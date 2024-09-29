НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

5 м/c,

южн.

 764мм 44%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,71
EUR 103,47

Сибирячка заявила, что в микрорайоне Затон пропала холодная вода

Что интересного в стране
Рубцовский бунт
Сибиряки — про работу в офисе
Горе у родителей
Чем удивила Zivert
Образ на осень
Странное ДТП во дворе
Пенсионер умер после драки
Новости в Telegram
Страна и мир «Когда приезжает министр, я дарю ему ушанку». История «русского мэра» в Колумбии — в одном видео

«Когда приезжает министр, я дарю ему ушанку». История «русского мэра» в Колумбии — в одном видео

Рассказываем, чем 46-летний агроном и экономист из Саратова покорил жителей Латинской Америки

270
2 комментария

В начале 2024 года россиянин стал мэром города Тунха в Колумбии. Михаил Краснов учился в Саратове, Вологде, затем переехал в Берлин, а оттуда — в Латинскую Америку. К 46 годам он получил образование в экономике, социологии и выучил несколько языков.

На выборы он пошел без опыта в политике и поддержки местных партий. Сейчас Краснов признаётся: победить ему помог креативный подход. В отличие от других кандидатов «русский профессор» — так его прозвали в Колумбии — придумал себе яркий образ супергероя, который борется с коррупцией в городе, и даже напечатал комиксы.

— Я целый год собирал подписи. Ходил пешком, потому что не было денег. Вставал, ложился, участвовал в дебатах. Мы активировали детей, подростков, и они ходили, тянули там за юбки матерей: «Давайте, голосуйте за русского, голосуйте за русского!» Всё это я придумал сам, с нуля.

Спустя восемь месяцев работы мэром Краснов взглянул на проблемы города по-новому: из-за кредитов, взятых его предшественником, Тунха оказалась в долгах. Сейчас саратовец борется с бюрократией и «административным бардаком». Местные жители тем временем сменили милость на претензии.

— Когда ты кандидат, тебя никто не критикует. А теперь ты мэр, надо уже критиковать. Теперь, мол, всё в твоих руках — делай, — поделился он в разговоре с нашими коллегами из MSK1.RU. — Я же не виноват, что 12 лет не ремонтировали дороги и мне надо отремонтировать 260 километров дорог в городе. Это можно от Москвы до Рязани доехать и еще дальше. И всё это надо отремонтировать.

«Русский мэр» всё же смотрит на трудности с позитивом: дарит высокопоставленным гостям шапки-ушанки, ходит на праздники со своей девушкой — красавицей-колумбийкой и верит, что однажды сможет стать мэром Боготы.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
27 минут
Узкий мэр...
Гость
24 минуты
А они прям покорились??))) НГС, почём опиум для народа?)))))
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Коридор затмений — 2024: влияние на знаки зодиака и советы астролога
Анонимное мнение
Мнение
«Ты с кем двигаешься?»: Новосибирск заполонили блатные зумеры — почему школьники делятся на банды, пьют и дерутся до крови
Анонимное мнение
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем
Знакомства

Не могу придумать,50

Andrei_nsk,26

Борис Болотов,42

Денис,36

Igor,54

Татьяна,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление