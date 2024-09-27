Умерла Мэгги Смит, сыгравшая профессора МакГонагалл в «Гарри Поттере»

Мэгги Смит играла во всех частях кинофраншизы Источник: «Гарри Поттер и Философский камень» (12+)











Скончалась британская актриса Мэгги Смит. Российскому зрителю она известна по роли профессора Минервы МакГонагалл в фильмах о «Гарри Поттере» (12+, 16+) и графини Вайолет Кроули в сериале «Аббатство Даунтон» (16+). О смерти сообщили ее сыновья.

— Мы благодарим вас за все ваши добрые сообщения и поддержку и просим уважать нашу частную жизнь в это время, — приводит слова сыновей актрисы издание Sky.

Смит умерла в больнице в Челси в кругу семьи. Родственники поблагодарили персонал за заботу об актрисе в последние дни ее жизни.