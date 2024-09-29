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Страна и мир обзор В аэропорту Петербурга задержали мужчину, который 10 лет назад похитил ребенка. Новости 28 сентября

В аэропорту Петербурга задержали мужчину, который 10 лет назад похитил ребенка. Новости 28 сентября

Что произошло за сутки

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Задержанного поместили в ИВС

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 28 сентября.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО сбили пять беспилотников над территориями Белгородской и Курской областей, сообщили в Минобороны. Еще один БПЛА уничтожили над Орловской областью. Пострадавших и разрушений нет, заявил глава региона Андрей Клычков.

В Белгородской области атаке подвергся автобус. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, пострадали два мирных жителя. Еще один человек погиб при ударе по жилому дому в городе Шебекино.

В Шебекино погиб один человек, двое пострадали

День траура в Дагестане

В Дагестане 28 сентября объявили днем траура по погибшим при взрыве на АЗС. Число жертв увеличилось до 13, сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана.

В Роспотребнадзоре сообщили, что специалисты зафиксировали превышения по предельно допустимому содержанию оксида углерода, диоксида азота и дигидросульфида в воздухе на расстоянии 300–500 метров от места взрыва. Здание АЗС полностью разрушено, на месте ведется разбор завалов.

Взрыв повредил десять легковушек и две постройки

Власти Махачкалы окажут помощь семьям погибших и пострадавших, заявил глава города Умавов.

Погиб лидер «Хезболлах»

Лидер «Хезболлах» Хассан Насралла погиб после удара по Бейруту в Ливане.

Израильские ВВС ликвидировали полевого командира палестинского радикального движения ХАМАС на юге Сирии, сообщили в армии.

Также Израиль убил командира ракетного подразделения «Хезболлы» Мухаммеда Али Исмаила и его заместителя Хусейна Ахмада Исмаила. Среди погибших оказались и другие командиры ракетного подразделения. По сведениям 12-го канала Израиля, в результате удара скончалась дочь Насраллы.

Крушение вертолета в Пакистане

На северо-западе Пакистана разбился вертолет с российским экипажем. Погибли шесть человек, восемь пострадали, сообщил телеканал Geo TV. ЧП произошло рядом с нефтяной вышкой в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Представитель компании, которая зафрахтовала вертолет, заявил, что причиной крушения стали технические неполадки. Хвост вертолета зацепился за землю во время экстренной посадки.

Задержали похитителя

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который десять лет назад похитил у бывшей жены их общего ребенка и скрылся. Речь идет о 52-летнем Олеге Рябых, объявленном в международный розыск.

По данным наших коллег из «Фонтанки», мужчину поместили в ИВС, так как ранее ему заочно была избрана мера пресечения. Интересно, что в розыск Рябых был объявлен не по делу о похищении малолетнего, а по делу о насилии, примененном в отношении судебного пристава. Инцидент произошел в мае 2016 года на Петровском проспекте. Видимо, тогда мужчина с сыном скрывался в Петербурге, а приставы пытались забрать ребенка.

Мальчик был похищен в Москве в июле 2014 года. На тот момент Дане было 4 года. По решению суда ребенок после развода должен был оставаться с матерью, отцу был назначен порядок общения с сыном. Но Рябых это не устраивало. Он украл сына, когда тот гулял с бабушкой.

Взрыв на мосту в Самарской области

На железнодорожном мосту между Самарой и Кинелем произошло ЧП. В правительстве Самарской области назвали происшествие «хлопком», а на Куйбышевской железной дороге сообщили, что движение грузовых поездов приостановили из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

Произошедшее попало на видео.

На мост заехал грузовой поезд, после чего пространство заволокло дымом

Движение поездов временно приостановлено. Власти региона заявили, что железнодорожные пути не повреждены. На месте работают сотрудники безопасности.

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Комментарии
4
Гость
44 минуты
Опять хлопок, плохо , видать, мосты охраняют.
Гость
57 минут
Всех мирных и здравомыслящих людей поздравляю сегодня. Лулумба на очереди.
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