Суперниндзя: 11-летний мальчик стал звездой экстремального телешоу (он выиграл 2 млн)

11-летний Валерий Шубин победил в шоу «Суперниндзя. Дети» Источник: Кирилл Поверинов, Елена Вахрушева / Сеть городских порталов

Школьник из Ярославля победил в экстремальном шоу на СТС «Суперниндзя. Дети» (12+). 11-летний Валерий Шубин выиграл два миллиона рублей и спортивную площадку для города по типу той, что была представлена на съемках.

Что за проект «Суперниндзя. Дети»? Узнать Новый проект «Суперниндзя. Дети» — это перезапуск программы «Суперниндзя» (16+), в которой нужно пройти полосу препятствий, продемонстрировав спортивную подготовку и выносливость. Участники нового сезона — дети. В испытаниях принимали участие более ста ребят. Однако до финала дошли не все. Ведущие шоу детского сезона — блогер Дмитрий Масленников, актриса Равшана Куркова и профессиональный регбист Василий Артемьев.

К шоу юный спортсмен готовился основательно. Помимо тренировок три раза в неделю по гонкам с препятствиями, он ежедневно занимался дома. Программу занятий разработал лично папа Валеры Денис.

— Все мои достижения благодаря папе и подтягиваниям, — признался мальчик на съемках «Суперниндзя. Дети».

Победить в шоу также помогло разнообразие трасс. Полосы препятствий для тренировок папа мастерил собственноручно.

— Приезжая на разные междугородние соревнования в Москву, Питер, Реутов, мы замечали, что у них на трассах больше препятствий. У нас на площадке таких вообще нет. Папа у нас строитель, поэтому мы брали мерки с деталей тренажеров и делали такие же сами, — рассказала мама Валеры Майя.