«Я гарант вашей безопасности»: глава Wildberries завершила изменение бизнеса, которое привело ее к разводу

Татьяна Ким анонсировала новые проекты Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Глава Wildberries Татьяна Ким заявила о завершении реструктуризации бизнеса. Она анонсировала скорое появление новых проектов.

— Я рада сообщить, что реструктуризация нашей объединенной компании завершена. Сейчас мы готовимся активно к высокому сезону, внедряем множество новых проектов, и о них мы вам обязательно расскажем, — сказала Татьяна Ким.

Реструктуризация бизнеса — это корректировка структуры и элементов организации с целью повышения эффективности, улучшения экономических и производственных показателей, повышения конкурентоспособности бизнеса, а также появления возможности выхода на новые рынки.

20 сентября Wildberries и Russ получили одобрение ФАС на передачу компаний группы Russ в ООО «РВБ» — юрлицо объединенной компании маркетплейса и оператора наружной рекламы.

По ее Ким, сейчас работникам поступают странные сообщения и звонки. Она обратилась к сотрудникам в своем telegram-канале и постаралась их успокоить.

Татьяна Ким сделала важное объявление Источник: Таяна Ким/ T.me

— Ничего не бойтесь. Я гарант вашей безопасности. Я также уверена, что наша правоохранительная система обязательно разберется с этим беспределом, который случился в центре Москвы. Двойное убийство не должно остаться безнаказанным, — подчеркнула глава Wildberries.

Объединение компаний не устроило супруга Ким Владислава Бакальчука. Он пытался надавить на жену и обращался к рэперу Тимати и главе Чечни Рамзану Кадырову. Он назвал сделку рейдерским захватом. Татьяна подала на развод и сменила фамилию с Бакальчук на Ким.