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Страна и мир Как пройдет призыв в армию и сколько людей отправят служить — решение Путина

Как пройдет призыв в армию и сколько людей отправят служить — решение Путина

Президент подписал указ

1 398
43 комментария

Осенний призыв стартует 1 октября

Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что он пройдет в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года. За это время планируется призвать 133 тысячи человек. Этим же указом президент уволил с военной службы солдат, у которых истек срок военной службы по призыву.

В 2024 году призывной возраст подняли до 30 лет, но на тех, кто уже зачислен в запас, новые правила не распространяются

Ранее в Генштабе сообщили, что первые отправки срочников к месту службы начнутся 15 октября. С этого же дня заработает «прямая телефонная линия» Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, где можно будет получить консультацию по вопросам призыва на военную службу.

Призывать в армию этой осенью будут по старым правилам — традиционными бумажными повестками, об этом сообщал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, «говорить о смешанном варианте», когда присылаются и бумажные, и электронные повестки, нельзя.

В 2023 году был принят закон, который дал военкоматам возможность призывать военнообязанных удаленно: заказным письмом, через «Госуслуги» или разместив повестку в специальном реестре. В сентябре сайт реестра стал доступен, однако на нем указано, что пока проводится проверка лишь в нескольких регионах. По словам Картаполова, сейчас нужно наработать методологию его применения, чтобы 1 января 2025 года он заработал в полном объеме.

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Комментарии
44
Урлулуууу
39 минут
Кащей отнюдь не бессмертен. Ждали долго,подождем еще.
281039012
22 минуты
а раньше министр обороны подписывал, и это были разные люди.
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