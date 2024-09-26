«Мертвые учат живых. Это главное правило»: патологоанатом рассказал, почему бросил всё и уехал на Сахалин

Опыт работы в патанатомии у доктора — 31 год Источник: Николай Чернышев











Николай Чернышев в детстве мечтал стать летчиком, в студенчестве — акушером-гинекологом, но стал патологоанатомом. Проработав 30 лет в Волгограде, он решил покинуть город на Волге и отправился на Сахалин.

Николай Чернышев рассказал нашим коллегам из V1.RU, как проходит его обычный рабочий день, какие из смертей он запомнил на всю жизнь, почему решил бросить высокооплачиваемую должность в родном городе и переехать вместе с семьей почти на самый дальний край России и чем вообще занимается патологоанатом за пределами морга.

«Первый труп для нормального человека — это шок»

Николай Чернышев родился в Волгоградской области в хуторе Плотников-2. В детстве он мечтал стать летчиком, как его дядя, который трагически разбился в Пятигорске. Но из-за проблем со здоровьем и уговоров мамы он поступил в волгоградскую медакадемию.

— Я поступал в Качинское училище после 10-го класса в 1985 году, но не прошел комиссию по здоровью. Мама была против, чтобы я шел по стопам дяди, который разбился на самолете в Пятигорске. Поэтому у нас была договоренность: если не поступаю в авиационное училище, то поступаю в медицинский университет, — рассказывает Николай Чернышев. — В моем окружении было много хирургов, и мне советовали, чтоб я тоже стал хирургом.

Патологоанатом в студенчестве хотел стать акушером-гинекологом Источник: Николай Чернышев











Поначалу он хотел стать акушером-гинекологом, но ему предложили попробовать себя в патанатомии.

— Субординатуру заканчивал по акушерству и гинекологии в 1993 году, — вспоминает Николай. — Но знакомые врачи предложили мне попробовать себя в патанатомии. Свой первый труп я не помню, честно. Мне был где-то 21 год. Скажу только, что первый труп для нормального человека — это шок, — говорит врач.

Все эти мифы, что труп может ожить, зашевелиться или заговорить, у нас были в студенчестве. Николай Чернышев патологоанатом

«Отношение к трупу как к работе приходит только со временем»

Николай Чернышев сначала работал в патологоанатомическом отделении в Михайловке Волгоградской области. Затем перевелся в Волгоград, где со временем стал руководителем патологоанатомического бюро.

— Первые полгода работы патологоанатомом были тяжелые психологически, но потом привык. Запоминаются только интересные случаи, всё остальное считается рутиной. В голове отпечатались роженицы и дети, — говорит врач. — Эмоционально было тяжело в начале, когда многих вещей не знаешь, но нужно написать медицинское заключение о причине смерти, а это длительный процесс. Смотреть прижизненный операционно-биопсивный материал сложно. Бывают такие моменты, когда приходится очень много думать, читать, советоваться с коллегами. А еще эмоционально было очень тяжело, когда у меня родился ребенок и привозили вскрывать маленьких детей, в основном младенцев. Отношение к трупу как к работе приходит только со временем.

В свободное время доктор путешествует, увлекается рыбалкой и охотой Источник: Николай Чернышев

По словам Николая Чернышева, рабочий день патологоанатома начинается с осмотра тел умерших. Больше всего тел — в понедельник.

— Рабочий день начинается с осмотра, какие есть поступления в отделение. Затем решается вопрос, какие тела будут переданы на вскрытие нам, а какие — к судмедэксперту, — рассказывает врач. — Решается вопрос о подготовке медицинской документации на умерших. Потом приглашаются доктора, и мы идем на вскрытие. Вместе изучаем умершего, смотрим, правильно ли был поставлен диагноз, правильно ли были сделаны манипуляции. На основании вскрытия уже делаем заключение, от чего умер пациент, и ставим окончательный диагноз. После этого ближе к обеду приходят родственники, мы выписываем свидетельство о смерти, выдаем тело, рассказываем, если они просят, от чего умер родственник. Потом проводим биопсию, материал передается лаборанту, который делает гистологические стекла. Когда остается время, изучаем операционно-биопсийные материалы, делаем заключения. Бывает, что трупов за день нет вообще.

«Каждый труп пахнет по-разному»

Как рассказал Николай Чернышев, самое сложное в работе патологоанатома в физическом плане — запахи трупов. Однако и к ним, по словам врача, можно привыкнуть. Тяжелее эта особенность работы дается близким врача, которые встречают его после работы дома.

— Запахи нужно принять и просто перебороть себя. Каждый труп пахнет по-разному. Это зависит об образа жизни, питания, состояния организма, от заболевания пациента. Для сравнения: когда мы ходим в туалет, запахи каждый раз разные. То же самое и с трупами, — говорит врач. — Врачей всегда учат принюхиваться к пациенту, потому что по запаху можно определить, чем болеет человек. Особенно это связано с заболеванием почек, печени, желудочно-кишечного тракта.

Когда прихожу с работы, родные говорят, что от меня пахнет трупом. Это нормальная практика. Это то же самое, когда повар приходит домой, и от него пахнет едой. Николай Чернышев патологоанатом

За годы работы в патологоанатомическом отделении врачу приходилось вскрывать известных людей города, и даже родственников.

— Были и известные люди: спортсмены, музыканты, политики, бизнесмены. Для меня было шоком, когда ко мне поступали на вскрытие мои друзья, знакомые и родственники. Например, был случай, когда ко мне поступил родственник, и я не смог его вскрывать. Психологически сложно. Попросил это сделать коллегу.

«Мою работу часто называют циничной»

К слову, не все в окружении врача относятся с понимаем к его профессии. Некоторые считают его работу циничной и даже жестокой. Однако, по словам Николая Чернышева, его дело — одно из самых человечных.

— Да, мою работу часто называют циничной. У меня бабушка говорила: «Я знаю, почему ты пошел с трупами работать, потому что учился плохо». Хотя я был хорошистом. Она принципиально по поводу заболеваний своих ко мне не обращалась, — смеется врач. — Некоторые скептически относятся к этой профессии. Но это профессия про человечность. Мы же помогаем. Как говорят: «Мертвые учат живых». Это главное правило. Мы проводим вскрытие не ради вскрытия, а для обучения лечащих докторов, в том числе чтобы они могли понять, где ошиблись. Многие хирурги, гинекологи, анестезиологи приходят и смотрят анатомию, чтоб потом на операции не повредить какие-то нервны, сосуды, органы.

С коллегами по работе в Волгограде Источник: Николай Чернышев

В августе 2023 года Николай Чернышев уволился, уехал из Волгограда и сейчас работает на Сахалине заведующим патологоанатомическим отделением. К слову, сын тоже пошел по стопам папы и там же работает патологоанатомом.

— Работа ничем не отличается от той, что была в Волгограде. Здесь только зарплата больше. Но надо сказать, что и цены в магазинах здесь выше. Например, хлеб стоит примерно 75 рублей. К климату тоже привык. Здесь температуры ниже, но выше влажность. Зимой здесь холоднее, температура опускается ниже 40 градусов, но очень много снега. Летом очень много дождей, — говорит врач. — А в Волгограде я просто решил дать дорогу молодым. Семья поддержала меня. Тем более у меня здесь сын со снохой и сестра работают.

Трупы снятся редко. Дома стараюсь не разговаривать о работе. Николай Чернышев патологоанатом

По словам доктора, профессия патологоанатома изменила его отношение к смерти. Если до работы Николай думал, что он умрет, как и все, не оставив следа, то теперь у него совсем другие мысли на эту тему.