Повестку из военкомата можно будет обжаловать на «Госуслугах»: что известно об осеннем призыве

Срочников начнут отправлять в места прохождения службы 15 октября Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Осенний призыв начнется с 1 октября 2024 года. Особенностью осенней призывной кампании станет возможность обжаловать решение призывной комиссии в досудебном порядке, сообщили в Генштабе во время брифинга заместителя начальника ГОМУ Генерального штаба ВС РФ.

— Подать жалобу в призывную комиссию субъекта Российской Федерации теперь можно в электронном виде с использованием портала «Госуслуги», — заявил вице-адмирал Владимир Цимлянский.

По словам Цимлянского, подать жалобу можно будет и через МФЦ.

Владимир Цимлянский об осеннем призыве Источник: Минобороны РФ / Telegram

Что еще известно о предстоящем осеннем призыве:

о явке в военкомат будут оповещать с помощью бумажных повесток в виде заказного письма или лично под расписку;

срок срочной военной службы не изменится — он составит 12 месяцев;

призывники не будут выполнять задачи спецоперации в новых регионах;

срочников начнут отправлять в места прохождения службы 15 октября;

после завершения службы все отслужившие срочники будут уволены в установленные сроки.