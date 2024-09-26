Похищенную в Саратовской области бизнесвумен нашли убитой в собственной машине. Новости 25 сентября

Автомобиль забросали ветками, чтобы его как можно дольше не нашли Источник: СУ СКР по Саратовской области, Наталья Сизова / Vk.com











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 25 сентября.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО уничтожили два беспилотника над территориями Курской и Белгородской областей, сообщили в Минобороны. Чуть позднее обстрелу подверглись четыре населенных пункта в Белгородской области.

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, никто не пострадал. В результате ударов оказались повреждены частные дома и надворные постройки, вспыхнули пожары.

За сутки ВСУ совершили три попытки прорваться через границу России в Курскую область. Атаки были отражены, заявили в МО РФ.

Отравление в Красноярском крае

В Красноярском крае продолжают расследовать дело об отравлении семьи из шести человек. Родителей четверых погибших детей выписали из больницы, сообщили в Минздраве региона.

Основные версии случившегося — пища с неизвестным веществом и отравление из-за паров аэрозоля, считают следователи. Превышения вредных веществ в пробах продуктов не выявлено. Изначально именно еду считали причиной отравления. Всё из-за того, что накануне семья ужинала пельменями и курицей, купленными в местном магазине.

Помимо воды и еды следователи забрали на экспертизу сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки, находящееся в шкафу в кухне, а также антибиотик для крупного рогатого скота, хранившийся в холодильнике. Исследовать взяли также растительные пестициды, которые лежали на полу в квартире.

Вторая версия, с «вдыханием паров инсектицидного аэрозоля», основана на том, что семья накануне отравления обрабатывала дом от насекомых. Прокуратура считает это наиболее вероятной причиной. К тому же в рвотных массах обнаружили следы веществ, входящих в состав таких аэрозолей. Однако эксперты уверены, что для смертельного исхода доза должна быть сверхбольшой, которую невозможно получить, обрабатывая дом от мух.

Также в деле произошел неожиданный поворот. Возле дома семьи, которая потеряла всех детей, нашли мертвого котенка. Следователи не прошли мимо этого загадочного совпадения и отправили тело животного на экспертизу.

Новый штамм ковида

В России зафиксировали два случая заболевания новым штаммом ковида ХЕС, сообщили в Роспотребнадзоре. По словам врачей, он обходит иммунитет, поэтому более заразен, нежели его предшественники.

По симптомам ХЕС почти не отличается от своих предшественников: штамм вызывает боли в горле, температуру, заложенность носа, внезапную слабость и проблемы с ЖКТ. Инкубационный период инфекции составляет пять-семь дней.

Почитайте о том, что известно о ХЕС и как защититься от инфекции.

Убийство балаковской предпринимательницы

47-летнюю женщину, похищенную в городе Балакове Саратовской области, обнаружили мертвой спустя три дня поисков. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Тело Натальи Алешниковой было найдено в лесополосе около одного из жилых кварталов города. Оно находилось в машине Toyota RAV4, принадлежащей предпринимательнице. Телесные повреждения свидетельствуют о насильственной гибели женщины.

Судя по видео с места происшествия, машину пытались спрятать, прикрыв ее ветками. Рядом вырыта очень большая яма; с какой целью это сделано, планировали ли злоумышленники спрятать там только труп или всю машину, еще предстоит выяснить следователям.

Машину с телом пытались спрятать Источник: СУ СКР по Саратовской области

Женщину похитили возле ее дома на Бульваре Роз в Балакове. Двое неизвестных около 11 вечера схватили ее, затолкали в машину и скрылись в неизвестном направлении. С того времени о судьбе жительницы Балаково ничего не было известно.

Уголовное дело расследуется по факту убийства, сопряженного с похищением, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. «а», ч. 2 ст. 126, «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Муж похищенной объявил награду в миллион рублей за информацию об убийстве его супруги.

Задержание экс-мэра Сочи

В ЛНР задержали экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, ушедшего на СВО. Чиновника обвиняют в растрате более 3 миллионов рублей. Свою вину Копайгородский отказался признавать, сообщил адвокат Павел Зайцев, а также попросил суд позволить ему вернуться в зону спецоперации.

Копайгородский обратился к суду с просьбой вернуться на СВО Источник: Суды общей юрисдикции Москвы / T.me











По версии следствия, экс-мэр Сочи присвоил два земельных участка, нанеся государству значительный ущерб. Всю информацию о деле мы собрали в этом материале.

Умер Роман Мадянов

Актер театра и кино, заслуженный артист России Роман Мадянов скончался на 63-м году жизни. Трагичную новость сообщила его коллега Екатерина Стриженова.

Актер долгое время боролся с раком легких. Весной стало известно, что болезнь прогрессирует.

Мадянов известен по ролям в фильмах «Легенда № 17», «Левиафан», сериалам «Домашний арест», «Союз Спасения», «Солдаты» и других. Подробнее о жизни артиста можете прочитать здесь.

Запретили склонять к абортам

В Приморье приняли закон о запрете принуждения женщин к аборту. К нему сразу одобрили и поправки в закон об административных правонарушениях в регионе — ввели штрафы от 3 до 100 тысяч рублей.

Гражданам — от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 5 тысяч до 10 тысяч, юридическим — от 40 тысяч до 100 тысяч.

Уполномоченный по правам человека в Приморье Юрий Мельников объяснил, что этот закон касается только сотрудников органов государственной власти, местного самоуправления, учреждений, предприятий и организаций различных форм собственности. Запрет не касается отношений внутри семьи и абортов по медицинским показаниям. То есть врачам, бабушкам, мужьям и другим близким родственникам штрафы не грозят.

Условия применения ядерного оружия

Владимир Путин предложил внести ряд уточнений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Заседание постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию впервые показали публично.

Среди заявлений президента: