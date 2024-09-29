«Лет с пяти мечтала работать в ФБР»: как дочь милиционера-священника уехала из России в США и стала примерной американской женой

Решение о переезде Анна приняла не раздумывая Источник: Анна Коваленко











Вот уже 17 лет уроженка Самары Анна Коваленко (по мужу — Сабури) живет в городе Атланта американского штата Джорджия. У нее, пожалуй, одна из самых необычных историй переезда в Штаты, о ней Анна рассказывает в своем блоге. Также пишет там в целом о жизни в США, дает советы тем, кто недавно переехал, рассказывает об американских праздниках, делится рецептами. О том, как перебралась из хрущевки в коттедж в американском пригороде, Анна поведала в интервью 63.RU.

«Представь, как американец впервые заходит в хрущевку»

— Аня, расскажи, как решилась на переезд?

— Это долгая история. Я жила в Самаре 18 лет. Училась в школе, потом поступила в педуниверситет на факультет географии и биологии. Там отучилась полтора года, а потом наша семья переехала в США. Отец в советские годы работал в милиции, тренировал милицейских собак. В 90-е, когда разрушился Советский Союз, родители решили начать всё с нуля. Отец подался в методистскую церковь и стал священником, основал в Самаре свою общину. И однажды на международной конференции в Москве мои родители познакомились с методистским пастором из Джорджии, Ральф его звали. И они решили совместными усилиями двух общин построить у нас в области первый в России методистский храм. И построили его.

Методистская церковь стоит до сих пор Источник: Google.com / maps











— Ничего себе!

— Да. Партнерство переросло в дружбу, мои родители регулярно ездили в Джорджию, а наш американский друг с женой Мэри — к нам в Самару. Можешь себе представить, как американец впервые заходит в хрущевку? 1996 год, он, бедный, стоит, смотрит на этот несчастный подъезд — весь обшарпанный и загаженный. А у нас квартирка была маленькая, двухкомнатная. Он говорит: «Может быть, я лучше в отель всё-таки уеду?» Мои родители, естественно, стали его отговаривать. Так что да, было очень весело. Мне тогда было лет семь.

— А ты ездила с родителями в Америку?

— Мы с сестрой были там два раза: в 2000 году и, если не ошибаюсь, в 2004-м. А когда я уже перешла на второй курс института, приехала Мэри и предложила переехать в Америку, чтобы там доучиться. У нас всех на тот момент была туристическая виза. Мне было 18 лет, а кто в этом возрасте много раздумывает? Мама пыталась предложить мне окончить вуз здесь, но я махнула на это рукой и уже через месяц уехала.

В Штатах Анна до окончательного переезда была дважды Источник: Анна Коваленко











— Твои родители не уехали с тобой?

— К тому времени отец уже, наверное, год жил в Джорджии, они с матерью были в разводе. Мама прилетела в Америку вместе со мной, месяц прожила, убедилась, что оставляет меня в надежных руках, и вернулась в Самару продавать нашу квартиру. Мы знали, что уезжаем с концами. И спустя 9 месяцев мама приехала насовсем с моей сестрой. Но эти 9 месяцев я была один на один с американской действительностью. Я поступила в институт на курсы английского, и, соответственно, мне поменяли визу с туристической на студенческую.

— Твоя сестра тоже живет в США?

— Да, в Калифорнии. А мама второй раз вышла замуж уже здесь, в Америке, и тут же родился мой младший брат. То есть он гражданин США по праву рождения.

«Женщина, которая нас экзаменовала, была резкой и даже злой»

— Какой у тебя статус: вид на жительство, гражданство?

— Я гражданка США с 2012 года. Сначала жила по студенческой визе, потом вышла замуж и получила гражданство по замужеству. С будущим мужем познакомилась, наверное, через шесть-девять месяцев после переезда. Он тоже иммигрант, из Ирана. Когда мы познакомились, он только готовился получать гражданство.

Анна — полноправная гражданка США Источник: Анна Коваленко











— Это было тяжело? Я имею в виду экзамен.

— Нет. Я уже нормально говорила по-английски, хотя там было достаточно и примитивных знаний, например, написать по-английски, что Белый дом находится в Вашингтоне. Вопросы по истории и ответы к ним давали заранее, надо было заучить.

Гораздо сложнее было доказать, что мы поженились не ради гражданства. Мы принесли с собой доказательства, совместные фотографии, свадебный альбом, календарь с семейной фотографией, который висел у мамы моего мужа.

И поначалу наша экзаменатор была резкой и даже немного злой. Со мной никто не разговаривал, общались только с мужем. Экзаменатор спрашивала у него, когда у меня день рождения, он что-то замешкался, я хотела помочь, но она меня жестко оборвала. Потом, когда уже поняла, что перед ней сидит нормальная пара, сразу расслабилась, начала даже шутить.

— Как тебе давался английский? Легко или тяжело?

— Легко. В 18 лет язык учить гораздо проще, чем в 40. К тому же я сразу по приезде окунулась в эту среду. У меня было мало возможностей общаться с друзьями из России. Это же был 2007 год, из мессенджеров — только ICQ. О существовании русского комьюнити в Атланте я тогда даже не знала.

«Государственные школы здесь слабенькие»

— Аня, твои дети владеют русским?

— Нет, к сожалению, они не знают ни моего родного языка, ни родного языка моего мужа. Мы в семье общаемся между собой только на английском. Я бы хотела, чтобы дети знали русский, но на данный момент они наотрез отказываются учить что-либо.

— А сколько им лет?

— Старшему — шесть, младшему скоро исполнится пять.

У нашей героини двое маленьких детей Источник: Анна Коваленко











— Они ходят в детский сад?

— Старший уже ходит в первый класс, а младший — в подготовительную группу.

— А какое высшее образование ты в итоге получила?

— Я окончила год курсов английского, потом сразу поступила в нормальный институт на политологию и международные отношения и окончила, между прочим, с отличием.

— И как как ты оцениваешь образование в США?

— Честно скажу, общеобразовательные государственные школы в этой стране слабенькие. Не знаю, как сейчас, но в мое время школьное образование в России было на порядок лучше, чем здесь. Элементарный пример: детей просто не учат, как правильно держать ручку. У меня ребенок ходит в первый класс, и я сама его учу, как правильно держать тремя пальцами ручку. Вернее, не ручку, а карандаш. Их не учат писать прописью. Только печатными буквами.

Когда мы приехали, сестре было 14 лет, она пошла в школу в Америке. И вот приходит с домашним заданием, надо было рисовать картинки по истории. Мама спрашивает, а где физика, химия, алгебра. А у них такого нет. Есть общий предмет под названием «Наука». Например, один месяц в году вы изучаете, допустим, физику. Следующий месяц — химию, потом биологию.

Но с высшим образованием ситуация совсем другая. Здесь очень хорошо учат: современные методы обучения, литература, учебники. Например, мы изучали исторические события и то, как на это смотрят разные политические стороны.

«75% населения в стране живут за пределами мегаполисов»

— Ты работаешь?

— У меня с самого детства, лет с пяти, была мечта работать в ФБР. Это из-за сериала «Секретные материалы», я прям влюбилась в него. И после института меня захотели взять туда. Но я зашла в здание, увидела стену с именами погибших агентов, и включился инстинкт самосохранения. И отказала. Потом предлагали работу в Вашингтоне, но им тоже отказала, потому что совесть не позволила делать то, что от меня хотели. О том, что от меня хотели, не хочу говорить. А сейчас я домохозяйка.

— У вас свое жилье или снимаете?

— Свой дом в ипотеке.

Проживает семья Сабури в коттеджном пригороде Источник: Анна Коваленко











— Насколько у вас большой дом?

— Две спальни для детей, еще у них отдельная ванная, есть гостиная, кухня, наши с мужем спальня и ванная. И еще наверху одна небольшая комната, там у мужа кабинет. Есть гараж и задний двор.

— Так дом двухэтажный или одноэтажный?

— По документам считается одноэтажным. Кабинет мужа — это как бы надстройка.

— Он расположен в таком пригороде, как показывают в фильмах и сериалах?

— Да. Вообще 75% населения в стране живут за пределами мегаполисов. Например, население штата Джорджия составляет 10,5 миллиона человек. При этом население его столицы Атланты — всего 400 тысяч. А это, между прочим, мегаполис. Там всё как в кино, много высоток и так далее.

Главные мегаполисы США живут, как и в России, иначе, чем маленькие города Источник: Анна Коваленко











«Она намекала, мол, я же знаю, что вы здесь ни при чем»

— Не поменялось ли отношение к тебе как к русской с 2022 года?

— Лично я не заметила никаких изменений. Помню, один раз сидели со знакомой в кафе, подошла официантка и говорит: «Ой, у вас такой интересный акцент. А вы откуда?» Отвечаем, что из России, знаешь, немного в ожидании, что же будет дальше. А она сказала, что всё окей, всё хорошо, как бы намекая, мол, я же знаю, что вы здесь ни при чем.

— Ты упомянула, что сидела в кафе с русской знакомой. Получается, есть в Атланте русские друзья?

— Да, русские общины, но они не очень консолидированы. Я вижу, что русские больше ассимилируются. И опыт показал, что, к сожалению, наши соотечественники не такие доброжелательные, и вероятность, что тебя «поимеет» соотечественник, гораздо больше, чем если это сделает американец.

За время проживания в США Анна видела много достопримечательностей Источник: Анна Коваленко











Американцы — очень доброжелательный народ. Если иду в магазин, кассир всегда скажет: «Здравствуйте, как у вас дела?» И многие говорят, что у всех фальшивые улыбки. Я так не думаю. У всех свои проблемы в жизни, но здесь они не выносятся на всеобщее обозрение. Это элементарная вежливость, так принято.