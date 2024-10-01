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Страна и мир Война на Ближнем Востоке Армия Израиля вторглась в Ливан: видео боев, что известно о наступлении

Армия Израиля вторглась в Ливан: видео боев, что известно о наступлении

Наземная операция может продлиться несколько дней

859
6 комментариев

Подразделения ЦАХАЛ зашли на территорию Ливана впервые с 2006 года

Армия Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана. По данным NBC News, страна уведомила США, что операция продлится несколько дней, географический охват будет ограничен.

— Армия обороны Израиля начала ограниченные, локализованные и целевые наземные рейды на основе точной разведывательной информации против террористических объектов и инфраструктуры «Хезболлы» в южном Ливане, — сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ. — Эти цели расположены в деревнях, близких к границе, и представляют непосредственную угрозу израильским общинам на севере Израиля.

Отмечается, что наземные войска поддерживают ВВС и артиллерия. Подготовка к рейдам длилась несколько месяцев. Операция будет идти параллельно с боевыми действиями в Газе и других районах.

Началу операции предшествовал мощный артиллерийский удар

Операция получила название «Северные стрелы»

Незадолго до начала операции ЦАХАЛ объявили закрытой зоной районы трех населенных пунктов на границе с Ливаном — Метула, Мислам Ам и Кфар-Гилади. Въезд туда запрещен. Юг Ливана подвергся массированному обстрелу.

Обстрелу подверглась и столица Ливана — Бейрут

В Минздраве Ливана сообщили, что в результате атак погибли 95 человек, более 170 ранены. Как отмечает телеканал Al Mayadeen, в ответ «Хезболла» обстреляла ракетами израильские кибуцы Зарит, Нетува и Штула в Западной Галилее.

Израиль начал наступление на «Хезболлу» в Ливане в конце сентября. Очередное обострение между странами началось после того, как из-за кибератаки в Ливане взорвались пейджеры. Тогда больше 10 человек погибло, четыре тысячи пострадало. При другом обострении, весной, сотни ракет по Израилю выпустил Иран.

Прочитайте также ответы на «стыдные» вопросы о конфликте на Ближнем Востоке. Мы объясняли в карточках, что такое ХАМАС и где находится сектор Газа.

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Комментарии
6
Гость
31 минута
Жириновсккий это просчитаал уже давно...
Гость
32 минуты
Это тактика СССР. Так действовали ДШМГ на границе с Афганистаном. Ничего нового. Почему наши не применили такую тактику до вторжения в Курскую область- вопрос, который должны задавать следователи ФСБ нашему Генштабу.
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