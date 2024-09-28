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Страна и мир Израиль ликвидировал лидера «Хезболлах» Хасана Насраллы — его предшественник тоже был убит

Израиль ликвидировал лидера «Хезболлах» Хасана Насраллы — его предшественник тоже был убит

Это произошло в результате атаки на Бейрут в пятницу

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14 комментариев

Насралла был лидером движения более 30 лет

Армия Израиля официально подтвердила смерть лидера «Хезболлах» Хасана Насраллы после удара по Бейруту в Ливане.

— Глава террористической организации «Хезбалла» — Хассан Насралла — был ликвидирован вчера посредством удара ВВС ЦАХАЛа в Бейруте, — сообщили в telegram-канале военного ведомства.

Также Израиль убил командира ракетного подразделения «Хезболлы» Мухаммеда Али Исмаила и его заместителя Хусейна Ахмада Исмаила. Среди погибших оказщались и другие командиры ракетного подразделения. По сведениям 12 канала Израиля, в результате удара скончалась дочь Насраллы.

Хасан Насралла руководил «Хезболлой» с 1992 года. Он возглавил движение после смерти предшественника. Его также ликвидировал Израиль. Насралламделал ставку на военное превосходство. Он закупал ракеты. При нем движение смогло стать серьезным противником для ЦАХАЛа. «Хезболла» пока не подтвердила информацию о гибели своего лидера. Ему было 64 года.

27 сентября Израиль нанес массированный авиаудар по Бейруту. В результате пострадали десятки человек. ЦАХАЛ тогда сообщил, что атаковали центральную штаб-квартиру «Хезболлах», расположенную под жилыми домами в центре Даахи в Бейруте. От построек остались только пепел и пыль. Именно там, по сообщениям израильской армии, находился Насралла.

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Комментарии
17
С левого берега
14 минут
Сидит в подвале дома командир. Снесем весь дом ради него одного. И неважно, кто в многоэтажке был в тот момент. Мирные, дети... Никакого осуждения в мире. Сектор Газа просто снесли.
С левого берега
24 минуты
А главы ГУР, СБУ украины ходят на работу наверное в столице...
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