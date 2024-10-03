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Страна и мир В Новосибирской области стартовал осенний призыв — как будут доставлять повестки

В Новосибирской области стартовал осенний призыв — как будут доставлять повестки

Призывная компания продлится до 31 декабря

884
18 комментариев

Планируется призвать около 2,5 тысяч человек

Осенний призыв в армию начался 1 октября. О том, как он будет проходить рассказал на брифинге в ТАСС военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев.

— Призыв продлится вплоть до 31 декабря. Никаких существенных изменений, по сравнению с прошлым годом, нет. Планируется набрать порядка 2,5 тысяч призывников, что соотносится с уровнем призыва в прошлом году, — объяснил Евгений Кудрявцев.

По словам военного комиссара, повестки будут вручаться призывникам либо лично под подпись, либо заказным письмом. Осенний призыв уже осуществляется во всех муниципальных образованиях Новосибирской области.

— Традиционно 20 призывников из Новосибирской области отправятся в президентских полк. Помимо этого, будут отправлять призывников в научные роты. С 2014 года из Новосибирской области в эти роты было отправлено более 200 человек — это наиболее талантливые призывники, — сказал комиссар.

Евгений Кудрявцев добавил, что все мероприятия будут проводится в плановом порядке. Службу призывники будут осуществлять исключительно на территории РФ.

Ранее НГС писал о том, какие обязанности появятся у призывников, когда повестки начнут вручать через интернет.

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Комментарии
18
Светлана В-ва
24 минуты
да повезло кому то, "отличное" время для призыва.
Директор Завода (Ржака)
11 минут
Напоминаю, служба в армии является ПОЧЁТНОЙ обязанностью призывника.
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