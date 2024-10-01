Отпуск в Европе: как получить «шенген» осенью 2024 года — подробная инструкция в карточках

Позаботьтесь о том, чтобы вам было чем расплачиваться за границей, ведь карты российских банков там больше не принимают. Можете взять с собой наличку, но лучше кроме этого оформить банковскую карту, которой можно будет расплачиваться в Европе. Для этого не обязательно ездить в Белоруссию или Казахстан: банки предоставляют возможность оформить карту с доставкой прямо до двери в Москве и других крупных городах, либо можно воспользоваться виртуальной картой. Забронировать отели, купить билеты на поезда и автобусы по Европе также можно при помощи таких карт.