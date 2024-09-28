На Сахалине школьникам показали видео реального аборта крупным планом: новости 27 сентября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 27 августа.
Скандал на Сахалине
На Сахалине школьникам провели лекцию об «опасности прерывания беременности». При этом им показали видео аборта крупным планом.
Видео — крайне подробное и натуралистичное. Ученики рассказали, что многим из них стало плохо во время просмотра.
— Школьникам сообщили, что сейчас покажут процесс абортирования, «кому не приятно, просто не смотрите». По словам старшеклассников, многие закрывали глаза и отворачивались, — пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».
— Показывали документальный фильм, о том, сколько абортов происходит в России каждый час и каждую минуту. Говорили что нельзя делать аборт, так как для девушки это может быть летально, что она может стать бесплодной, — рассказал каналу один из очевидцев.
Минздрав Сахалина начал проверку. Чиновники сообщили, что с ними этот ролик никто не согласовал.
— В министерстве подчёркивают необходимость придерживаться норм этики и возрастного ценза при проведении любого вида профилактической работы», — заявили телеграм-каналу в министерстве.
Стоит ли показывать школьникам такие видео?
Трамп встретился с Зеленским
Кандидат в президенты США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским.
После того, как Трамп отметил, что для него «большая честь» встретиться с Зеленским, экс-президент добавил, что будет пытаться выступить посредником между Россией и Украиной.
— Мы будем очень много работать с обеими сторонами, чтобы попытаться урегулировать этот вопрос, — сказал Трамп, подчеркнув, что у него хорошие отношения с Путиным.
Зеленский, в свою очередь, выразил надежду на то, что США будут поддерживать Украину. Накануне Трамп уже высказывался об украинском конфликте.
— Это позор, что происходит на Украине: столько смертей, столько разрушений, — сказал Трамп.
Умерла Мэгги Смит
Скончалась британская актриса Мэгги Смит. Российскому зрителю она известна по роли профессора Минервы МакГонагалл в фильмах о «Гарри Поттере» (12+, 16+) и графини Вайолет Кроули в сериале «Аббатство Даунтон» (16+). О смерти сообщили ее сыновья.
Во время съемок шестого фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (12+) в 2007 году Смит боролась с раком груди и проходила курс химиотерапии. При этом она не нарушила график съемок. Рак актриса победила.
Мэгги Смит было 89 лет. У нее осталось двое сыновей и пятеро внуков. У актрисы есть два «Оскара» — за лучшую женскую роль и актрису второго плана.
Новые иноагенты
Минюст РФ обновил реестр иноагентов. В список попали писатель Александр Генис*, бывший депутат ЗакСа Петербурга Сергей Гуляев*, журналист Георгий Урушадзе*, историк Юрий Фельштинский* и психолог Александр Эткинд*.
Также в реестр внесена организация «Центр „Досье“», учредителем которой является Михаил Ходорковский*.
В качестве обоснования Минюст указал, что перечисленные иноагенты распространяли недостоверные сведения о ВС РФ, выступали против СВО и сотрудничали с иностранными организациями, признанными нежелательными на территории России.
* внесены Минюстом в реестр иноагентов
Взрыв на АЗС в Дагестане
В Махачкале взорвалась АЗС Plus. По последним данным, погибли пятеро человек, среди них — ребенок. Ранены более десяти человек.
Предварительно, взорвался газовый баллон в здании, где располагались кассы, магазин и кофейня.
— Взрыв произошел из-за возгорания бензина. Кто виновен: сотрудник или посетитель заправки, предстоит выяснить следователям, — пишет телеграм-канал SHOT.
СК Дагестана сообщил, что возбуждено уголовное дело. Статья — «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Виновным грозит до десяти лет колонии.