«Ночевал на скамейке»: как и зачем турок объехал пол-России на велосипеде?

Наш герой (слева) знакомился с российскими велосипедистами в приложении Источник: житель Измира, путешественник Умут











В последние несколько лет иностранцы — нечастые гости в России. Перелеты недешевые. И конечно, пугают сложности при въезде в страну. Однако 35-летний Умут из турецкого города Измир — исключение. Он отправился в Россию один и вот уже три месяца изучает ее на велосипеде.

Полгода работает, полгода отдыхает

Умут живет в Измире, городе, где второй по величине после Стамбула порт. Работает оператором станков с числовым программным управлением, сокращенно они называются ЧПУ.

— То же самое, что инженер в сфере машиностроения, — поясняет Умут.

Путешествует турецкий гость по России уже третий месяц. Конечно, ни один работодатель в любой стране не отпустил бы сотрудника так надолго. Однако Умут сумел договориться. Пришел к руководителям компании и прямо сказал о том, что хочет работать только полгода, а в оставшиеся полгода путешествовать. Конечно, работодатель воспротивился. Тогда Умут заявил:

— У меня такая востребованная специальность, что я везде устроюсь!

И руководители пошел ему навстречу. Договорились о том, что полгода Умут работает, потом увольняется, полгода путешествует, возвращается и снова устраивается на работу.

«Еду туда, где опасно»

Родные, когда узнали о том, в какую страну рвется наш герой, пришли в ужас. И мама, и два брата изо всех сил отговаривали от поездки.

— Но у меня такой склад характера: я всегда еду туда, где опасно, иду туда, где трудно. И не делаю то же, что и другие. Например, 80% жителей Турции хотят в Европу, но меня она не привлекает. Россия интереснее.

Умут полюбил делать селфи с новыми знакомыми Источник: житель Измира, путешественник Умут











Россией Умут заинтересовался в том числе благодаря писателям-классикам. В Турции часто встречаются на полках книжных магазинов и в библиотеках произведения Льва Толстого и Федора Достоевского. У первого из них Умут перечитал основные произведения: «Войну и мир», «Анну Каренину» и «Воскресение». У второго — тоже базу школьной программы:

— Мое любимое произведение у Достоевского — «Идиот». Еще читал «Преступление и наказание», «Братьев Карамазовых» и «Игрока».

Интересуется турецкий гость и русской историей. Например, приятно удивил жителей Екатеринбурга, когда спросил о том, когда город перестал быть Свердловском.

При этом Умут не говорит по-русски. Знает лишь несколько слов и словосочетаний, необходимых в обиходе: «Доброе утро», «Добрый день», «Спокойной ночи», «Я голоден», «Я хочу пить», «Мне нужен отель».

Люди из приложения для велосипедистов составляли турецкому гостю компанию Источник: житель Измира, путешественник Умут











— На русском языке говорят более чем в 20 странах, но он слишком сложный для меня. И в это путешествие я решил отправиться еще и для того, чтобы лучше выучить язык. Познавать его через общение — большое удовольствие. Каждый день знакомлюсь с людьми и узнаю что-то новое.

Помимо изучения языка, Умут преследовал и еще одну цель — самопознание. Он бросил вызов самому себе.

— Захотел раздвинуть границы, посмотреть, смогу ли, справлюсь ли, — улыбается он.

Французский велосипед

В Ставрополье Источник: житель Измира, путешественник Умут











Умут путешествует на велосипеде, потому что это средство передвижения, как отмечает наш герой, «его хобби, любовь и жизнь».

Железный конь — французский шоссейный B’TWIN Triban 540, который стоит около 100 тысяч рублей.

— Я профессиональный велосипедист. Езжу по 100 или больше километров каждый день. Сильно натренировал мышцы ног. Часто приходится идти пешком и нести велосипед на плечах, потому что дороги в России оставляют желать лучшего, — признается Умут.

От Владикавказа — до Москвы

Умут в пути третий месяц. Он отправился в путь 15 июля из Грузии. По невероятно красивой Военно-Грузинской дороге, через сухопутную границу «Верхний Ларс». Добрался из Тбилиси во Владикавказ через спрятавшийся в заснеженных горах поселок Казбеги.

Из Владикавказа поехал в Нальчик, а затем — в Пятигорск и Буденновск. Оттуда — в Калмыкию и ее столицу Элисту. Затем двинулся на Волгу и посетил Волгоград, Саратов, Энгельс, Самару.

Потом добрался до Урала и заглянул в Екатеринбург и Челябинск и соседний город Ашу. Заехал также в Уфу и Казань. После этого отправился в Нижний Новгород, а оттуда — в Москву. В столице задержался на три дня и снова — в путь. Ждали Елец, Тула и областной Ефремов.

Побывал в городе Ростовской области Миллерово, в краснодарском Кропоткине, в Рязани и Владимире.

— Самыми красивыми показались Волгоград, Казань и Москва, — отмечает Умут.

Завершить путешествие турецкий велосипедист намерен 12 октября.

И на Южном Урале Источник: житель Измира, путешественник Умут











Случайные люди, парки и палатка

Вот на таких скамейках Умут ночует Источник: житель Измира, путешественник Умут

Ночлег Умут устраивает себе особым образом. Всего три раза в неделю он спит в отелях.

А в большинстве случаев — у случайных знакомых. Турок скачал приложение для велосипедистов и находит там людей, которые готовы бесплатно его приютить. Причем и мужчин, и женщин. Умут не боится, что кто-нибудь его ограбит.

— Я сплю чутко, как ребенок, в любой момент могу проснуться и вскочить, — объясняет он.

Некоторые люди невероятно гостеприимны. Так, жительница Казани не только предоставила кров, но и катала по городу на машине. Если добросердечных жителей найти на удается, тогда Умут устанавливает палатку в парке.

— В каком-то городе я устраивался таким образом на ночлег, а неподалеку выпивали мужчины. Они мешали мне спать. Я вышел к ним, попросил, чтобы не шумели, так как мне предстоит дальняя дорога. Разговорились. И новые знакомые сказали: «Зачем ты будешь ночевать здесь, на улице?» Один обнял меня за плечи и отвел к себе домой, — рассказывает Умут. — Мне всегда встречаются хорошие люди.

Иногда, если тепло, Умут ночует не в палатке, а на скамейках:

— Как-то ночью пришли полицейские, разбудили и проверили документы. Они были весьма вежливы. Спросили, что я тут делаю и не нужна ли помощь. Когда узнают о моем путешествии, говорят, что я супергерой, ценят мою смелость.

«Мне всегда встречаются хорошие люди», — считает турецкий гость Источник: житель Измира, путешественник Умут











Всех людей, которых встретил в России, путешественник считает друзьями Источник: житель Измира, путешественник Умут











Россияне приветливо встретили турецкого гостя Источник: житель Измира, путешественник Умут











Житель Измира в восторге от русских людей. Главное качество, которое его в них восхищает, — отзывчивость.

— Многие останавливали меня прямо на дороге и предлагали еду. Да, еще постоянно спрашивали, не возьму ли с собой хлеба или овощей. Некоторые из тех, с кем я познакомился, звонят буквально через день, чтобы узнать, всё ли со мной в порядке, не нужно ли чего-нибудь, — говорит Умут.

Путешественник не видит разницы менталитетов. Русский, по его мнению, ничем не отличается от турка, итальянца или немца.

— Интернет сделал свое дело, — отмечает он.

Без борща и пельменей

Удивительно, но Умут говорит, что не пробовал ни борщ, ни пельмени, и при этом считает, что не любит русскую еду.

— Возможно, не попались места, где ее вкусно готовят, — предполагает он.

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Звонок от мамы

Умут хочет приехать в Россию снова следующим летом. Мечтает отправиться в Сибирь.

Нижние Серги — уральская здравница Источник: житель Измира, путешественник Умут











Символ поселка Оваты в Калмыкии Источник: житель Измира, путешественник Умут











А еще он хочет исследовать Беларусь, побывать в Казахстане и Узбекистане.

За Умута, хоть он — турок, а не итальянец, беспокоится мама. Она регулярно звонит ему и спрашивает, как дела. И он неизменно отвечает: «Отлично!» Турецкий велосипедист искренне верит в то, что если идешь к людям с открытым сердцем, то и они к тебе относятся так же.