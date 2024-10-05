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Страна и мир «Посольства не приняли новый режим»: менеджер из России побывал в Афганистане — что там с талибами* и ценами

«Посольства не приняли новый режим»: менеджер из России побывал в Афганистане — что там с талибами* и ценами

Что удивило больше: шестиметровые заборы в отеле или пробки на разбитых дорогах

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3 комментария

Красноярцы два дня пробыли в Кабуле. В основном за большим забором

Какие ассоциации у вас возникают с Афганистаном? Война? Талибы* (*террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ)? Ущемление прав женщин? А если узнаете, что в Кабул можно отправиться в командировку и даже неплохо провести время, поверите? Глеб Магинский из Красноярска провел несколько дней в столице Афганистана, посмотрел столько, сколько разрешили туристам, пообщался с местными и поделился своими впечатлениями с NGS24.RU.

«Афганистан вызывал ассоциации: талибы*, терроризм, американцы, война»

Для многих Афганистан всё еще выглядит так

Глеб уже долгое время работает директором по развитию в красноярской компании «Связьком». Она устанавливает программное обеспечение для мобильных операторов и сотрудничает не только с российскими операторами, но и с компаниями на постсоветском пространстве: в Азербайджане, Казахстане и Грузии и других странах. В Таджикистане он познакомился с директором телекоммуникационной компании из Кабула.

Компании заключили договор на большой проект и Глебу с коллегой предстояло несколько дней провести в Афганистане. Мы были уверены, что наши журналистские командировки иногда бывали безумными, но Глеб нас точно переплюнул.

— Я человек, рожденный в 84-м году, и Афганистан вызывал ассоциации: талибы*, терроризм, американцы, война и так далее. Страна только этим и славится, на слуху только это. Была куча своих каких-то мыслей об Афганистане, собранных за несколько десятилетий, — размышляет мужчина.

Набережная в Дубае

К командировке нужно было долго готовиться, и не только морально. Просто купить билеты на самолет и полететь, тем более напрямую из Красноярска, нельзя. С Афганистаном у России, как и с большинством стран, визовый режим. Однако посольств в нашей стране нет, ближайшее — в ОАЭ.

— Проблема на сегодня в том, что в 2021 году сменился политический режим в Афганистане и пришел к власти Талибан*. Официально получить визу тяжело, по той простой причине, что большинство посольств, которые находятся за пределами Афганистана, не приняли новый режим и ему не подчиняются. Для получения визы необходимо письмо с заявкой в министерство туризма Афганистана, — рассказывает Глеб.

Глебу с коллегой помогали партнеры — приглашающая сторона. Красноярцам надо было лишь отправить документы, сканы паспортов и заполнить анкету с указанием цели визита и даты пребывания. Их заявку рассматривали больше месяца, а затем отправили приглашение в Дубай для получения физической визы.

— Это было на самом деле очень комфортно, но очень странно. Нам дали контакты людей, они приехали в нашу гостиницу — обычные ребята — взяли наши паспорта и через два часа принесли обратно с однократной визой сроком на 30 дней. 300 долларов стоит виза, стандартная цена. Насколько я знаю, в Дубае есть какое-то представительство по Афганистану. Эти люди просто помогают ускорить этот процесс, потому что официальный процесс может занимать неделю и больше, — вспоминает мужчина.

Путь в Афганистан занял больше времени, чем вся командировка

Маршрут, кстати, построен максимально удобно для путешественников. После получения визы можно сразу улететь в Кабул, самолеты летают ежедневно, рассказывает Глеб. Для россиян удобней всего летать в Афганистан через ОАЭ, с пересадками в Дубае или Шардже.

— Перелет занимает часа три-четыре, — описывает Глеб. — Вполне комфортный перелет, самолет был полный. На подлете к Кабулу в аэропорту бросается в глаза очень много американской военной техники, которая осталась с 21-го года. Это и самолеты, и вертолеты. Нам сказали потом ребята, что на большинстве из этих машин они научились летать, сейчас применяют, и используют.

Глеб рассказывает: в аэропорту Хваджа Роэш на таможенном контроле мужчин встретили радушно, как только услышали, что они «Шурави». Так в Афганистане с 1956 года называли советских граждан.

Забирали красноярцев на бронированной машине — для их же безопасности.

— Самая большая проблема в Афганистане — это похищение, не убийство. То есть едет обычная машина, вооруженные люди быстро ее останавливают, забирают туристов, ставят их в подвал и начинают клянчить у ваших родственников, звонят и просят по 100−200 долларов. На самом деле с приходом Талибана* стало всё спокойней. Потому что они же сами с собой не будут воевать, да? Тем не менее угроза какого-то теракта или вооруженного нападения сохраняется. То есть гарантировать полноценно вашу безопасность, если у вас машина будет не бронированная, а обычная Toyota Corolla, никто не может. У наших сопровождающих я оружия не видел, обычные ребята, — рассказывает Глеб.

Уже в машине мужчины хотели отписаться близким, что удачно приземлились и направляются в гостиницу, но сделать это не удалось. В этот день, 15 июля, по всей стране не работала связь, «вот прям совсем, ни позвонить, ни сообщение отправить». С чем именно это было связано, командировочные уяснили не до конца: поняли только, что был какой-то религиозный праздник (возможно, имелся в виду Ашура — мусульманский праздник, который в 2024-м отмечали 16 июля).

Из аэропорта гостей повезли сразу же в гостиницу. За недолгое путешествие Глеб сразу же погрузился в атмосферу Кабула: рядом со старыми машинами местных разъезжают пикапы с вооруженными талибами*, а на фоне виднеются блокпосты.

— Дорог как таковых нет, светофоров нет, на дорогах происходит полный хаос, машины все очень старые, периодически попадаются пикапы, в которых сидят бородатые дяденьки — полиция Талибана*. Каждый километр примерно стоят блокпосты с охранниками из Талибана* с автоматами, — вспоминает путешествие красноярец.

«Гостиница обнесена шестиметровым забором»

Отель на высшем уровне

Жить иностранным гостям предстояло всю командировку в гостинице (командировка, кстати, длилась всего два дня). По словам Глеба, сейчас в столице Афганистана один нормальный отель — бывшая гостиница «Кабул Серена». Именно там в 1979 году убили американского посла, а в 2008-м расстреляли норвежскую делегацию. Казалось бы, иронично, что гостей города селят именно в нее.

— Гостиница претерпела большие изменения, капитально изменилась. Она обнесена шестиметровым забором. При въезде стоят три больших железных шлагбаума. Мы прошли три пункта досмотров перед тем, как попасть в саму гостиницу. Нас тщательно осмотрели, осмотрели нашу машину. По приезде нам провели инструктаж безопасности, отвели в специальный бункер, там буквально еще одна гостиница. Сказали, где какие двери, куда бежать в случае какой-то опасности, как себя вести, если будут стрелять, — рассказывает мужчина.

Большинство фотографий сделаны в отеле

Сейчас иностранцам запрещено выходить за пределы отеля, даже в сопровождении. Исключения есть: например, на работу выходить никто не запрещает, а вот прогуляться перед сном или сходить на рынок не получится, даже есть нужно перейти всего одну улицу. Всё дело, конечно же, в безопасности. Если очень хочется что-то купить, будь то сувенир на память или новые носки, попросить можно персонал отеля. Они достанут что угодно, кроме алкоголя — его в Афганистане не продают совсем.

— Мы ездили в офис два дня. Садились в какой-то бронированный автомобиль на территории гостиницы. Выезжали, приезжали в офис. Офис наших коллег, кстати, тоже обнесен шестиметровым забором. Напротив офиса, куда мы ездили, находится посольство Германии. В 2019 году террорист-смертник пытался его взорвать. И так получилось, что офис наших коллег тоже зацепило. Проезжал автобус и из него вышли сотрудники, погибли 32 человека. Но я могу сказать, что я себя чувствовал абсолютно комфортно, абсолютно безопасно, — делится ощущениями Глеб.

«Нет ни дорог, ни светофоров, ни пешеходных переходов»

Летом температура достигает 27-30 градусов

Посмотреть Кабул удалось только из окна бронированного внедорожника, но этого оказалось достаточно, чтобы понять, как он устроен, считает красноярец. Глеб рассказывает, что за пределами комфортабельной гостиницы творится полный хаос:

— Там нет ни дорог, ни светофоров, ни пешеходных переходов, все бегают и кричат, очень колоссальные пробки там после пяти часов. Дома очень старые, есть район — он называется «Микрорайон» — там остались наши хрущевки. Причем довольно в неплохом состоянии. Это мне рассказывали, опять же, я сам там не был. В целом сельские дома, старые. Их то ли чем-то топят или что-то жгут — периодически получается «черное небо в Красноярске два».

Афганистан изменился с 1988 года

Также в глаза сразу бросалось, что в городе не было ни одного магазина, ни супермаркета, но полно мелких рынков.

— Брали деньги, хотели их потратить, были карты, пытались снять в банкомате в гостинице, но не получилось. Наличные тоже не смогли потратить, потому что нам не давали платить. Если что-то хотели, нам приносили. Мы ввозили доллары, их можно поменять на афгани, в городе есть обменники. У афганцев отношение к своей валюте не очень серьезное: очень много мятых, порванных купюр, тем не менее, в любом виде практически эту валюту принимают, — описывает Глеб.

Еще один интересный факт — большинство населения всё еще пользуется кнопочными телефонами. Смартфоны набирают популярность, но рынок технологий развивается медленно. Глеб сравнивает его с российским рынком 2011 года.

Оружие в руках мужчины видели только у талибов*, местные же либо его прятали, либо не имели вовсе.

«Очень хотелось бы, чтобы ситуация менялась в лучшую сторону»

О мирных афганских мужчинах Глеб отзывается очень тепло. С кем-то удалось даже подружиться.

— Сами афганцы очень доброжелательные люди. Они тактильны, например, во время приветствия похлопывают по плечу. Афганцы на самом деле уважали и уважают до сих пор всё советское, а пожилое население понимает по-русски, — рассказывает красноярец.

Женщин Глеб практически не видел, но редкие афганки на улице были обязательно покрытыми и в сопровождении мужчин. Это и не удивительно — им запретили практически всё, даже говорить вне дома, ведь голос — «интимная вещь», а об образовании и работе можно даже не заикаться.

Представители признанного в России террористической организацией «Талибана» побывали в России

Подводя итоги, Глеб отмечает, что хочет еще раз приехать в Кабул, но на этот раз как турист, с возможностью безопасно посмотреть страну.

— Если даже взять общий политический фон, который сейчас [можно увидеть], то талибов* всё равно какие-то страны пытаются приглашать на разные конференции. Вовлекать в какие-то общие дела с другими странами, то есть внедрять потихонечку их в геополитические дела. Появилось министерство туризма при Талибане*. Сейчас, может быть, посольство откроют. Очень хотелось бы, чтобы ситуация менялась в лучшую сторону и чтобы как минимум стало безопаснее. Если итог подвести, то мне очень понравилось, очень комфортная поездка, я доволен, — резюмирует красноярец.

*Организация «Талибан» признана террористической и запрещена в РФ.

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Комментарии
3
Гость
40 минут
Уровень НГС: в заголовке -- "Дагестан", в статье -- "Афганистан".
Гость
34 минуты
Забавно. Афганистан это страна которую ничего хорошего в ближайшее будущее не ждет, поэтому ездить туда нет никакого смысла.
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