиал urina-ЦИПCo ❗
Гость
1 минута
Зеленский за это ответит
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Остается выкрасть математичку из соседней школы». Отец девятиклассника — о дефиците учителей в стране
Анонимное мнение
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
У Овнов конфликты в любви, у Тельцов — переутомление: таро-гороскоп на октябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«Люди везде хотят жить комфортно»: сибирячка ужаснулась жизни в Барнауле — что заставило ее переехать в другой город
Анонимное мнение
Мнение
Проехали вдвоем 9000 км на авто. Подруги три недели колесили по Монголии и потратили всего 150 тысяч рублей
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Июль,38

maksim_nsk,33

Artokman,38

AndrewLV,35

Артём Быков,35

Марьяна,33

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление