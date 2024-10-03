В Новосибирской области стартовал осенний призыв — как будут доставлять повестки

Планируется призвать около 2,5 тысяч человек Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Осенний призыв в армию начался 1 октября. О том, как он будет проходить рассказал на брифинге в ТАСС военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев.

— Призыв продлится вплоть до 31 декабря. Никаких существенных изменений, по сравнению с прошлым годом, нет. Планируется набрать порядка 2,5 тысяч призывников, что соотносится с уровнем призыва в прошлом году, — объяснил Евгений Кудрявцев.

По словам военного комиссара, повестки будут вручаться призывникам либо лично под подпись, либо заказным письмом. Осенний призыв уже осуществляется во всех муниципальных образованиях Новосибирской области.

— Традиционно 20 призывников из Новосибирской области отправятся в президентских полк. Помимо этого, будут отправлять призывников в научные роты. С 2014 года из Новосибирской области в эти роты было отправлено более 200 человек — это наиболее талантливые призывники, — сказал комиссар.

Евгений Кудрявцев добавил, что все мероприятия будут проводится в плановом порядке. Службу призывники будут осуществлять исключительно на территории РФ.