НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

2 м/c,

южн.

 754мм 80%
Подробнее
6 Пробки
USD 93,22
EUR 104,17
Что интересного в стране
Как зарабатывают на САХ
Сибиряки — про работу в офисе
Дальнобойщик стал фермером
Лайфхаки для уютного дома
Остановки-шедевры
Новости в Telegram
Страна и мир Новые законы обзор Новые правила ОСАГО, призыв и рост пенсий: законы с октября 2024 года

Новые правила ОСАГО, призыв и рост пенсий: законы с октября 2024 года

Разбираемся, что изменится в нашей жизни с сегодняшнего дня

580
2 комментария

Среди октябрьских изменений есть поправки, касающиеся таксистов и их пассажиров

Каждый месяц в России вступают в силу какие-нибудь новые законы, постановления правительства и прочие нормативно-правовые акты разного уровня. Уследить за всеми изменениями в потоке новостей сложно, поэтому ежемесячно мы готовим для вас обзор самых важных и актуальных изменений. Сегодня расскажем о том, что поменяется в России в октябре 2024 года.

Стартует осенний призыв

Традиционно 1 октября начинается осенний призыв в армию, эта осень не стала исключением — 30 сентября Владимир Путин подписал соответствующий указ. Призвать этой осенью планируется 133 тысячи срочников.

Как сообщили в Генштабе, о явке в военкомат призывников будут оповещать бумажными повестками, их будут вручать лично под расписку или направлять заказными письмами.

В сентябре стал доступен сайт реестра электронных повесток, однако на нём указано, что пока проводится проверка лишь в нескольких регионах. По словам Картаполова, сейчас нужно наработать методологию его применения, чтобы 1 января 2025 года он заработал в полном объеме.

Также сообщалось, что призывников начнут отправлять в места прохождения службы 15 октября. Замначальника ГОМУ Генерального штаба, вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщал, что срочники не будут участвовать в выполнении задач СВО в новых регионах.

Военным пенсионерам проиндексируют выплаты

С 1 октября вырастут пенсии военных пенсионеров. Вместе с бывшими военнослужащими прибавку получают и экс-силовики, служившие в ФСБ, полиции, Следственном комитете, Росгвардии, ФСИН, внешней разведке, пограничных войсках, противопожарной службе и других формированиях, созданных по закону. Планировалось, что индексация составит 4,5%, однако в июле был принят закон, который ее увеличил. Как сообщали в Госдуме, в итоге пенсии бывших военных и силовиков в октябре вырастут на 5,1%.

Бюджетникам поднимут зарплаты

В октябре вступит в силу распоряжение правительства об индексации зарплат. Правда, касается оно только бюджетников, да и то не всех — речь идет о преподавателях федеральных вузов, медработниках клинических центров, работниках гидрометеорологической службы и федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, науки и культуры. Также индексация распространяется на гражданский персонал силовых структур — Минобороны, МЧС, МВД и Росгвардии. Индексация составит 5,1%.

Роскомнадзор сможет блокировать «зеркала»

С октября копии запрещенных сайтов, их еще называют «зеркалами», будут блокироваться напрямую Роскомнадзором. Прежде информация об обнаружении такого сайта передавалась в Минцифры, которое в течение суток должно было принять решение о признании его копией. Это решение направлялось в Роскомнадзор, который уже принимал меры для блокировки.

— Такой подход позволит значительно ускорить ограничение доступа к «зеркалам» сайтов, — сообщили в Госдуме. — Обязанность прекратить в поисковой системе выдачу сведений о сайте, являющемся копией заблокированного, возлагается на всех операторов таких систем.

Новые правила ОСАГО

С 1 октября начнут действовать новые правила ОСАГО — документ переработали в соответствии со всеми изменениями законодательства, частично изменили его структуру. Некоторые поправки коснулись и содержания. Например, уточняются отдельные основания досрочного прекращения договора ОСАГО, связанные с гибелью транспортного средства и увеличением страхового риска. Также скорректированы формы документов: из страхового полиса убрали поле с подписью страхователя, а в форму извещения о ДТП добавили место для нанесения QR-кода, который ведет на страницу загрузки «Госуслуги Авто» с описанием условий и порядка оформления европротокола.

Таксистам запретят работать без ОСГОП

30 октября истекает срок, в течение которого таксисты должны были заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) и предоставить информацию о нём в уполномоченный орган. В противном случае полученное ранее разрешение на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси приостановят и аннулируют.

Этот полис ввели с 1 сентября, защищает он права пассажиров, но оформлять его нужно самим таксистам. Страховка позволит клиентам такси получить большую компенсацию в случае причинения вреда их жизни и здоровью — до 2 миллионов рублей. Прежде компенсация была предусмотрена только в рамках ОСАГО — 500 тысяч рублей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
mirror
10 минут
Инфляция 35%, индексация 5%. Ура.
Гость
6 минут
Боюсь в свете происходящих событий, вторая и третья новость у либералов вызовет когнитивный диссонанс…
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Люди везде хотят жить комфортно»: сибирячка ужаснулась жизни в Барнауле — что заставило ее переехать в другой город
Анонимное мнение
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
У Овнов конфликты в любви, у Тельцов — переутомление: таро-гороскоп на октябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«Вылетите из машины — водитель даже не подойдет»: журналистка НГС — о равнодушии тех, кто несет ответственность за вашу жизнь
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Mila,56

Галина,39

K1r,32

Vite,41

Юрий,46

Andrei_nsk,26

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление