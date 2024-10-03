НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

1 м/c,

ю-з.

 758мм 75%
Подробнее
0 Пробки
USD 95,03
EUR 104,87

Экс-чиновнику мэрии вменяют создание преступного сообщества на кладбищах

Что интересного в стране
Высотки сползают в реку
Сибиряки — про работу в офисе
Конопля в законе
Лайфхаки для уютного дома
Домогательства в соцсетях
Последние дома на Троллейке
Новости в Telegram
Страна и мир В Госдуме заинтересовались сибирячкой, гулявшей с сыном на поводке — движение «квадробинг» призывают запретить

В Госдуме заинтересовались сибирячкой, гулявшей с сыном на поводке — движение «квадробинг» призывают запретить

С таким предложением выступил депутат

851
31 комментарий

По словам депутата Госдумы, в России отмечается резкий рост случай квадробинга

Депутат Госдумы Сергей Колунов обратил внимание на видео с жительницей Омска, которая гуляла со своим сыном на поводке. Он направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка и попросил оказать содействие в запрете движения «квадробинг».

Документ опубликовали на личной странице Колунова во «ВКонтакте». Как заявил депутат, в России отмечается резкий рост случаев «квадробинга». Кроме того, увеличилось и число запросов по этому движению в сети «Интернет».

— Изначально «квадробринг» или «квадробрика» были разновидностью специальной аэробики для развития физических данных, однако сегодня это развилось в целое движение, пропагандирующее имитацию поведения животных, перемещение на четвереньках с использованием масок, накладных хвостов, поводков и ошейников, — сообщил депутат.

Он заявил, что огромное количество детей «погружается в жизнь зверей», общаясь между собой не словами — звуками. Кроме того, по словам депутата, на торговых площадках в сети отмечается появление «квадрокорма».

Депутат также упомянул в обращении случай в Омске, где мать выгуливала ребенка «в костюме собаки на поводке».

— Прошу вас оказать содействие в запрете движения «квадробинг», запрете его пропаганды, а также в разработке мер ответственности по данному вопросу для лиц, поддерживающих его пропаганду и продвижение в СМИ и общественных местах, включая возможное лишение родительских прав и привлечение к административной либо уголовной ответственности, — сказано в документе.

Видео, как женщина выгуливает ребенка на поводке, появилось в соцсетях и СМИ несколько дней назад, 1 октября. Малыш в комбинезоне передвигался на четвереньках, а рядом с ним без поводка радостно бегает собака.

Сама мать ребенка Яна заявила, что играла с сыном, и не знала о движении квадроберов. Позже в МВД пояснили, что семья мальчика благополучная и на учете в полиции не состояла. 2 октября стало известно, что омичка собирается подать в суд на автора видео.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
33
ex_Tommy58
50 минут
Самая важная проблема. Ничего важнее нету
Aнгличанка Гадит
55 минут
Всё приходится говорить иносказательно, вот всё правильно, наши усилия не прошли даром. С большим трудом, удалось собрать туда одних только гениев. Каких свет не видывал. Один гениальнее другого. Помните как там у коротышек на Луне? Большой Бедлам.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Ты с кем двигаешься?»: Новосибирск заполонили блатные зумеры — почему школьники делятся на банды, пьют и дерутся до крови
Анонимное мнение
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Мнение
Проехали вдвоем 9000 км на авто. Подруги три недели колесили по Монголии и потратили всего 150 тысяч рублей
Анонимное мнение
Мнение
«Люди везде хотят жить комфортно»: сибирячка ужаснулась жизни в Барнауле — что заставило ее переехать в другой город
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Анна,42

Yana,46

Вера Кондратова,49

Елена,45

Т@нечка,40

Ирина,49

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление