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Страна и мир Умерла Мэгги Смит, сыгравшая профессора МакГонагалл в «Гарри Поттере»

Умерла Мэгги Смит, сыгравшая профессора МакГонагалл в «Гарри Поттере»

Ей было 89 лет

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Мэгги Смит играла во всех частях кинофраншизы

Скончалась британская актриса Мэгги Смит. Российскому зрителю она известна по роли профессора Минервы МакГонагалл в фильмах о «Гарри Поттере» (12+, 16+) и графини Вайолет Кроули в сериале «Аббатство Даунтон» (16+). О смерти сообщили ее сыновья.

— Мы благодарим вас за все ваши добрые сообщения и поддержку и просим уважать нашу частную жизнь в это время, — приводит слова сыновей актрисы издание Sky.

Смит умерла в больнице в Челси в кругу семьи. Родственники поблагодарили персонал за заботу об актрисе в последние дни ее жизни.

Мэгги Смит было 89 лет. У нее осталось двое сыновей и пятеро внуков. У актрисы есть два «Оскар» за лучшую женскую роль и актрису второго плана.

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