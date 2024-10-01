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Страна и мир «Я гарант вашей безопасности»: глава Wildberries завершила изменение бизнеса, которое привело ее к разводу

«Я гарант вашей безопасности»: глава Wildberries завершила изменение бизнеса, которое привело ее к разводу

Татьяна Ким обещала защитить сотрудников от нападков

673
10 комментариев

Татьяна Ким анонсировала новые проекты

Глава Wildberries Татьяна Ким заявила о завершении реструктуризации бизнеса. Она анонсировала скорое появление новых проектов.

— Я рада сообщить, что реструктуризация нашей объединенной компании завершена. Сейчас мы готовимся активно к высокому сезону, внедряем множество новых проектов, и о них мы вам обязательно расскажем, — сказала Татьяна Ким.

Реструктуризация бизнеса — это корректировка структуры и элементов организации с целью повышения эффективности, улучшения экономических и производственных показателей, повышения конкурентоспособности бизнеса, а также появления возможности выхода на новые рынки.

20 сентября Wildberries и Russ получили одобрение ФАС на передачу компаний группы Russ в ООО «РВБ» — юрлицо объединенной компании маркетплейса и оператора наружной рекламы.

По ее Ким, сейчас работникам поступают странные сообщения и звонки. Она обратилась к сотрудникам в своем telegram-канале и постаралась их успокоить.

Татьяна Ким сделала важное объявление

— Ничего не бойтесь. Я гарант вашей безопасности. Я также уверена, что наша правоохранительная система обязательно разберется с этим беспределом, который случился в центре Москвы. Двойное убийство не должно остаться безнаказанным, — подчеркнула глава Wildberries.

Объединение компаний не устроило супруга Ким Владислава Бакальчука. Он пытался надавить на жену и обращался к рэперу Тимати и главе Чечни Рамзану Кадырову. Он назвал сделку рейдерским захватом. Татьяна подала на развод и сменила фамилию с Бакальчук на Ким.

18 сентября возле офиса компании произошла стрельба. В результате два человека погибли. Бывшему мужу Ким Владиславу Бакальчуку предъявили обвинение по статьям УК РФ: ст. 105 ч. 2 (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство).

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Комментарии
12
Объективный наблюдатель
3 минуты
Ким уже не хозяйка этого бизнеса.
С левого берега
7 минут
Хорошо. Заказанный антифриз я получил вовремя).
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