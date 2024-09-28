Израиль ликвидировал лидера «Хезболлах» Хасана Насраллы — его предшественник тоже был убит

Насралла был лидером движения более 30 лет Источник: Hezbollah_ru / T.me











Армия Израиля официально подтвердила смерть лидера «Хезболлах» Хасана Насраллы после удара по Бейруту в Ливане.

— Глава террористической организации «Хезбалла» — Хассан Насралла — был ликвидирован вчера посредством удара ВВС ЦАХАЛа в Бейруте, — сообщили в telegram-канале военного ведомства.

Также Израиль убил командира ракетного подразделения «Хезболлы» Мухаммеда Али Исмаила и его заместителя Хусейна Ахмада Исмаила. Среди погибших оказщались и другие командиры ракетного подразделения. По сведениям 12 канала Израиля, в результате удара скончалась дочь Насраллы.

Хасан Насралла руководил «Хезболлой» с 1992 года. Он возглавил движение после смерти предшественника. Его также ликвидировал Израиль. Насралламделал ставку на военное превосходство. Он закупал ракеты. При нем движение смогло стать серьезным противником для ЦАХАЛа. «Хезболла» пока не подтвердила информацию о гибели своего лидера. Ему было 64 года.