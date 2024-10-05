100 тысяч за 4 дня?! В Сети разгорелся спор, сколько денег нужно на нормальный отпуск в Питере

Многие предпочитают поездки в Питер в конце лета, на весенних и осенних каникулах, когда не самый горячий туристический сезон Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Пара из Брянска потратила больше 100 тысяч на короткую поезду в Петербург и поспешила об этом сообщить публике. Наши коллеги из «Фонтанки» решили подсчитать отпускные траты вместе с читателями.

Супруги ездили в мини-отпуск в Петербург на автомобиле с 28 августа по 1 сентября. Платная дорога из Брянска до Петербурга обошлась им в 11 380 рублей. Еще 10 800 рублей — бензин туда и обратно. За проживание в квартире в центре города заплатили 40 100 рублей. Отметили с друзьями день рождения жены на 15 950 рублей. Еще 15 670 рублей ушло на питание в разных разведениях. Прогулки и экскурсии по городу встали в 8100 рублей. На такси потратили 1640 рублей, на сувениры — 1550 рублей. Так и набежало 105 тысяч, и супруги сделали об этом короткий видеоролик с вопросом: это много или мало?

Видео разлетелось по социальным сетям. И вызвало нешуточный спор. Одни говорили, что ребята неэкономные: квартиру можно было выбрать подешевле, а ресторан — попроще. И вообще жить в хостеле, питаться шавермой, а достопримечательности смотреть бесплатно.

Вместо того чтобы собирать статистику по ценам на отели, питание и развлечения, «Фонтанка» спросила у читателей телеграм-канала напрямую: в какую сумму обошелся отдых в Петербурге им и что они получили за эти деньги.

Вот истории в цифрах.

Как отдохнули москвичи

Пожилые супруги из Москвы подсчитали для «Фонтанки» бюджет своей поездки в Петербург в октябре 2023 года.

Апартаменты — 3900 рублей в сутки.

Еда — 3000 рублей в день.

Правда, столичных пенсионеров разочаровали правила петербургских музеев: оказалось, чтобы купить льготный билет, недостаточно привычной им «карты москвича», нужно пенсионное удостоверение. Пришлось покупать билеты за полную стоимость, а в Петергофе еще и два разных билета — отдельно в парк и во дворец.

Читатели рассказали, на чём можно сэкономить в культурной столице Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











«Сапсан» туда и обратно обошелся в 10 000, еще 5000 потратили в городе на такси и около 3000 — на кораблики и автобусные экскурсии.

Итого — около 90 тысяч рублей за 7 дней на двоих.

Сколько стоит семейный отдых

А это бюджет поездки, который прислал нам глава семьи из четырех человек. Старшему ребенку 16 лет, младшему — 9.

В Петербург регулярно ездят отдыхать с 2019 года. Снимают квартиру через один и тот же сайт, пользуясь скидкой как постоянные клиенты. Выбирают не самое горячее время — конец лета, весенние и осенние каникулы.



— В это время отличную двушку на Большом проспекте Петроградской стороны можно снять за 3,2–3,8 тысячи рублей в сутки, — говорит собеседник «Фонтанки». — Едем на 6 ночей, соответственно, квартира обходится в 20 тысяч рублей. Раз в день обедаем в каком-нибудь кафе. Средний чек на четверых — 3 тысячи рублей. То есть питание — тоже примерно 20 тысяч рублей. Завтракаем и ужинаем в квартире. Покупаем готовую еду и кондитерку во «Вкусвилле», «Севере-Метрополе», «Цехе 85» или в «Булочной Вольчека». В день выходит еще примерно 2 тысячи рублей, за всё время — 12 тысяч рублей. Проездные («Подорожник» на 5 суток плюс за шестые сутки) — примерно 4,5 тысячи рублей на всех. Экскурсии, театры и прочие развлечения — 25–30 тысяч рублей за поездку.

То есть получается 90 тысяч рублей на четверых за 6 суток. Плюс билеты — это еще 15 тысяч рублей.

Совсем не дорого?

В целом читатели «Фонтанки» сошлись во мнении, что 105 тысяч рублей за четыре дня в Петербурге — это нормальный расклад со средним уровнем расходов.

Можно, конечно, тратить и больше. Так, один из комментаторов сообщил, что ездит в Петербург специально, «чтобы тратить деньги»:

— За 100 000 на 3–4 дня получаешь гостиницу («Англетер» или того же уровня), рестораны и кафе, такси по городу (бизнес-класс). Впечатления полностью оправдывают траты.

— На двоих сто тысяч — нормальная сумма для Питера. Для Москвы — даже маловато, — считает еще одна читательница. — Разумеется, можно жить в хостеле и искать бесплатные развлечения, есть в столовых. Я в безработные времена так делала, и всё было в ажуре! В Питере есть очень много бюджетных возможностей, и в столовых очень вкусно, и хостелы есть прямо в центре, чистенькие и с двухместными комнатами. А уж бесплатных или недорогих развлечений в Питере вообще завались. Масса экскурсий за донейшен в том числе. Если экономить, бюджет на двоих за 4 дня будет тысяч 20–30. Но если оба работают, приехали в отпуск, снимают дабл-стандарт в отеле 3–4 звезды, едят в ресторанах типа «Токио» или «Бахрома», то 100 тысяч на двоих — это нормальный бюджет.

И не только Петербург

А опытные путешественники отмечают, что отдых внутри страны никогда не был дешевле заграничных поездок:

— Это совсем обычная ситуация для каждого, кто решил открыть для себя красоты России. Так получается, что в текущих реалиях путешествия внутри страны — это или «автобус — хостел — доширак» или «что-то на богатом». Мы с мужем начали путешествовать по России с 2022 года, были в самых популярных городах. И хочется отметить, что ни одно путешествие не стоило нам дешевле, чем две недели на море за границей. Потому что страна у нас красивая — есть что посмотреть. Есть что попробовать в каждой региональной кухне. Есть что привезти на память из близкого путешествия. Только цены на всё растут час от часа, жаль, что сервис и сохранность памятников не соответствуют им.

— Отдых в Волгограде / Астрахани за 4 дня на троих стоил 150 тысяч рублей, — подтверждает эти выводы еще один читатель «Фонтанки». — Вместе с перелетом, но всë же. Была насыщенная экскурсионная программа. Не жировали. Очень хочу на Байкал и во Владивосток. Считать боюсь.

Возвращаясь к теме супругов из Брянска и их расходов, читатели «Фонтанки» подсчитали, что за вычетом расходов на съемную квартиру они тратили не так уж и много: