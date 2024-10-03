В Госдуме заинтересовались сибирячкой, гулявшей с сыном на поводке — движение «квадробинг» призывают запретить

По словам депутата Госдумы, в России отмечается резкий рост случай квадробинга Источник: «Инцидент. Омск» / Vk.com











Депутат Госдумы Сергей Колунов обратил внимание на видео с жительницей Омска, которая гуляла со своим сыном на поводке. Он направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка и попросил оказать содействие в запрете движения «квадробинг».

Документ опубликовали на личной странице Колунова во «ВКонтакте». Как заявил депутат, в России отмечается резкий рост случаев «квадробинга». Кроме того, увеличилось и число запросов по этому движению в сети «Интернет».

— Изначально «квадробринг» или «квадробрика» были разновидностью специальной аэробики для развития физических данных, однако сегодня это развилось в целое движение, пропагандирующее имитацию поведения животных, перемещение на четвереньках с использованием масок, накладных хвостов, поводков и ошейников, — сообщил депутат.

Он заявил, что огромное количество детей «погружается в жизнь зверей», общаясь между собой не словами — звуками. Кроме того, по словам депутата, на торговых площадках в сети отмечается появление «квадрокорма».

Депутат также упомянул в обращении случай в Омске, где мать выгуливала ребенка «в костюме собаки на поводке».

— Прошу вас оказать содействие в запрете движения «квадробинг», запрете его пропаганды, а также в разработке мер ответственности по данному вопросу для лиц, поддерживающих его пропаганду и продвижение в СМИ и общественных местах, включая возможное лишение родительских прав и привлечение к административной либо уголовной ответственности, — сказано в документе.

Видео, как женщина выгуливает ребенка на поводке, появилось в соцсетях и СМИ несколько дней назад, 1 октября. Малыш в комбинезоне передвигался на четвереньках, а рядом с ним без поводка радостно бегает собака.