Армия Израиля вторглась в Ливан: видео боев, что известно о наступлении

Подразделения ЦАХАЛ зашли на территорию Ливана впервые с 2006 года Источник: Mash / T.me











Армия Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана. По данным NBC News, страна уведомила США, что операция продлится несколько дней, географический охват будет ограничен.

— Армия обороны Израиля начала ограниченные, локализованные и целевые наземные рейды на основе точной разведывательной информации против террористических объектов и инфраструктуры «Хезболлы» в южном Ливане, — сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ. — Эти цели расположены в деревнях, близких к границе, и представляют непосредственную угрозу израильским общинам на севере Израиля.

Отмечается, что наземные войска поддерживают ВВС и артиллерия. Подготовка к рейдам длилась несколько месяцев. Операция будет идти параллельно с боевыми действиями в Газе и других районах.

Началу операции предшествовал мощный артиллерийский удар Источник: «Осторожно, новости» / T.me

Операция получила название «Северные стрелы» Источник: SHOT / T.me

Незадолго до начала операции ЦАХАЛ объявили закрытой зоной районы трех населенных пунктов на границе с Ливаном — Метула, Мислам Ам и Кфар-Гилади. Въезд туда запрещен. Юг Ливана подвергся массированному обстрелу.

Обстрелу подверглась и столица Ливана — Бейрут Источник: SHOT / T.me

В Минздраве Ливана сообщили, что в результате атак погибли 95 человек, более 170 ранены. Как отмечает телеканал Al Mayadeen, в ответ «Хезболла» обстреляла ракетами израильские кибуцы Зарит, Нетува и Штула в Западной Галилее.