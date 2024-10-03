Сильная магнитная буря накроет Землю и озарит небо северным сиянием: когда этого ждать?

Ученые прогнозируют Северное сияние Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Сильные магнитные бури ожидаются на Земле 4 и 5 октября. По отметкам экспертов, уже сегодня вечером магнитная активность начнет повышаться. Днем 4 октября она достигнет уровня G3 (сильная), сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ на своем сайте.

— Первый пик ожидается завтра, 4 октября, около 11 часов по Москве, когда к Земле придет медленное плотное ядро, а второй в ночь с 4 на 5 число. Такой временной график отражает структуру плазменного облака, которая, судя по всему, образована не одним, а двумя плотными сгустками, выброшенными вчера с Солнца, — указано на сайте.

Активность бурь будет достигать средней и высокой отметки Источник: сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ











G3 — отметка, которая соответствует сильной мощности магнитной бури. При таком уровне возможны проблемы со спутниковой навигацией, радионавигацией, а также перебои в работе HF-радио. В некоторых случаях может потребоваться корректировка напряжения в энергосистемах и могут наблюдаться ложные срабатывания защитных устройств.

К такой магнитной буре привела вспышка на солнце, которая произошла 2 октября.

— Исключительно крупный взрыв на Солнце зарегистрирован [2 октября 2024 года], в 01:20 по московскому времени. Вспышка уровнем X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю, — сообщил Сергей Богачев — руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН РИА Новости. За последние семь лет взрыв больший по мощности был только в мае 2024 года.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ опубликовали на своем сайте видео «супервспышки».

Момент «супервспышки» на Солнце Источник: сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Благодаря ей многие жители России смогут увидеть северное сияние. Явление озарит ночное небо над Санкт-Петербургом, Архангельской областью и Хабаровском, в Свердловской области и на юге России (Ростов-на-Дону и Краснодар).

Что такое магнитные бури

Магнитные бури — это резкие возмущения геомагнитного поля земного шара. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и достигать разных уровней мощности. Такие колебания провоцирует повышенная солнечная активность. При вспышке на Солнце вырабатывается поток заряженных частиц, он двигается в сторону Земли со скоростью в примерно 400 км/сек. Впоследствии волна достигает магнитного поля земного шара, которое оберегает планету от высокой солнечной активности. Однако сильные столкновения заряженных частиц и магнитного поля могут вызывать магнитные штормы различных уровней.

Ученые оценивают магнитные бури по 10-балльной шкале. Волнения до пяти баллов считаются незначительными. А более сильные изменения классифицируют по шкале от G1 до G5.

На что влияют магнитные бури

В первую очередь, магнитные бури могут вызвать общее ухудшение состояния организма: головные боли, бессонницу, повышение или понижение артериального давления, плохое настроение и другие симптомы. Однако наиболее часто метеозависимые люди сталкиваются с колебаниями артериального давления и головными болями.

Для того чтобы пережить магнитные бури, людям с высоким или низким давлением следует ограничить употребление соли, которая задерживает жидкость в организме, и ухудшает общее состояние здоровья. При этом необходимо пить много воды.

На кого могут повлиять магнитные бури Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы









